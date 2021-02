Windows 10, version 1803, toutes les éditions (avril 2018) ;

Windows 10, version 1809, toutes les éditions (octobre 2018) ;

Windows 10, version 1903, toutes les éditions (mai 2019) ;

Windows 10, version 1909, toutes les éditions (octobre 2019) ;

Windows 10, version 2004, toutes les éditions (mai 2020) ;

Windows 10, version 20H2, toutes les éditions (octobre 2020).

Pour rester compétitif face à l’avance prise par ses concurrents (Mozilla Firefox et Google Chrome) et le manque d’intérêt grandissant observé pour son navigateur Internet Explorer, Microsoft a lancé Edge, le remplaçant de son navigateur Internet Explorer.En 2019, la société a reconstruit son nouveau navigateur à partir de zéro en utilisant Chromium de Google plutôt qu'avec son moteur propriétaire EdgeHTML. Il était disponible pour les utilisateurs depuis janvier 2020, mais Microsoft ne le distribuait que sous une forme de téléchargement manuel et il lui manquait quelques fonctionnalités importantes.Dans un billet de blog publié ce vendredi, Microsoft a annoncé la fin de vie de son navigateur Microsoft Edge Legacy. L’entreprise indique qu’elle publiera un correctif de sécurité mensuel qui supprimera l'ancienne version d'Edge des ordinateurs Windows 10 et installera la nouvelle version basée sur Chromium le 13 avril. Rappelons qu'en juin de l'année dernière, Microsoft a commencé à le déployer par le biais d'une mise à jour de Windows. Deux mois plus tard, Microsoft a annoncé qu'elle ne publierait plus de mises à jour de sécurité pour Microsoft Edge Legacy après le 9 mars 2021.« Pour remplacer cette application hors support, nous annonçons que le nouveau Microsoft Edge sera disponible dans le cadre de la mise à jour de sécurité mensuelle cumulative de Windows 10 autrement appelée mise à jour du mardi (ou "B") le 13 avril 2021 », a indiqué l’entreprise sur son blog ce vendredi. « Lorsque vous appliquerez cette mise à jour à vos appareils, l'application de bureau Microsoft Edge Legacy, qui n'est plus prise en charge, sera supprimée et le nouveau Microsoft Edge sera installé », précise Microsoft. Étant donné que Microsoft Edge Legacy n'était pas disponible sur Windows 7 ou Windows 8.X. la mise à jour du 13 avril 2021 ne concernera que les versions de Windows 10 ci-dessous :L’installation des mises à jour se fera automatiquement à condition d'être connecté à Internet et que l’option Windows Updates soit activée sur le système d’exploitation. Après l'installation de la mise à jour, le nouveau Microsoft Edge vérifiera et installera automatiquement les mises à jour via son propre dispositif de mise à jour. Microsoft recommande aux utilisateurs qui gèrent les appareils qui se connectent à un serveur WSUS (Windows Server Update Services) privé d’utiliser les mises à jour dans le catalogue pour garder ces appareils à jour. Notons que WSUS est l’équivalent du service Windows Updates de Microsoft qui permet de télécharger les mises à jour une seule fois via le serveur WSUS puis, de décider de comment déployer et distribuer ces mises à jour.Une fois l’installation terminée, les paramètres par défaut et toutes les personnalisations effectuées préalablement sur Windows 10, telles que le navigateur par défaut ou la barre des tâches seront maintenus. Le moteur de rendu EdgeHTML de Microsoft Edge Legacy, continuera d'être pris en charge. Microsoft invite les développeurs à utiliser WebView2, la version Chromium du WebView de Microsoft pour développer des applications pour le nouveau navigateur Microsoft Edge.En fin, Microsoft recommande d'effectuer une mise à jour vers le nouveau Microsoft Edge avant que le support de Microsoft Edge Legacy ne prenne fin le 9 mars 2021. Si la version Chromium d'Edge est déjà installée sur l'ordinateur, la mise à jour ne supprimera que l'ancienne version.Source : Microsoft Quel navigateur utilisez-vous ? Pourquoi ?