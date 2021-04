L'abandon des smartphones par LG : à qui cela profite-t-il ?

L'abandon de la fabrication et de la vente de téléphones « permettra à la société de se concentrer sur les secteurs de croissance, notamment les véhicules électriques les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l'intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plateformes et les services », a déclaré LG dans un communiqué. LG fournira un service d'assistance et des mises à jour logicielles aux clients des produits mobiles existants pendant une période qui variera selon les régions. LG travaillera en collaboration avec les fournisseurs et les partenaires commerciaux tout au long de la fermeture de l'activité de téléphonie mobile. Les détails relatifs à l'emploi seront déterminés au niveau local. La décision a été approuvée par son conseil d'administration hier.À l'avenir, LG continuera à tirer parti de son expertise en matière de téléphonie mobile et à développer des technologies liées à la mobilité, telles que la 6G, afin de renforcer sa compétitivité dans d'autres secteurs d'activité. Les technologies de base développées au cours des deux décennies d'activités de LG dans le domaine de la téléphonie mobile seront également conservées et appliquées aux produits existants et futurs. La réduction progressive des activités de téléphonie mobile devrait être achevée d'ici le 31 juillet, bien que les stocks de certains modèles existants puissent encore être disponibles après cette date.Selon les analystes, la décision de LG Electronics de se retirer de son activité mobile déficitaire devrait créer plus d'opportunités pour Samsung, ainsi que pour ses autres rivaux sur le marché lucratif des smartphones en Amérique du Nord. La part de marché de LG aux États-Unis est actuellement d'environ 10 %, ont estimé les cabinets d'études Gartner et Counterpoint, ajoutant qu'elle était plus forte sur les marchés où elle s'est associée à des sociétés de télécommunications pour inclure ses appareils dans le cadre d'un forfait mobile. « Apple a tendance à s'adresser à la tranche supérieure du marché américain ; l’entreprise pourrait donc s'emparer d'une petite partie des ventes de LG. Il est plus probable que Samsung en hérite d'une grande partie, car les deux fournisseurs sont en concurrence sur des marchés similaires », a déclaré Tuong Nguyen, analyste chez Gartner.Au niveau mondial, la part de marché de LG s'est réduite à 2 % en 2020, une chute massive par rapport à son statut de troisième fabricant mondial de smartphones derrière Samsung Electronics et Apple lors de son apogée en 2013. La société a expédié 23 millions de téléphones l'année dernière, contre 256 millions pour Samsung, selon Counterpoint. Tarun Pathak, analyste de Counterpoint, a déclaré que LG était surtout en concurrence dans le segment intermédiaire, car ses téléphones phares ont reçu une réponse tiède du marché. « Ce sont donc principalement les marques chinoises et de niveau intermédiaire qui bénéficieront du retrait de LG. Sur son marché clé, comme les États-Unis, Samsung, Motorola, HMD principalement (ZTE, Alcatel dans une moindre mesure) en profiteront, tandis que Xiaomi, Motorola en profiteront en Amérique latine et Samsung en Corée », a ajouté Pathak.Mais LG mérite qu'on se souvienne d'elle comme étant plus qu'un simple outsider. Ses téléphones ont rarement été de grands succès. Malgré cela, LG a introduit plusieurs fonctions et innovations dont le monde de la téléphonie ne saurait se passer. La société a été la première à équiper ses téléphones d'appareils photo ultra-larges, par exemple, et elle a été la première à concevoir des smartphones tout écran, sans boutons, qui dominent le marché aujourd'hui.Les premiers téléphones Android de LG n'étaient pas impressionnants. Le Nitro HD de 2011, par exemple, était son premier appareil phare, mais il souffrait d'un logiciel obsolète et maladroit et d'une faible autonomie. Son successeur, l'Optimus G, représentait un certain degré de raffinement, et au moment où le G2 est arrivé en 2012, la nouvelle série G de LG était une alternative assez crédible à des entreprises comme Samsung ou HTC. Le G2 était l'un des premiers smartphones phares à tenter de réduire la taille des coques, par exemple et LG a fait des boutons à l'écran un élément central de son design bien avant la plupart des autres. C'est également à cette époque que LG a trouvé un nouveau partenaire en la personne de Google, en sortant deux téléphones Nexus d'affilée. Le Nexus 4 de 2012 était construit autour des entrailles de l'Optimus G, et il avait ses fans malgré son manque handicapant de LTE, sa faible autonomie et son appareil photo peu impressionnant. Le Nexus 5 de l'année suivante a trouvé un public encore plus fidèle malgré un appareil photo médiocre et une mauvaise autonomie.La division mobile de LG a continué à fonctionner, produisant des téléphones respectables comme le G3 et le G4 sans jamais vraiment défier Samsung. Le logiciel était encore une personnalisation lourde d'Android, et LG a continué à être à la traîne de ses pairs avec son rythme de mises à jour, mais le matériel était solide. C'est avec le G5 de 2016 que les choses ont vraiment commencé à s'effondrer. Conçu autour d'une série d'accessoires modulaires interchangeables appelés "Friends", le téléphone a fait un flop, et LG a rapidement prétendu que cela n'était jamais arrivé. C’est avec le G5 que LG a introduit une nouvelle fonctionnalité qui allait devenir omniprésente sur le marché des smartphones des années plus tard : l'appareil photo ultra-large. Les appareils photo ultra-larges sur les smartphones permettent aux gens de prendre des photos qui étaient auparavant réservées aux experts en appareils photo, et il est difficile d'imaginer acheter un nouveau téléphone sans en avoir un aujourd'hui. Mais il a fallu beaucoup de temps pour que les autres fabricants de téléphones comprennent l'utilité de cet appareil ; Apple a présenté son premier appareil en 2019.Le V20, sorti la même année que le G5, présentait une autre caractéristique unique qui allait devenir une marque de fabrique des téléphones de la société pendant des années : une veritable prise pour casque, l'année où Apple a décidé de s'en débarrasser. Et pas n'importe quelle prise casque - une prise qui fonctionnait avec un quadruple Convertisseur numérique-analogique intégré conçu pour améliorer la qualité du son. Le G6 de 2017 a remis la série G sur les rails. C'était le premier smartphone de grande envergure sorti avec un rapport d'aspect plus grand désormais familier, avec un accent encore plus fort que jamais sur l'élimination des cadres. Bien sûr, peu de gens l'ont remarqué, car Samsung a immédiatement suivi avec le Galaxy S8, similaire mais plus épuré, et son "Infinity Display". Plus tard dans l'année, LG a sorti le V30, qui avait un tout nouveau design, mais il ne sest pas très bien vendu non plus.À partir de là, les téléphones phares de LG se sont confondus en un seul. Le G7 était un très bon produit similaire à l'iPhone X. Le V40 a été le premier à proposer une configuration à trois caméras, désormais courante. Le G8X était doté d'un boîtier à double écran que, rétrospectivement, la Surface Duo de Microsoft n'a pas vraiment amélioré un an plus tard. Mais tous ces téléphones étaient fondamentalement identiques les uns aux autres et aucune de leurs caractéristiques clés n'était considérée à l'époque comme autre chose qu'un gadget.Les téléphones de LG étaient rarement, voire jamais, les meilleurs disponibles, mais la société a eu un impact significatif sur le monde des smartphones en général. Avec la disparition de sa division mobile, le marché américain devient encore plus homogène. « Ils n'ont pas toujours été les as de tous les téléphones, mais les perdre signifie perdre un concurrent qui était prêt à essayer de nouvelles choses, même quand elles ne fonctionnaient pas », a déclaré dans un tweet le populaire YouTubeur Marques Brownlee.Source : LG À votre avis, quelles conséquences le retrait de LG du secteur des smartphones va-t-il entraîner, dans le domaine de la téléphonie mondiale ?