Le cimetière de Google s'agrandit cette semaine. L'entreprise dira à dieu à App Maker, son outil de développement d'applications low-code faisant partie de la famille G Suite, dans au plus un an. Lundi, la société a annoncé que le service entre dans une phase de désactivation progressive et s'arrêtera de fonctionner totalement en 2021. Selon Google, la faible utilisation du service est la cause derrière cette fermeture. Si vous êtes un usager du service, Google vous propose des alternatives. Notez que vous ne pouvez pas migrer votre code directement vers une autre plateforme.



App Maker est un outil de développement d'applications low-code, développé par Google et intégré à G Suite. Il permet aux développeurs ou à de simples utilisateurs de créer et de déployer des applications métier personnalisées facilement et en toute sécurité sur le Web. Il a lancé App Maker pour la première fois en 2016 dans le cadre d’un programme Early Adopter. App Maker est disponible depuis juin 2018 pour tous les clients de G Suite Business, Enterprise et Education. Toutefois, moins de deux ans après, il est déjà bon pour le cimetière.





En effet, Google a annoncé la mise à l’arrêt du service environ deux semaines après avoir acquis une nouvelle plateforme de développement d'applications sans code, AppSheet. Selon Amit Zavery, vice-président de Google Cloud, « cette acquisition complètera la stratégie de Google qui vise à réimaginer l'espace de développement d'applications en aidant les entreprises à innover grâce à l'automatisation des flux de travail, à la prise en charge des applications et à la gestion des API ». La mise hors service d’App Maker démarre maintenant et se poursuivra jusqu'au 19 janvier 2021.

Le programme établi par Google consiste en trois étapes que voici :



27 janvier 2020 : les applications existantes continuent de fonctionner. Toutefois, App Maker n’est plus en cours de développement actif, le service continuera d'être maintenu pour traiter les bogues critiques ;

15 avril 2020 : les utilisateurs du service ne pourront plus créer de nouvelles applications App Maker. Vous pourrez toujours modifier et déployer les applications existantes ;

19 janvier 2021 : les applications App Maker existantes cesseront de fonctionner et vous n'y aurez plus accès.

Selon Google, les données utilisateur d'App Maker sont stockées dans Google Cloud SQL. Elles continueront à être conservées conformément aux règles établies. De même, toutes les données composant l'application App Maker elle-même seront exportables jusqu'au 19 janvier 2021. Pour toute application créée avec App Maker, assurez-vous d'exporter l'application, de la supprimer dans App Maker, et de supprimer le projet cloud associé. Par la suite, Google a proposé des alternatives au service App Maker pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser un tel service.



Selon les propositions de Google, si vous utilisez App Maker pour automatiser des processus commerciaux complexes : utilisez désormais AppSheet. Les données d'App Maker sont stockées dans Cloud SQL et AppSheet prend en charge les bases de données Cloud SQL afin que vous puissiez construire une application sur la base de données existante liée à votre application App Maker. Par contre, si vous utilisez App Maker pour développer des applications, songez à utiliser App Engine pour construire et déployer des applications Google Cloud Platform (GCP).



Votre nouvelle application App Engine pourra fonctionner sur la base des données précédentes que vous avez stockées dans votre base de données Cloud SQL existante liée à votre application App Maker. Enfin, si vous utilisez App Maker pour faire de la collecte de données, vous pouvez maintenant utiliser Google Forms, qui comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles au lancement d'App Maker. Le code source d’App Maker étant un peu spécifique, il ne vous est pas possible de migrer directement vos applications vers une autre plateforme.



