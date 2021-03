Les premiers contributeurs peuvent l'obtenir avec 50% de remise sur le prix final et paieront donc 800 $ avec un délai de livraison estimé à septembre 2021.

Les contributeurs figurant dans le Batch 1 (lot 1) peuvent l'obtenir avec 44 % de remise sur le prix final et paieront donc 899 $ avec un délai de livraison estimé à octobre 2021.

Les contributeurs figurant dans le Batch 2 (lot 2) peuvent l'obtenir avec 38 % de remise sur le prix final et paieront donc 999 $ avec un délai de livraison estimé à novembre 2021.

Les contributeurs figurant dans la production principale peuvent l'obtenir avec 31 % de remise sur le prix final et paieront donc 1 099 $ avec un délai de livraison estimé à décembre 2021.

LitiHolo, une entreprise qui se présente comme évoluant dans la technologie et la production d'hologrammes, a dévoilé son imprimante holographique 3D de bureau. Cet appareil, unique en son genre, permet à quiconque d'imprimer de véritables hologrammes en trois dimensions dans une maison ou un bureau.Semblable à la technologie d'hologramme proposée par Looking Glass Factory, les hologrammes LiteHolo peuvent être vus sans casque ni lunettes et peuvent être facilement partagés avec d'autres.L'imprimante holographique 3D de bureau prend des images de perspectives multiples (capturées à partir d'une caméra, d'une séquence vidéo ou d'un rendu par ordinateur) et les découpe en enregistrements uniques pour chaque pixel individuel de l'hologramme qu'elle appelle un « hogel » ou un « élément hologramme ». L'imprimante peut ensuite encoder optiquement ces informations avec un laser sur un film holographique spécial. Le produit fini recrée de nombreuses perspectives différentes comme si l'image 3D était réellement là, vous donnant la possibilité de regarder autour de l'image pour voir différents angles.La vidéo ci-dessous montre l'intérieur du prototype d'imprimante holographique 3D sous plusieurs angles différents. Après avoir placé la plaque de film dans le chariot, le système se loge, puis positionne la plaque sous le bras d'impression optique, et commence à exposer optiquement chaque emplacement de hogel à la lumière laser portant les images en perspective pour cette partie de l'hologramme.Une fois terminé, l'hologramme recrée les nombreuses perspectives différentes comme si l'image 3D était vraiment là, vous donnant la possibilité de regarder autour de l'image pour voir différents angles. Voici par exemple un hologramme de Buzz l'éclair.« L'holographie a beaucoup évolué au cours des 60 années qui se sont écoulées depuis son introduction et nous considérons notre imprimante holographique 3D de bureau comme une prochaine étape importante pour apporter cette technologie au grand public », a déclaré Paul Christie, PDG de LitiHolo. « Pour la première fois, le pouvoir de créer de véritables hologrammes sera accessible à quiconque possède l'une de nos imprimantes, ce qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités d'hologrammes. »LitiHolo affirme qu'au-delà de l'utilisation récréative, son imprimante holographique 3D de bureau peut être un catalyseur de l'holographie pour avoir un impact sur des industries telles que l'architecture, l'ingénierie et le divertissement.Le développement de l’imprimante holographique 3D de bureau est une étape majeure dans la quête de LitiHolo pour rendre la technologie holographique plus accessible. Auparavant, LitiHolo produisait des kits d'hologrammes ainsi qu'une version polychrome vendue en ligne et chez les détaillants du monde entier. LitiHolo fabrique également une gamme de films holographiques qui permettent la production d'hologrammes sans utiliser de produits chimiques.LitHolo a choisi le financement participatif pour lancer son projet d'imprimante holographique 3D de bureau et s'est tourné vers la plateforme Kickstarter :Les hologrammes sont clairement populaires dans certains cercles, car LitiHolo a déjà collecté plus de 100 000 dollars de soutien au moment de la publication et le Looking Glass Portrait a collecté plus de 2,5 millions de dollars grâce à son Kickstarter en décembre dernier.LitiHolo, une division de Liti Holographics, est une société de technologie holographique qui apporte des hologrammes hors du laboratoire de recherche et entre vos mains. En rendant la technologie holographique plus abordable et accessible, LitiHolo s'efforce de faire pour les hologrammes ce que Makerbot a fait pour la révolution de l'impression 3D. LitiHolo a été fondé par Paul Christie, un ancien du MIT Media Lab, et produit un film holographique unique à développement automatique qui a été utilisé partout depuis les laboratoires d'apprentissage de Verizon, où il est enseigné à des centaines de collégiens comment fabriquer des hologrammes, aux laboratoires de recherche Oculus et Nvidia pour créer la prochaine génération d'AR / VR. Avec sa dernière imprimante d'hologrammes 3D, LitiHolo espère aider à façonner la prochaine génération d'ingénieurs d'hologrammes, d'artistes d'hologrammes et d'entrepreneurs d'hologrammes.Sources : LitiHolo Que pensez-vous des hologrammes dans l'absolu ?Que pensez-vous de ce projet ?Les applications vous semblent-elles plutôt gadget ou pourrait-il y avoir un réel intérêt ?