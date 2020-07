Lorsqu’on parle de Microsoft, la première image qui vient en tête est le système d’exploitation Windows ou encore la suite bureautique Microsoft Office. Ces logiciels qui sont la propriété de Microsoft ont leur code source jalousement gardé par l’entreprise. Même Windows XP qui n’est plus pris en charge par l’entreprise et pour lequel certaines personnes ont souhaité qu’il soit passé au format open source est encore gardé par Microsoft. Pour toutes ces raisons, de nombreuses personnes associent toujours Microsoft à l’image de l’entreprise propriétaire, réfractaire à l’open source et tournée uniquement vers les projets fermés et payants. Mais ça, c’était avant.Depuis quelques années, la politique de la firme de Redmond a fondamentalement changé. L’entreprise s’engage de plus en plus dans les projets open source, et a même de nombreux projets à code fermé qui ont été passés sous licence open source. Nous avons par exemple le système fichiers exFat , l’ extension de débogage Java ChakraCore une partie de son moteur de rendu JavaScript Chakra, .Net Core CLR le moteur d’exécution open source du Framework .NET dans Net Core, pour ne citer que ceux-là, qui ont tous été passés sous licence open source. Sur la plateforme GitHub, Microsoft se positionne même en tête des entreprises qui contribuent le plus aux projets open source . Et pour montrer avec plus de netteté son engagement pour l’open source, Microsoft a adhéré depuis 2017 à l’organisation Open Source Initiative en tant que sponsor premium. Open Source Initiative est une organisation à but non lucratif fondée en 1998 et dévouée à la promotion et à la protection des logiciels open source à travers l’éducation, la collaboration et l’infrastructure. Elle compte plusieurs membres, dont les entreprises de renom comme Facebook, Google, GitHub ou encore IBM au nombre desquelles Microsoft s’est s’ajoutée.Depuis le 1juillet, Microsoft a encore fait un pas en avant dans sa collaboration avec les projets open source. En effet, depuis le début de ce mois de juillet, la firme a rejoint la Blender Foundation development Fund en tant que membre Corporate Gold aux côtés de plusieurs autres entreprises comme Ubisoft, intel, Embark ou encore CGGE Institute. Cette fondation a pour vocation de collecter les dons afin de soutenir les activités visant à fournir des services gratuits et accessibles à tous les contributeurs de Blender — y compris les professionnels et les entreprises — sur les sites Web blender.org. Les activités de la fondation incluent la correction de bogues, les révisions de code, la documentation technique et l’intégration. Elle se charge également de fournir des subventions aux développeurs pour des projets de développement génériques et largement acceptés.Pour la fondation, cette décision de Microsoft est « un autre signal important que l’industrie migre vers l’open source et trouve des moyens d’y contribuer ». Toutefois, cela n’est pas le fruit d’un hasard. Microsoft utilise Blender pour générer des modèles 3D synthétiques et des images d’humains pouvant être utilisés pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle (IA). Pour les chercheurs de Microsoft, avoir accès à des logiciels 3D gratuits/open source de haute qualité s’est avéré très bénéfique pour leurs projets scientifiques. Il était donc important pour Microsoft de soutenir la fondation afin de contribuer à améliorer les qualités du logiciel de modélisation 3D. En tant que membre Gold du Blender Development Fund, la société versera environ 35 355,75 $ chaque année. Google, Ubuntu et Steam workshop qui sont plutôt connus comme des entreprises tournées vers l’open source depuis longtemps ne sont que des membres Silver, donc payent moins que Microsoft. Mais cela ne veut pas dire qu’elles ne peuvent pas volontairement faire des dons supplémentaires en dehors des contributions annuelles fixées par la fondation.Si ce nouveau membre est très bien accueilli dans la fondation Blender, il n’en est pas de même pour certains utilisateurs qui craignent une influence de Microsoft sur les orientations de Blender. Selon vous, ces craintes sont-elles justifiées ?Source : Blender Comment accueillez-vous cette décision de Microsoft de rejoindre la fondation Blender ?Pensez-vous que cela puisse avoir un inconvénient dans le développement du logiciel 3D Blender ?