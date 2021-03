Plus de détails sur l'affaire

Le point de vue de la FSFE

Luca Bonissi voulait faire un exemple des abus de Lenovo. Il a donc intenté deux poursuites, dépensé l'argent nécessaire pour des litiges et combattu l'équipe juridique de la grande enseigne chinoise de technologie, qui n'était pas disposé à céder. En juin 2019, le juge de paix de Monza a accepté le droit au remboursement de Luca et a condamné Lenovo à payer 42 euros pour la licence Windows et 130 euros supplémentaires pour les frais de justice. Le fabricant d'ordinateurs portables a fait appel et a soumis un document de 59 pages pour détailler 15 raisons pour lesquelles le cas de Luca était invalide selon lui.Le deuxième jugement a été rendu récemment par le tribunal de Monza, rejetant tous les arguments de Lenovo et imposant des dommages-intérêts punitifs d’un montant de 20 000 euros. Parmi les raisons pour lesquelles le montant a été augmenté, il y avait « l’abus des procédures d’appel », car la réponse de Lenovo a été considérée comme extrêmement disproportionnée et a contraint Luca à suivre des procédures judiciaires coûteuses et complexes. Donc, essentiellement, le tribunal accuse Lenovo d'avoir tenté de contraindre le plaignant à abandonner.Clairement, Lenovo ne voudrait pas que tous ses acheteurs d’ordinateurs portables pensent qu’ils sont éligibles à une compensation de 42 euros, c'est ce qui explique pourquoi l'entreprise a décidé de se battre bec et ongles contre Luca. Cela s’est retourné contre l'entreprise, mais l’équipe juridique de Lenovo a peut-être atteint son objectif : le message envoyé à tout le monde est que demander un remboursement de 42 euros vous coûtera beaucoup plus en frais de justice, prendra beaucoup de temps pour être effectué et surtout sera risqué.D’ailleurs, Luca Bonissi prévient : « Bien que le remboursement ait été reconnu, sa recherche peut être économiquement désavantageuse pour les consommateurs. Les coûts et les risques de litige élevés, ainsi que le faible rendement économique, constituent un puissant facteur de dissuasion qui empêche quiconque de demander le remboursement de Windows préinstallés. Étant donné que le consommateur normal n'a pas les compétences techniques et juridiques pour faire face à un tel cas sans avocat, et le risque que les fabricants traînent l'affaire pendant plusieurs années, il sera très peu probable que quiconque se sente encouragé à poursuivre les géants de la technologie, à moins que des peines telles que celle du tribunal de Monza obligent les fabricants à se conformer à leurs propres licences et à développer de meilleures politiques de remboursement »Luca Bonissi a gardé 5 000 euros pour lui et fait don du reste à la FSFE, qui a célébré dans un billet cette petite victoire contre les pratiques qu'elle qualifie de concurrence déloyale suivies depuis des décennies dans l'industrie. La FSFE estime que les utilisateurs devraient avoir le droit de choisir le système d'exploitation qu'ils souhaitent exécuter sur leurs appareils, et il ne devrait y avoir aucun logiciel préinstallé ni système de verrouillage qui empêcherait les consommateurs d'utiliser d'autres options.La FSFE a donné un peu plus de détails sur l'affaire :« En mars 2018, Luca a acheté une toute nouvelle tablette convertible Lenovo Ideapad et a décidé de ne pas exécuter Windows dessus. Au lieu de cela, il a contacté Lenovo pour déposer une demande de remboursement quant au Windows préinstallé. Ce qui a suivi était une véritable bataille juridique et bureaucratique qui a duré des années, plusieurs procédures judiciaires et beaucoup de résilience et de détermination de la part de Luca.« Après avoir vu ses demandes prétentieusement rejetées à deux reprises par Lenovo, Luca a tenté de demander l'aide de l'Autorité italienne de la concurrence et du marché (AGCM). Cependant, lorsqu'il s'est rendu compte que ces efforts étaient infructueux, Luca a décidé d'intenter une action en justice contre Lenovo.« En raison du faible coût de la licence domestique Windows, Luca pouvait entamer la procédure devant un tribunal pour les petites affaires sans l'assistance d'un avocat. Cependant, face à la défense agressive de Lenovo, Luca a demandé l'aide d'un professionnel. En juin 2019, le juge de paix de Monza a reconnu le droit au remboursement de Luca et a ordonné à Lenovo de rembourser 42 euros pour la licence Windows et 130 euros pour les frais de justice.« Lenovo n'était pas satisfait du verdict. La compagnie a convoqué « l'artillerie lourde légale » et a fait appel, indiquant 15 motifs pour lesquels la sentence devait être révisée dans un document de 59 pages. Les arguments disproportionnés et complexes de Lenovo ont imposé à Luca la nécessité de se défendre également avec un avocat en appel. Désormais, la demande de remboursement, qui aurait pu être résolue par un simple mail si Lenovo avait agi de bonne foi, durait déjà plus de deux ans et coûtait plusieurs centaines d'euros pour Luca.« Enfin, en décembre 2020, le tribunal de Monza a rejeté tous les arguments de Lenovo, confirmant que le droit au remboursement du logiciel pré-installé était dû. La phrase soulignait que le fabricant lui-même avait expressément assumé cette obligation dans la licence Windows. Mais ce n'est pas tout: dans une décision historique, le tribunal a infligé à Lenovo des dommages-intérêts punitifs d'un montant de 20 000 euros pour abus des procédures de recours. Lenovo a contraint son client à participer à une procédure judiciaire disproportionnée et inutile. Le tribunal a également noté que cette affaire est un exemple de l'arrogance et de la prévarication d'une entreprise géante contre un consommateur modeste. Finalement, le tribunal a décidé que la somme devait être versée à Luca, à titre de réparation du dommage causé par une responsabilité procédurale aggravée ».« Nous savons tous à quel point il est frustrant d'acheter un tout nouvel ordinateur et de réaliser qu'il est livré avec un système d'exploitation propriétaire préinstallé. Certaines entreprises ont adapté leur comportement déloyal et mis en place des procédures plus claires permettant aux consommateurs d'obtenir le remboursement des licences payantes de logiciels qu'ils ne souhaitent pas utiliser. Cependant, certains fabricants d'ordinateurs comme Lenovo compliquent encore la tâche des consommateurs, les obligeant à faire valoir leurs droits dans des poursuites judiciaires coûteuses et épuisantes. C'est l'histoire réussie de Luca Bonissi, développeur italien et partisan et bénévole de longue date de la FSFE, dans sa quête incessante pour obtenir un remboursement de licence Windows, et comment Lenovo a été condamné à payer 20000 euros pour son comportement illégal lors de la procédure judiciaire.« Il va sans dire que chacun doit pouvoir choisir librement le système d'exploitation à exécuter sur son ordinateur personnel. Le logiciel libre consiste à accorder la liberté aux gens d'exécuter librement le logiciel qu'ils désirent et, par conséquent, de refuser le logiciel ne respectant pas leur liberté. Mais Microsoft et la grande majorité des fabricants de matériel déshonorent ce principe en dictant le système d'exploitation que leurs clients doivent utiliser, les forçant à exécuter Windows même lorsqu'ils ne le souhaitent tout simplement pas. »Selon la FSFE, « Pendant des décennies, les fabricants d'ordinateurs ont artificiellement augmenté les prix du matériel pour les utilisateurs de GNU / Linux avec un paiement obligatoire à Microsoft en regroupant les ordinateurs avec une licence Windows. Comme nous l'avons vu, des producteurs comme Lenovo ne respectent pas leurs propres conditions et empêchent les clients d'obtenir un remboursement pour les licences Windows non utilisées. Le meilleur traitement reste la prévention. Il est préférable que les utilisateurs achètent du matériel auprès de fournisseurs qui proposent des ordinateurs avec du logiciel libre ou qui le vendent sans logiciel propriétaire en premier lieu.« Certains fabricants ont défini de meilleures politiques et procédures pour obtenir le remboursement, mais pour d'autres, les utilisateurs doivent écrire avec insistance et, en dernier recours, intenter une action en justice. En 2019, Luca a lancé une affaire similaire contre HP, dans laquelle il a également pris une décision favorable en décembre 2020. Plusieurs volontaires de la FSFE ont partagé leurs expériences pour obtenir le remboursement de Windows. Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous, en particulier à Luca qui a également partagé la documentation et les procédures dans la page wiki mise à jour pour l'Italie ».Source : FSFE Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Avez-vous déjà essayé de vous faire rembourser le prix d'une licence d'un logiciel préinstallé que vous n'allez pas utiliser ?Si oui, comment avez-vous trouvé la procédure ? Avez-vous obtenu gain de cause ?Que pensez-vous du point de vue de la FSFE ?