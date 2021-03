Envoyé par grunk Envoyé par Parce que les autres cloud ils tournent pas sur des serveurs ?

Une offre cloud comme Azure ou AWS n'a rien à voir avec une offre classique chez OVH à savoir mutualisé, dédié ou VPS.à montré que quasiment 50% des gens ne savent ce qu'est le cloud, y compris ici qui est censé être un site pour les pro, c'est totalement effarant. Donc OVH renomme sa vielle offre ringarde de serveurs mutualisé, dédié et VPS "OVH Cloud" et tous le monde trouve ca normal et personne n'y voie à y redire ? Et bien moi j'ose le dire : C'est une escroquerie, c'est trompeur, et de la publicité mensongère. La preuve un tas de gogos (y compris des sois disant pro dans de grosses sociétés) qui ont cru avoir pris une "offre cloud" (donc implicitement avec tolérance de panne et évidement sauvegarde incluse) se sont retrouvés à découvrir que tout ce qu'ils ont fait c'est de louer en vrai un serveur pourri dans un container pourri avec une infrastructures électrique à deux balles, et ils ont tout perdu.Tu peux aller voir sur les réseaux sociaux c'est la panique totale : "pourquoi c'est toujours en panne alors que c'est du "cloud" ??", "pourquoi j'ai pas de sauvegarde alors que c'est du cloud", etc etc des centaines de messages sur le net de clients hébergés qui n'ont rien compris à ce qu'ils ont acheté en vrai : pas du tout du "cloud", mais juste du toc..C'est des balivernes, il y a un tas de fournisseurs cloud professionnels Français et en Europe, et tu peux tout a fait mettre en place une infrastructure localisée en France ou en Europe, sur plusieurs sites géographiques différents en même temps pour la tolérance de pannes, (cloud, cloud hybride, ou simple cluster) avec tolérance de panne multi sites et sauvegardes automatiques et évidement multi sites.C'est plus cher et ça demande un peu plus de travail que de prendre un truc en toc à 2 euros par mois chez OVH.OVH a plusieurs sites géographiques en France, donc en théorie OVH pouvait parfaitement faire une offre avec tolérance de panne multi sites , en France. Mais c'est pas ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont vendus sous la dénomination trompeuse "OVH cloud" c'est ce qu'ils vendent depuis 20 ans : un hébergement très très bas de gamme en solde, du low cost. Autrement dit une offre pour les particuliers, pas pour les sociétés.Un client qui aurait pris un domaine chez Gandi, et pour hébergement créé un cluster avec deux dédiés différents, ou au minimum une réplications automatique sur au moins deux serveurs et avec des ip failover, donc par exemple un sur strasbourg et l'autre sur Roubaix en aucun cas n'aurait pu être affecté durablement par une panne OVH sur l'un de ses sites. Donc comme quoi c'est possible, et 100% français, et même chez OVH, mais cela a un cout.