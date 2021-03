Un important incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mars sur les installations d'OVHcloud à Strasbourg. Conséquence de cet indicent : ce sont « environ 3,6 millions de sites Web répartis sur 464 000 domaines distincts » qui ont été mis hors ligne d'après Netcraft.Pour les plus chanceux parmi ces derniers, il s'agissait juste d'une indisponibilité temporaire. C'était par exemple le cas du site data.gouv.fr, qui est rapidement redevenu fonctionnel après la maitrise de l'incendie. Les moins chanceux cependant, ceux qui n'avaient pas prévu de redondance ou de plan de sauvegarde, ont vu leurs données partir en fumée. C'est le cas du studio Facepunch, qui a signalé une perte définitive des données de son jeu vidéo Rust qui étaient stockées sur les serveurs calcinés.Entre ces deux groupes, certains sites Web continuent de subir les effets de l'incendie du site d'OVHcloud . En attendant d'avoir les résultats de l'enquête sur ce drame, l'entreprise travaille donc d'arrache-pied pour que cette situation fasse le plus tôt possible partir du passé. Grâce à un parc opérationnel de 15 datacenters en Europe, les équipes techniques et commerciales d'OVHcloud sont pleinement investies pour accompagner les clients, mettre en oeuvre des solutions et pallier l’indisponibilité du site strasbourgeois.Parmi ses priorités, OVHcloud compte en effet réserver des infrastructures sur ses autres datacenters pour les clients impactés. L'entreprise dit disposer d'un stock de nouveaux serveurs prêts à être livrés auprès d'une majorité de clients impactés et envisage de renforcer encore la disponibilité dans ces datacenters avec la production de près de 10 000 nouveaux serveurs dans les prochaines semaines. La procédure sera communiquée aux clients concernés dès que possible.Le leader français et espoir européen de l'hébergement Web a également annoncé un plan de relance de son site de Strasbourg, du moins pour les trois datacenters qui ne se sont pas partis en fumée.Selon le calendrier annoncé par le fondateur d’OVHcloud, Octave Klaba, jusqu'au 15 mars, ils vont redémarrer SBG1 (partiellement touché par le feu), SBG4 (intact, mais arrêté pour des raisons de sécurité) et le réseau. Puis, jusqu'au 19 mars, le datacenter SBG3, également intact, sera à son tour mis en service. Il faudra en tout une à deux semaines pour que tout revienne à la normale.Source : OVHCloud