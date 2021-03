Site d'OVHcloud à Strasbourg

Dans la nuit du mardi à mercredi, un important incendie s'est déclaré vers 1h sur le site de Strasbourg de la licorne française qui se prépare actuellement pour son entrée en bourse . S'exprimant sur Twitter, le fondateur d'OVHcloud explique que l’incendie est parti d'un datacenter baptisé SBG2, qui a été entièrement détruit au moment où arrivaient les secours. Il s'est même propagé pour toucher une partie de SBG1. Les autres datacenters du site SBG3 et SGB4 seront apparemment intacts, et le personnel sain et sauf. « Tout le monde est sain et sauf. Le feu a détruit SBG2. Une partie de SBG1 est détruite. Les pompiers protègent actuellement SBG3. Pas d’impact sur SBG4 », a tweeté Octave Klaba. Le feu a été circonscrit vers 5h30, mais les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre en début de matinée.Par précaution, les datacenters sur le site qui n'ont pas été touchés ne seront pas redémarrés aujourd'hui. OVHcloud étant le leader français de l'hébergement de données, cet incendie a donc provoqué l'indisponibilité de nombreux sites internet d'entreprises et organisations en France.Le site data.gouv.fr, hébergé par OVHcloud, a confirmé être indisponible à la suite de cet incident, en début de matinée, avant d’être finalement de nouveau fonctionnel à partir de 10 heures. Bien d'autres sites ont également annoncé sur Twitter qu'ils n'étaient plus accessibles. En dehors de l'Hexagone, des sites allemands, italiens, espagnols, polonais ou turcs sont également touchés par cet incident.Hébergez-vous des données ou sites sur OVHcloud ? Avez-vous été impactés par cet incendie ?