Pour se conformer à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire en France, Apple a commencé à révéler les cotes de réparabilité de différents modèles de MacBook et d'iPhone sur l'application Apple Store et sur son site Web en France. Sur le site d’assistance d’Apple en Hexagone, la société indique que la note tient compte de caractéristiques telles que la facilité de démontage d'un appareil et la disponibilité des manuels de réparation et des pièces de rechange.Les produits Apple ne sont généralement pas les plus faciles à réparer, bien que la société progresse sur ce front. Mais être capable de réparer un produit (ou au moins de le faire faire par un professionnel tiers) est une partie importante de l'expérience de possession de ce produit, et maintenant Apple est au moins obligé de le reconnaître. Le fabricant d’iPhone a commencé à ajouter des notes de réparabilité à ses produits.Les notes sur 10, affichées sur les pages d'achat d'une gamme de produits Apple, sont basées sur l'analyse de la facilité de démontage d'un appareil, de la facilité d'accès aux pièces de rechange et de la disponibilité des manuels de réparation, un peu comme les notes de réparabilité de la communauté iFixit. L'idée derrière ces évaluations est de donner aux gens une idée de la probabilité qu'ils soient capables de résoudre les problèmes eux-mêmes, et les faibles scores d'Apple montrent que les réparations à domicile peuvent être pratiquement exclues dans tous les cas.Les notes attribuées aux produits Apple varient selon les produits et les générations. Par exemple, les produits de la gamme iPhone 12 obtiennent tous une note de 6 sur 10, alors que les produits iPhone 11 de l'année précédente sont moins bien notés, avec des notes comprises entre 4,5 et 4,6. Cette amélioration, selon l'évaluation détaillée des scores, est due au fait que les nouveaux iPhone sont plus faciles à démonter que les modèles de l'année précédente, et que les pièces de rechange sont moins chères par rapport au coût du téléphone lui-même.Dans les détails pour les smartphones, la gamme d'iPhone 12 (mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max) obtient une note de 6. L'indice des iPhone 11 et 11 Pro est beaucoup moins bon (4,6), et c'est encore plus bas pour l'iPhone 11 Pro Max avec 4,5, tout comme l'iPhone XR d'ailleurs. Les iPhone XS Max et XS affichent une note de respectivement 4.6 et 4.7. L'iPhone SE 2 s'en sort beaucoup mieux avec 6,2, tandis que les iPhone 8/8 Plus et iPhone 7 Plus enregistrent un score de 6,6.L'iPhone le mieux classé en termes de facilité de réparation est l'iPhone 7. Avec une note de 6,7 sur 10, ce n'est même pas ce que la plupart des gens considéreraient comme une note élevée de réparabilité - et le fait qu'elle soit la plus élevée est légèrement déprimant pour quiconque aime l'idée de réparer les choses par soi-même.Pour les propriétaires d'ordinateurs portables, la nouvelle n'est guère plus réjouissante ; divers modèles de MacBook Pro et MacBook Air reçoivent également de faibles notes. Le nouveau MacBook Air M1 obtient une note de 6,5 sur 10, tandis que le nouveau MacBook Pro M1 de 13 pouces obtient une note de 5,6 sur 10. Le MacBook Pro 16 pouces a un score de 6,3 et le modèle le mieux noté est le MacBook Air 2017 avec une note de 7 sur 10. La liste complète des scores de réparabilité d'Apple peut être consultée sur le site d’assistance d’Apple pour la France.Non seulement les appareils Apple sont difficiles à réparer, mais la société est prête à prendre des mesures difficiles pour empêcher des tiers de le faire. En 2017, les avocats d'Apple ont envoyé une lettre à Henrik Huseby, le propriétaire d'un petit atelier de réparation d'appareils électroniques en Norvège, lui demandant d'arrêter immédiatement d'utiliser des écrans d'iPhone de rechange dans son entreprise de réparation.L'entente de règlement de l’affaire stipulait que Huseby acceptait de ne pas fabriquer, importer, vendre, commercialiser ou traiter de quelque façon que ce soit des produits qui portent atteinte aux marques d'Apple. Elle requérait en sus de ce dernier de payer 2623 euros pour mettre fin au problème sans passer par un procès. Mais Apple a engagé des poursuites en 2018 puisque Huseby avait refusé de signer la lettre d’entente.En avril 2018, la cour a décidé que, parce que les logos n'étaient pas visibles, la marque de commerce d'Apple n'a pas été violée et Huseby a gagné l'affaire. Mais en appel en 2019 , les écrans importés ont été qualifiés de copies illégales. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour suprême, et le 4 juin 2020, Apple a remporté son procès.Les scores de réparabilité sont exigés par une nouvelle loi française qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 avec la nouvelle législation anti-déchets. Apple détermine ces notations en fonction d'une grille proposée par le ministère de la Transition écologique. Les notations sont supervisées et vérifiées par la Direction de la prévention de la fraude.D'autres fabricants de smartphones, tels que Xiaomi et Samsung, se sont déjà conformés aux nouvelles règles. Une liste des scores de tous les appareils (sans ceux d'Apple pour l’instant, les iPhone et Mac viennent juste d’être notés) est disponible sur le site Web Indicereparabilite.fr. Ce site indique que l'année dernière, seuls 40 % des appareils électriques français ont été réparés après une panne. Le gouvernement a pour objectif de porter ce chiffre à 60 % d'ici cinq ans en utilisant les scores pour éduquer les consommateurs et faire pression sur les fabricants pour qu'ils apportent des améliorations.Ce n'est toutefois pas un système parfait. En effet, les fabricants calculent leurs propres scores, bien que basés sur des directives strictes et une grille établie par le Ministère de la Transition écologique. Les tricheurs seront débusqués par la Direction de la répression des fraudes qui peut toujours exiger le détail de ces notes à des fins de vérification. Les fabricants de téléphones peuvent également gagner des points facilement avec des mesures simples comme donner plus d'informations sur les mises à jour de logiciels.Au moins un fabricant a déjà apporté un changement en réponse à la loi. Samsung a proposé un guide de réparation en ligne pour son Galaxy S21 Plus, dans une tentative apparente d'augmenter son score de réparabilité par rapport au modèle de l'année précédente.Sur le modèle des étiquettes-énergie qui renseignent les consommateurs sur les performances énergétiques d'un bien, cet indice de réparabilité utilise une signalétique colorée allant du rouge au vert. La mise au point de cet indice a été effectuée en concertation entre les fabricants, les vendeurs, les distributeurs, des ONG ainsi que des associations de consommateurs et l'Agence de la transition écologique.« Un indice de réparabilité permettra au consommateur de savoir si son produit est réparable, difficilement réparable ou non réparable. Il aura les moyens d’agir via un outil simple et visuel », résume le Ministère de la transition écologique, qui ajoute : « Afin de faciliter la réparation et favoriser l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire, le consommateur bénéficiera, lors de l’achat de son produit, d’une information sur la disponibilité et l’indisponibilité (nouveauté) des pièces détachées ».La nouvelle loi française n'en est qu'à ses débuts, et ce n'est qu'en janvier 2022 que les entreprises commenceront à se voir infliger des amendes en cas de non-respect. C’est ce qui explique les débuts timides de cet indice. Mais on espère déjà que cette initiative - qui couvre actuellement les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les machines à laver et les tondeuses à gazon - pourra être étendue à d'autres catégories de produits à l'avenir.Cet indice de réparabilité ne s’applique qu’en France. Cependant, en novembre 2020, l'Union européenne a voté en faveur d'une motion sur le droit à la réparation, comprenant un système d'étiquetage obligatoire sur les produits électroniques grand public afin de fournir des informations explicites sur la réparabilité et la durée de vie des produits. Des lois obligeant les entreprises technologiques à afficher des notes de réparabilité pour leurs appareils, comme en France, pourraient ainsi entrer en vigueur dans toute l'Union européenne.Sources : Apple ( 1 2 ), Indice de réparabilité Apple publie des indices de réparabilité en France sous la pression d’une nouvelle loi. Qu’en pensez-vous ?Quels commentaires faites-vous des scores des produits Apple ?Pensez-vous que l’affichage des indices conduira-t-il à la fabrication d’appareils de plus en plus facilement réparables ?