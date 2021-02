Windows : Baisse de 4,9 points, de 85,4 % en 2019 à 80,5 % en 2020 ;

Chrome OS : Hausse de 4,4 points, de 6,4 % en 2019 à 10,8 % en 2020 ;

MacOS : en hausse de 0,8 point, de 6,7% en 2019 à 7,5% en 2020 ;

L'impact de la pandémie

Depuis bien longtemps, chaque rapport annuel sur la part de marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau a les deux mêmes rivaux : Windows de Microsoft est le numéro un et MacOS d'Apple occupe la deuxième place. Mais en 2020, Chrome OS est devenu le deuxième système d'exploitation le plus populaire et Apple est tombé à la troisième place. C'est ce qu'indiquent les chiffres de la société de données de marché IDC. Chrome OS avait brièvement dépassé MacOS dans des trimestres précédents, mais 2020 a été la première année complète où le système d'exploitation d'Apple a pris la troisième place. Le système Windows de Microsoft a conservé la majorité des parts de marché, mais il a également connu un grand succès, Chrome OS et MacOS ayant tous deux gagné des parts de marché.Au premier trimestre 2020, Apple et Google étaient au coude à coude : Windows s'est emparé de 87,5 % des parts de marché, MacOS de 5,8 % et Chrome OS de 5,3 %. Mais au deuxième trimestre 2020, Windows est tombé à 81,7 %, MacOS à 7,6 % et Chrome OS à 10,0 %.Les troisième et quatrième trimestres 2020 ont confirmé la tendance : Windows a encore chuté à 78,9 % au troisième trimestre, puis à 76,7 % au quatrième ; MacOS a augmenté à 8,4 % au troisième trimestre, puis est retombé à 7,7 % au quatrième trimestre, tandis que Chrome OS a eu une part de 11,5 % au troisième trimestre, puis de 14,4 % au quatrième trimestre. Les résultats du quatrième trimestre sont particulièrement remarquables car le quatrième trimestre tend à être le plus important pour les livraisons de PC. Alors que MacOS a augmenté son avance sur Chrome OS au quatrième trimestre 2019, Chrome OS est revenu en force au quatrième trimestre 2020.Voici la répartition par année (les chiffres d'IDC comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail) :Trois quarts de Chrome OS d'affilée au-dessus de MacOS fait une tendance. On peut dire sans risque de se tromper que les Chromebooks de fabricants de PC comme Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo surpassent désormais la gamme de Mac de bureau et de MacBook portables d'Apple. Cela dit, 2020 n'est pas une année typique.Après des années de mauvaises tendances, les expéditions de PC ont augmenté en 2019 , mais la pandémie de coronavirus a mis un terme à cette célébration au premier trimestre 2020. En raison de l'épidémie de COVID-19 en Chine (le plus grand fournisseur de PC au monde), l'offre de PC a pris un coup, entraînant la plus forte baisse depuis des années. Puis, au deuxième trimestre 2020 et pendant le reste de l'année, les contraintes d'approvisionnement ont été résolues et l'augmentation du travail à domicile et de l'enseignement à distance a stimulé la demande de PC tant de la part des entreprises que des consommateurs.La pandémie est un accélérateur des tendances technologiques. Chrome OS s'est développé ces dernières années, il n'est donc pas étonnant qu'il se développe encore plus vite. La question est de savoir si cette croissance va se poursuivre et si elle se fera au détriment de Windows. Si les livraisons de PC sont en hausse dans tous les domaines, il est révélateur que MacOS ait également gagné des parts de marché, tandis que Windows est passé sous le seuil des 80 % pour la première fois depuis des décennies (au cours des deux derniers trimestres, bien qu'il soit encore supérieur à 80 % pour l'année). Le système d'exploitation Chrome, qui remet en question la domination de Windows sur le marché des ordinateurs portables à bas prix, s'inscrit dans le cadre de la reprise des ventes de PC traditionnels et explique en partie pourquoi Microsoft a commencé à commercialiser Windows 10X sur des appareils à écran unique.

Jusqu'à la pandémie, le succès de Chrome OS était largement limité aux écoles américaines. Et comme les étudiants de nombreuses communautés ont dû assister aux cours virtuellement depuis leur domicile et que leurs parents ont dû également travailler à distance, en 2020, la demande semble s'être étendue au-delà de cette petite mais essentielle partie du marché américain des PC. Chrome OS a joué un rôle important dans cette évolution. Mais c'est l'ensemble du marché qui a progressé et pas seulement Chrome OS.Source : IDCQuels commentaires faites-vous de ces chiffres ?