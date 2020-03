Mercredi, Apple a lancé une version mise à jour de son MacBook Air, modifiant le clavier de sa gamme d'ordinateurs portables qui ont été critiqués pour des problèmes de frappe. La société est revenue à ce qu'on appelle des claviers à mécanisme de « ciseaux », abandonnant le modèle « papillon », car les clients avaient affirmé que les claviers papillon souffraient de problèmes tels que les touches collantes, les touches qui ne répondaient pas lorsque de petites quantités de poussière ou des débris se sont accumulés sous ou près des touches.« Le MacBook Air dispose désormais du nouveau "Magic Keyboard", vu pour la première fois sur le MacBook Pro 16 pouces. Le mécanisme de ciseaux raffiné avec 1 mm de débattement offre une expérience de frappe réactive, confortable et silencieuse. Les touches fléchées en T inversé vous aident à parcourir des lignes de code, des feuilles de calcul ou des environnements de jeu. Et les touches rétro-éclairées avec capteur de lumière ambiante vous aident à taper les paramètres de faible luminosité », écrit Apple.Apple a également abaissé le prix de départ de la machine. L'entreprise a ramené le prix d'entrée de gamme du MacBook Air à 999 dollar (il a commencé à 1199 $ lorsque ce châssis a été introduit pour la première fois en 2018). Le modèle à 999 $ possède un processeur Intel Core i3 à 10 cœurs de 10 GHz de 1,1 GHz avec un cache L3 de 4 Mo, 8 Go de RAM LPDDR4X à 3733 MHz et 256 Go de stockage (deux fois plus de stockage que le modèle d'entrée de gamme précédent). À l'extrémité supérieure des options de configuration, vous pouvez opter pour un processeur Intel Core i7 quadricœur à 1,2 GHz (également de 10e génération) avec un cache de 8 Mo et jusqu'à 2 To de stockage SSD.Toutes les configurations ont des graphiques Intel Iris Pro qui, selon Apple, sont jusqu'à 80 % plus rapides que les modèles précédents, avec jusqu'à 64 unités d'exécution et la prise en charge des écrans 6K comme l'Apple Pro Display XDR. Apple promet 11 heures d'autonomie pour la navigation Web sans fil et 12 heures pour la lecture vidéo. Le nouveau MacBook Air est similaire à son prédécesseur immédiat, avec un écran Retina de 13 pouces, 2560 x 1600, une caméra FaceTime HD 720p et deux ports Thunderbolt 3. Notons qu'Apple n'a pas intégré le Wi-Fi 6 au produit, choisissant de s'en tenir au 802.11ac.Le MacBook Air est doté de la puce de sécurité Apple T2 - un silicium Mac personnalisé de deuxième génération conçu par Apple pour rendre le MacBook Air encore plus sécurisé. « Ainsi, lorsque vous utilisez Touch ID pour déverrouiller votre Mac, authentifier un document ou payer un marchand en ligne, vos informations restent en sécurité. Avec le chiffrement des données à la volée, toutes vos données stockées sur le SSD sont automatiquement et entièrement chiffrées. Et grâce à la puce de sécurité T2, le MacBook Air dispose d'une voix familière - Hey Siri est toujours prêt à ouvrir des applications, à trouver des documents, à écouter de la musique et à répondre à vos questions », précise l'entreprise.Source : Apple Qu'en pensez-vous ?