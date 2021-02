Vote démocratique et technologie d’automatisation

Modèle de maturité pour l'automatisation des élections

Avantages de l'automatisation des élections

Smartmatic, l’entreprise basée à Londres au Royaume-Uni et connue pour ses technologies électorales allègue que les partis ont travaillé de concert durant les élections américaines de 2020 pour mener une campagne de désinformation qui aurait mis en danger sa survie. Rappelons qu’au lendemain des élections, Trump a affirmé que l'élection avait été truquée. Ses alliés, dont Fox, Giuliani et Powell, ont exposé diverses théories de conspiration au sujet de Smartmatic qui n'aurait fourni ses services au comté de Los Angeles que pour les élections générales de 2020.La société a déclaré avoir identifié cent fausses déclarations et implications concernant Smartmatic et ses services faites sur les programmes de Fox News. La plainte met en cause Fox News et les animateurs de Fox Business Network Maria Bartiromo, Lou Dobbs et Jeanine Pirro, ainsi que deux invités qui sont apparus à plusieurs reprises dans leurs émissions dans les semaines qui ont suivi les élections : Sidney Powell et Rudolph W., deux avocats pro-Trump.Smartmatic a déposé ce jeudi à la Cour suprême de l'État de New York une plainte de près de 300 pages contre le réseau et sa société mère, Fox Corp. Parmi les dizaines d'exemples cités dans la plainte, on trouve un épisode du 12 novembre du "Lou Dobbs Tonight", dans lequel Giuliani, avocat pro-Trump, affirme que Smartmatic a été fondée par trois Vénézuéliens proches de l'ancien dictateur Hugo Chávez.Smartmatic a déclaré dans la plainte que l'entreprise avait effectué des travaux dans un seul comté pendant les élections de novembre, aidant les fonctionnaires de Los Angeles à mettre en place un système de vote fiable en cas de pandémie. Selon les dirigeants de Smartmatic, la campagne de diffamation a réussi à faire connaître l'entreprise « comme un criminel qui a volé les élections américaines de 2020 », ce qui a entraîné la perte de partenaires commerciaux, des relations tendues avec les clients et un préjudice estimé à plus de 500 millions de dollars.« Fox est responsable de cette campagne de désinformation, qui a porté atteinte à la démocratie dans le monde entier et a causé un préjudice irréparable à Smartmatic et aux autres parties prenantes qui contribuent aux élections modernes », a indiqué le PDG de Smartmatic, Antonio Mugica, sur le site web de la société. Le PDG de la société estime qu’ils n’avaient pas de choix au sujet de la décision de la société de porter plainte. « La campagne de désinformation qui a été lancée contre nous est une campagne d'oblitération. Pour nous, c'est existentiel et nous devons agir », a-t-il déclaré.Comme réponse à la société Smartmatic, un porte-parole de Fox News a déclaré : « FOX News s'engage à fournir le contexte complet de chaque histoire avec des reportages approfondis et une opinion claire. Nous sommes fiers de notre couverture des élections de 2020 et nous défendrons vigoureusement ce procès sans fondement devant les tribunaux ».Le procès a lieu quelques mois après que Fox News ait conclu un accord pour une somme non divulguée avec les parents de Seth Rich, membre du Comité national démocratique. Après que Rich ait été tué dans ce que la police a décrit comme un vol bâclé en 2016, les parents de Rich ont poursuivi Fox pour détresse émotionnelle à cause d'une fausse histoire suggérant qu'il avait été assassiné à des fins politiques.Selon un média américain, le procès de Smartmatic pourra évaluer si un média peut être tenu financièrement responsable des choses dites par des commentateurs politiques, ou même par leurs invités. Pour ce média, Ni Powell ni Giuliani ne travaillent pour Fox News. Dobbs et Pirro sont tous deux membres de la division d'opinion, où ils ont plus de latitude pour exprimer leurs opinions personnelles que les reporters et les présentateurs du média d’information. « Cette plainte établit un récit convaincant dans ses plus de 270 pages », a déclaré Roy Gutterman, qui dirige le Tully Center for Free Speech à l'université de Syracuse. « Il sera certainement intéressant de voir comment les accusés vont formuler leurs réponses ».Powell et Giuliani, ont déjà été poursuivis pour des raisons similaires par une autre société de technologie électorale, Dominion Voting Systems. D'autres poursuites pourraient être en cours. Smartmatic a envoyé des lettres de mise en demeure à Newsmax et One America News concernant les accusations de fraude portées sur leurs émissions, mais n'a pas encore indiqué si elle allait les poursuivre en justice. « Nous adoptons une approche mesurée dans nos démarches », a déclaré la compagnie.L’offre électorale de Smartmatic comprend des machines, des logiciels et des services nécessaires pour assurer la réussite complète d’une élection. Elle propose également des solutions en dehors du domaine électoral. Après avoir observé le déroulement des élections dans plus de 70 pays et avoir interagi avec les élections dans le monde entier, les chercheurs d'Electoralmaturity.org, structure parrainée par Smartmatic, ont développé le modèle de maturité de l'automatisation des élections. Ce modèle permet à toute personne d’évaluer les avantages tirés des différents niveaux d'automatisation au sein d'une élection.À la lumière de ces modèles, tout pays avancera de gauche à droite et de bas en haut en suivant simplement la courbe. Cependant, une commission électorale fait parfois de nombreux pas au même temps (t). Il est théoriquement possible de réaliser les huit étapes ensemble, bien qu'aucun pays n’ait jamais fait cela. L'étape zéro serait une élection purement manuelle n'utilisant aucune technologie. La première étape est le niveau minimum d'automatisation, où il n'y a qu'un contrôle automatisé d’une élection. Le modèle va jusqu'à la huitième étape, où il y a une combinaison de vote électronique en utilisant les machines à voter, Internet et l'utilisation de la biométrie pour authentifier l'éligibilité des électeurs et activer la séance de vote.D’après certains analystes, les élections manuelles sont extrêmement vulnérables, sujettes à des erreurs et très coûteuses. Actuellement dans le monde, plus de 70 pays se situent entre les étapes 1 et 8 de la courbe de maturité de l'automatisation des élections. Lorsque Smartmatic a démarré en avril 2000, elle a offert ses services aux banques. Le passage à la sécurité des élections s'est fait après qu'Antonio Mugica, fondateur de la société et son directeur général, se soient rendus dans le comté de Palm Beach lors des élections contestées de 2000. « Nous étions au premier rang pour regarder ce cirque, a-t-il déclaré. Cela a vraiment eu un impact sur nous. »Toutefois, l'analyse de Smartmatic n'est pas partagée par tout le monde. Pour Dmitri Alperovitch, expert en cybersécurité, le vote sur papier est l'option la plus fiable . Selon l'ancien directeur de la technologie de CrowdStrike Holdings, les meilleurs moyens de s'assurer qu'un piratage numérique ne se produira pas, sont le vote en personne et les bulletins de vote qui sont soit envoyés par la poste, soit déposés sur des sites de collecte. « Ma plus grande préoccupation en tant qu'expert en cybersécurité est, bien sûr, le piratage de nos systèmes électoraux, tant du côté de l'influence que du point de vue du vote. Et je peux vous dire, d'après mon expérience, que le vote est la chose la plus difficile à sécuriser en matière de cybersécurité », avait déclaré Alperovitch à l'approche des élections de novembre 2020. « La seule façon de savoir comment le faire bien et en toute sécurité est d'utiliser du papier, qu'il s'agisse de bulletins de vote par correspondance ou de voter en personne ».L'entreprise a réussi à fournir ses machines de vote électronique, ses plateformes de vote en ligne et ses logiciels pour les élections dans le monde entier. Elle a également été utilisée lors du caucus présidentiel de 2016 dans l'Utah. En 2018, le comté de Los Angeles a choisi Smartmatic pour développer un nouveau système électoral, et sa technologie y a été utilisée lors des primaires présidentielles de mars et à nouveau lors des élections générales.Source : VidéoPensez-vous que les élections manuelles sont extrêmement vulnérables ?Êtes-vous pour une élection complètement informatisée ou pour une élection purement manuelle ?Quel est votre avis sur la plainte de Smartmatic ?