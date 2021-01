Bonjour et meilleurs voeux de l'ensemble de l'équipe de Developpez.com !Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous commençons l'année par la mise en place d'une nouvelle version de Developpez.com ! Voici les nouveautés les plus importantes.Une fonctionnalité souvent attendue. Il est désormais possible de se connecter via la nouvelle icône "Membre" (pour se connecter, ou s'inscrire), sur toutes les pages du site. Se connecter sur une page devrait vous connecter automatiquement sur les autres pages également.Si vous êtes connecté, cette icône est remplacée par votre avatar et votre pseudo, et une icône de déconnexion est disponible. De la même manière, se déconnecter sur une page devrait vous déconnecter de l'ensemble des pages.L'ensemble du portail sur Developpez.com, qu'il s'agisse de l'index des rubriques , des actualités, des profils pro et de nombreuses autres pages bénéficient désormais d'une refonte en mode mobile. Vous disposez désormais de fonctionnalités bien plus étendues en mode mobile, dont la possibilité de se connecter, de naviguer parmi les rubriques, et une bien meilleure ergonomie globale sur ce type de périphérique.Le forum n'est pas directement concerné par ces changements, bien qu'en mode non connecté le mode mobile a été nettement simplifié pour éviter de noyer les membres sous le nombre de forums, afin de présenter l'essentiel, les discussions actives et les principaux forums facilement accessibles. Si le forum mobile en version invité vous est attractif, il est fort possible qu'il soit également proposé pour la navigation forum une fois connecté.L'application Téléchargements , qui vous permet de télécharger logiciels, outils et codes source, mais aussi de partager vos propres outils et codes source a reçu de nombreuses améliorations significatives. En particulier, il y a désormais une distinction claire entre logiciels, framework et code source, les prérequis et la présentation n'étant absolument pas les mêmes, et l'ensemble a été rendu bien plus convivial et fonctionnel.Vous remarquerez sans nul doute des améliorations graphiques et fonctionnelles sur la majorité des pages de Developpez.com. Le but est bien entendu une meilleure lisibilité et une meilleure utilisabilité.Il s'agit encore d'un travail en cours, nous sommes conscients qu'il y a encore des défauts à corriger. Nous nous efforçons de tout stabiliser dans les jours qui suivent. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, retours ou défauts constatés.