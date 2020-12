Google a annoncé une mise à jour de sa politique de stockage sur votre compte Google : à partir de juin, tous les nouveaux documents, photos et vidéos seront comptabilisés dans les 15 Go gratuits 0PARTAGES 1 0 Le 1er juin 2021, Google modifiera ses règles de stockage pour les comptes gratuits - et pas pour le mieux. En gros, si vous avez un compte gratuit et que vous êtes un utilisateur semi-régulier du stockage de Google, préparez-vous à payer à partir de l'année prochaine et à vous abonner à Google One. Tous vos nouveaux e-mails, documents, photos et vidéos seront, à partir de cette date, comptabilisés dans les 15 Go de stockage gratuit. Il s'agit généralement de petits fichiers, mais le plus important, c'est que pratiquement tous vos téléchargements seront désormais pris en compte. Vous pourriez même perdre les fichiers dans les services que vous ne visitez pas au bout d’un certain temps.



Cela fait presque dix ans que Google a introduit un système de stockage unifié pour Gmail, Google Photos et Google Drive. Nous sommes nombreux à faire confiance à Google pour l'archivage de nos données, qu'il s'agisse d'e-mails, de photos, de documents ou de vidéos. Il n'est pas prévu maintenant d'interrompre le service. En fait, Google est sur le point d'apporter des améliorations et des modifications de stockage qui apporteront des changements profonds à votre manière d’utiliser votre compte Google.





« À compter du 1er juin 2021, toutes les nouvelles photos et vidéos que vous téléchargerez seront prises en compte dans les 15 Go de stockage gratuit qui accompagnent chaque compte Google ou dans le stockage supplémentaire que vous aurez acheté en tant que membre de Google One. Le stockage de votre compte Google est partagé entre Drive, Gmail et Photos. Ce changement nous permet également de répondre à la demande croissante de stockage.



« Et, comme toujours, nous respectons notre engagement de ne pas utiliser les informations contenues dans Google Photos à des fins publicitaires. Nous savons qu'il s'agit d'un changement important qui peut surprendre, c'est pourquoi nous voulions vous en informer bien à l'avance et vous donner les moyens de le faciliter », a écrit le vice-président de Google Workspace Jose Pastor dans un article de Blog. Les changements affectent également les abonnés à Google Workspace et les clients de la G Suite pour l'éducation et de la G Suite pour les organisations à but non lucratif.



Actuellement, chaque compte Google gratuit est fourni avec 15 Go de stockage en ligne pour tous vos besoins de stockage. « À partir du 1er juin, toute nouvelle photo ou vidéo téléchargée en haute qualité dans Google Photos sera prise en compte dans le calcul de votre quota de stockage gratuit de 15 Go ou de tout stockage supplémentaire que vous aurez acheté en tant que membre de Google One », lit-on.



Il y a toutefois une bonne nouvelle dans l’annonce de Google. Pour vous faciliter un peu la transition, les photos et vidéos téléchargées en haute qualité avant le 1er juin 2021 ne seront pas prises en compte dans les 15 Go de stockage gratuit. Google estime que 80 % de ses utilisateurs auront au moins trois ans pour atteindre ces 15 Go.



Une autre bonne nouvelle : les téléphones Pixel seront exemptés de ces nouvelles règles, car ils continueront à offrir des sauvegardes "haute qualité" illimitées. Ces sauvegardes compressent les grandes photos à 16 mégapixels, tandis que les vidéos d'une résolution supérieure à 1080p seront redimensionnées dans ce format.



En ce qui concerne Google Drive, « tout nouveau fichier Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms ou Jamboard sera comptabilisé dans les 15 Go de stockage qui vous sont alloués ou dans tout autre stockage supplémentaire fourni par Google One ». Comme pour Photos, les fichiers existants dans ces services ne seront pas pris en compte pour le décompte du stockage gratuit.



Ces changements introduisent un gros problème, car aujourd'hui, Google Photos vous permet de stocker gratuitement un nombre illimité d'images (et de vidéos, si elles sont en HD) tant qu'elles ont une résolution inférieure à 16 Mpx ou que vous choisissez de faire dégrader la qualité par Google. À partir de juin 2021, toute nouvelle photo ou vidéo téléchargée en haute qualité, qui ne serait pas actuellement prise en compte dans votre allocation, sera prise en compte dans les 15 Go gratuits. Et comme les gens prennent plus de photos chaque année, cette attribution gratuite ne durera pas très longtemps.





Vous pourriez perdre vos fichiers dans les services Google que vous ne consultez pas au bout de 2 ans



En juin prochain, la société lancera un nouvel outil gratuit pour Photos, qui vous permettra de gérer plus facilement votre stockage. Il vous montrera également les photos sombres et floues que vous souhaiterez peut-être supprimer, mais pendant longtemps, la promesse de Google était que vous n'aviez pas à vous soucier du stockage.



Il faut aussi noter que les fichiers Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms ou Jamboard existants ne sont pas comptabilisés seulement à une condition : que vous vous contentez de les consulter sans les modifier à partir du 1er juin. Dans le cas contraire, ils seront comptabilisés.



En plus de ces mises à jour sur le stockage, il y a quelques changements supplémentaires qui méritent d'être connus. Si votre compte est inactif dans Gmail, Drive ou Photos pendant plus de deux ans, Google « peut » supprimer le contenu de ce produit. Ainsi, si vous utilisez Gmail mais que vous n'utilisez pas Photos pendant deux ans parce que vous utilisez un autre service, Google peut supprimer les anciennes photos que vous y aviez stockées. Et si vous dépassez votre limite de stockage pendant deux ans, Google « peut supprimer votre contenu dans Gmail, Drive et Photos ».



« Si vous êtes inactif dans un ou plusieurs de ces services pendant deux ans (24 mois), Google peut supprimer le contenu du ou des produits dans lesquels vous êtes inactif ». « De même, si vous dépassez votre limite de stockage pendant deux ans, Google peut supprimer votre contenu dans Gmail, Drive et Photos », a écrit Pastor dans son billet. Pour éviter de perdre vos fichiers, Google vous recommande de visiter ses services de temps en temps. Dans tous les cas, vous n’attendrez pas plus de 2 ans avant de le faire.



« Nous vous informerons plusieurs fois avant de tenter de supprimer un contenu afin que vous ayez de nombreuses possibilités d'action. Le moyen le plus simple de maintenir votre compte actif est de visiter périodiquement Gmail, Drive ou Photos sur le Web ou sur un mobile, tout en étant connecté à Internet », lit-on.



Google fait valoir qu'il doit procéder à ces changements pour « continuer à offrir à chacun une expérience de stockage exceptionnelle et pour suivre la demande croissante ». Il dit également que les gens téléchargent maintenant plus de 4,3 millions de Go sur Gmail, Drive et Photos chaque jour. Il est clair que ce n'est pas bon marché, mais Google contrôle également chaque aspect de la question et devait avoir des projections internes sur l'évolution de la situation lorsqu'il a défini ces politiques pour la première fois.



Dans une certaine mesure, cependant, c'était peut-être prévisible. Nous avons déjà vu certaines indications selon lesquelles Google pourrait réserver certaines fonctionnalités avancées aux abonnés de Google One dans Photos, par exemple. En effet, le site 9to5google a rapporté au début du mois de novembre que Google Photos avait commencé à se doter d'un éditeur remanié, un peu plus faciles à trouver et à utiliser, destiné à coïncider avec le lancement des Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Mais Google a aussi commencé à verrouiller certaines de ses fonctions d'édition derrière un paywall Google One, selon le site Web.



C'est aussi un problème avec les nombreux services gratuits offerts par des entreprises à très forte rentabilité. Vous pouvez vous attendre à payer plus tard le produit après une période d'essai gratuit. Ceux qui souhaitent étendre leur stockage au-delà de 15 Go peuvent obtenir un compte Google One, qui commence à 1,99 $ par mois pour 100 Go de stockage.



Ceux qui souhaitent étendre leur stockage au-delà de 15 Go peuvent obtenir un compte Google One, qui commence à 1,99 $ par mois pour 100 Go de stockage.Source : Google