Google Photos annonce la fin de sa politique de stockage illimité pour les médias téléchargés à partir de juin 2021 Les Pixel 1 à 5 ne sont pas concernés par cette mesure 20PARTAGES 6 0 Le vice-président de Google Photos, Shimrit Ben-Yair, a annoncé la fin de la politique de stockage illimité de photos de Google Photos. L'offre comportait déjà une importante mise en garde : le stockage illimité était réservée à l'option de stockage que Google considère comme étant Haute qualité.



Rappelons qu’avec votre compte Google, vous disposez de 15 Go d'espace de stockage gratuit, partagés entre Google Drive, Gmail et Google Photos. Si vous devenez membre Google One, votre espace de stockage total atteindra 100 Go ou plus, en fonction du forfait que vous choisirez. Les membres Google One ont également accès à l'assistance d'experts Google et des avantages supplémentaires.



Dans les options de sauvegarde, vous disposez de :

L’option haute qualité :

avec cette option l'espace de stockage est gratuit et illimité. les photos sont compressées pour économiser l'espace de stockage. Les photos de plus de 16 mégapixels sont redimensionnées de façon à ne pas dépasser cette limite. les photos de 16 mégapixels peuvent être imprimées avec un bon rendu jusqu'au format 60 cm x 40 cm. les vidéos de plus de 1080p sont redimensionnées au format haute définition 1080p. Les vidéos dont la résolution est égale ou inférieure à 1080p offrent un rendu proche de l'original. Certaines informations (sous-titres, par exemple) peuvent être perdues.

L'option qualité d'origne

les photos et vidéos importées en qualité d'origine sont décomptées de l'espace de stockage de votre compte Google. Chaque compte Google vous offre gratuitement 15 Go d'espace de stockage, et vous pouvez acheter de l'espace supplémentaire via Google One. Toutes les photos et vidéos sont stockées dans la résolution utilisée lors de la prise de vue. Cette option est recommandée pour les photos de plus de 16 mégapixels et les vidéos dont le format est supérieur à 1080p. Cette option est recommandée pour l'impression de grandes affiches.

Sauvegarde express

cette option vous permet de sauvegarder plus rapidement vos contenus en Wi-Fi et via les données mobiles. l'espace de stockage est gratuit et illimité. les photos peuvent être compressées pour consommer moins de données mobiles. Les photos de plus de 3 mégapixels sont redimensionnées de façon à ne pas dépasser cette limite. les photos de 3 mégapixels peuvent être imprimées avec un bon rendu jusqu'au format 15 cm x 20 cm. les vidéos de plus de 480p sont redimensionnées au format standard 480p. Les vidéos dont la résolution est égale ou inférieure à 480p offrent un rendu proche de l'original. Certaines informations (sous-titres, par exemple) peuvent être perdues.



« Nous avons lancé Google Photos il y a plus de cinq ans avec pour mission d'être le foyer de vos souvenirs. Ce qui a commencé comme une application pour gérer vos photos et vidéos a évolué pour devenir un lieu de réflexion sur des moments significatifs de votre vie. Aujourd'hui, plus de 4 billions de photos sont stockées dans Google Photos et chaque semaine 28 milliards de nouvelles photos et vidéos sont téléchargées.



« Étant donné que vous êtes nombreux à compter sur Google Photos pour stocker vos souvenirs, il est important que ce ne soit pas seulement un excellent produit, mais qu'il continue également de répondre à vos besoins sur le long terme. Afin d'accueillir encore plus de vos souvenirs et de créer Google Photos pour l'avenir, nous modifions notre politique de stockage illimité de haute qualité.



« À partir du 1er juin 2021, toutes les nouvelles photos et vidéos que vous importez seront comptabilisées dans les 15 Go de stockage gratuits fournis avec chaque compte Google ou dans l'espace de stockage supplémentaire que vous avez acheté en tant que membre Google One. L'espace de stockage de votre compte Google est partagé entre Drive, Gmail et Photos. Ce changement nous permet également de suivre le rythme de la demande croissante de stockage. Et, comme toujours, nous respectons notre engagement de ne pas utiliser les informations de Google Photos à des fins publicitaires. Nous savons que c'est un grand changement et que cela peut être une surprise, nous voulions donc vous informer bien à l'avance et vous donner les ressources pour vous faciliter la tâche ».





À partir de juin 2021, les photos et vidéos de haute qualité commenceront également à être comptabilisées dans la capacité de stockage Google Drive d'un utilisateur. Cela dit, si vous avez déjà un téraoctet de photos et de vidéos de haute qualité stockées dans Photos, point n’est besoin de paniquer : le changement de politique affecte les nouvelles photos et vidéos créées ou stockées après juin 2021 uniquement. Les médias déjà enregistrés dans Google Photos bénéficient de droits acquis et ne seront pas affectés par la nouvelle modification des règles.



Les médias en qualité d'origine ne sont pas non plus affectés, car ces fichiers étaient déjà soumis au quota Google Drive de l'utilisateur. Toute capacité supplémentaire achetée via un abonnement Google One s'applique également au stockage multimédia. Si vous louez une capacité de 100 Go avec les forfaits 2 $ / mois ou 20 $ / an de Google One, cette capacité s'applique également à vos données Google Photos (Google dispose de trois offres payantes : 100 Go pour 1,99 $ / mois ou 19,99 $ / an, 200 Go pour 2,99 $ / mois ou 2 $ / mois 29,99 dollars / an et 2 To pour 9,99 $ / mois ou 99,99 $ / an).



Cependant, les utilisateurs de smartphones Pixel vont être l'exception : les médias de haute qualité téléchargés à partir des téléphones Pixel, de la première à la cinquième génération, continueront de bénéficier d'un stockage gratuit et illimité même après juin 2021.



« Les photos ou vidéos que vous avez mises en ligne en haute qualité avant le 1er juin 2021 ne seront pas comptabilisées dans vos 15 Go de stockage gratuit. Cela signifie que les photos et vidéos sauvegardées avant le 1er juin 2021 seront toujours considérées comme gratuites et exemptées de la limite de stockage. Vous pouvez vérifier la qualité de votre sauvegarde à tout moment dans l'application Photos en accédant à la sauvegarde et à la synchronisation dans les paramètres.



« Si vous sauvegardez vos photos et vidéos en qualité d'origine, ces modifications ne vous affectent pas. Comme toujours, vos photos et vidéos de qualité d'origine continueront à être comptabilisées dans vos 15 Go de stockage gratuit sur votre compte Google.



« Si vous possédez un Pixel 1-5, les photos téléchargées à partir de cet appareil ne seront pas affectées. Les photos et vidéos mises en ligne en haute qualité à partir de cet appareil continueront d'être exemptées de cette modification, même après le 1er juin 2021 ».



Si vous n'êtes pas sûr de la quantité de votre stockage disponible, vous pouvez obtenir une estimation à



Et l'entreprise de noter « qu'une fois que ce changement entrera en vigueur le 1er juin 2021, plus de 80% d'entre vous devraient toujours être en mesure de stocker environ trois ans de plus de souvenirs avec vos 15 Go de stockage gratuits. Lorsque votre stockage va approcher des 15 Go, nous vous en informerons dans l'application et vous assurerons un suivi par e-mail ».



Voir l'espace de stockage disponible

Augmenter l'espace de stockage sur Google One



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des services de stockage de médias sur le cloud comme Google Photos ?

Avez-vous déjà utilisé un service similaire ? Si oui, lequel ?

Que pensez-vous du fait que les Pixel 1 à 5 soient exemptés de cette modification ?

Que pensez-vous du fait que Google prévienne les utilisateurs des mois à l'avance ? Le vice-président de Google Photos, Shimrit Ben-Yair, a annoncé la fin de la politique de stockage illimité de photos de Google Photos. L'offre comportait déjà une importante mise en garde : le stockage illimité était réservée à l'option de stockage que Google considère comme étant Haute qualité.Rappelons qu’avec votre compte Google, vous disposez de 15 Go d'espace de stockage gratuit, partagés entre Google Drive, Gmail et Google Photos. Si vous devenez membre Google One, votre espace de stockage total atteindra 100 Go ou plus, en fonction du forfait que vous choisirez. Les membres Google One ont également accès à l'assistance d'experts Google et des avantages supplémentaires.Dans les options de sauvegarde, vous disposez de :« Nous avons lancé Google Photos il y a plus de cinq ans avec pour mission d'être le foyer de vos souvenirs. Ce qui a commencé comme une application pour gérer vos photos et vidéos a évolué pour devenir un lieu de réflexion sur des moments significatifs de votre vie. Aujourd'hui, plus de 4 billions de photos sont stockées dans Google Photos et chaque semaine 28 milliards de nouvelles photos et vidéos sont téléchargées.« Étant donné que vous êtes nombreux à compter sur Google Photos pour stocker vos souvenirs, il est important que ce ne soit pas seulement un excellent produit, mais qu'il continue également de répondre à vos besoins sur le long terme. Afin d'accueillir encore plus de vos souvenirs et de créer Google Photos pour l'avenir, nous modifions notre politique de stockage illimité de haute qualité.« À partir du 1juin 2021, toutes les nouvelles photos et vidéos que vous importez seront comptabilisées dans les 15 Go de stockage gratuits fournis avec chaque compte Google ou dans l'espace de stockage supplémentaire que vous avez acheté en tant que membre Google One. L'espace de stockage de votre compte Google est partagé entre Drive, Gmail et Photos. Ce changement nous permet également de suivre le rythme de la demande croissante de stockage. Et, comme toujours, nous respectons notre engagement de ne pas utiliser les informations de Google Photos à des fins publicitaires. Nous savons que c'est un grand changement et que cela peut être une surprise, nous voulions donc vous informer bien à l'avance et vous donner les ressources pour vous faciliter la tâche ».À partir de juin 2021, les photos et vidéos de haute qualité commenceront également à être comptabilisées dans la capacité de stockage Google Drive d'un utilisateur. Cela dit, si vous avez déjà un téraoctet de photos et de vidéos de haute qualité stockées dans Photos, point n’est besoin de paniquer : le changement de politique affecte les nouvelles photos et vidéos créées ou stockées après juin 2021 uniquement. Les médias déjà enregistrés dans Google Photos bénéficient de droits acquis et ne seront pas affectés par la nouvelle modification des règles.Les médias en qualité d'origine ne sont pas non plus affectés, car ces fichiers étaient déjà soumis au quota Google Drive de l'utilisateur. Toute capacité supplémentaire achetée via un abonnement Google One s'applique également au stockage multimédia. Si vous louez une capacité de 100 Go avec les forfaits 2 $ / mois ou 20 $ / an de Google One, cette capacité s'applique également à vos données Google Photos (Google dispose de trois offres payantes : 100 Go pour 1,99 $ / mois ou 19,99 $ / an, 200 Go pour 2,99 $ / mois ou 2 $ / mois 29,99 dollars / an et 2 To pour 9,99 $ / mois ou 99,99 $ / an).Cependant, les utilisateurs de smartphones Pixel vont être l'exception : les médias de haute qualité téléchargés à partir des téléphones Pixel, de la première à la cinquième génération, continueront de bénéficier d'un stockage gratuit et illimité même après juin 2021.« Les photos ou vidéos que vous avez mises en ligne en haute qualité avant le 1juin 2021 ne seront pas comptabilisées dans vos 15 Go de stockage gratuit. Cela signifie que les photos et vidéos sauvegardées avant le 1juin 2021 seront toujours considérées comme gratuites et exemptées de la limite de stockage. Vous pouvez vérifier la qualité de votre sauvegarde à tout moment dans l'application Photos en accédant à la sauvegarde et à la synchronisation dans les paramètres.« Si vous sauvegardez vos photos et vidéos en qualité d'origine, ces modifications ne vous affectent pas. Comme toujours, vos photos et vidéos de qualité d'origine continueront à être comptabilisées dans vos 15 Go de stockage gratuit sur votre compte Google.« Si vous possédez un Pixel 1-5, les photos téléchargées à partir de cet appareil ne seront pas affectées. Les photos et vidéos mises en ligne en haute qualité à partir de cet appareil continueront d'être exemptées de cette modification, même après le 1juin 2021 ».Si vous n'êtes pas sûr de la quantité de votre stockage disponible, vous pouvez obtenir une estimation à cette adresse Et l'entreprise de noter « qu'une fois que ce changement entrera en vigueur le 1juin 2021, plus de 80% d'entre vous devraient toujours être en mesure de stocker environ trois ans de plus de souvenirs avec vos 15 Go de stockage gratuits. Lorsque votre stockage va approcher des 15 Go, nous vous en informerons dans l'application et vous assurerons un suivi par e-mail ».Source : Google Que pensez-vous des services de stockage de médias sur le cloud comme Google Photos ?Avez-vous déjà utilisé un service similaire ? Si oui, lequel ?Que pensez-vous du fait que les Pixel 1 à 5 soient exemptés de cette modification ?Que pensez-vous du fait que Google prévienne les utilisateurs des mois à l'avance ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème