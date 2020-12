Les leaders des technologies de l'information revoient les priorités d'investissement via le télétravail, Une étude révèle comment les DSI pérennisent l'expérience technologique de la main-d'œuvre 9PARTAGES 4 0 Les recherches montrent que 95 % des leaders des technologies de l’information ont augmenté la fréquence d'écoute des employés depuis le début de la pandémie COVID-19. Et plus de 65 % de toutes les personnes interrogées ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce qu'au moins un quart de leur personnel travaille à domicile de façon permanente.



Une nouvelle étude publiée il y a quelques heures par Qualtrics (une société américaine de gestion d'expérience) et PwC (un réseau international d'entreprises spécialisées dans des missions d'audit, d'expertise comptable et de conseil privilégiant des approches sectorielles à destination des entreprises) révèle comment les dirigeants informatiques et les cadres supérieurs en technologie jouent un rôle essentiel pour aider leur personnel à naviguer dans la pandémie mondiale et pour stimuler l'engagement, la sécurité, la confidentialité et la productivité des employés.



L'étude a été réalisée par Qualtrics en août et septembre 2020, avec un panel de plus de 200 directeurs des systèmes d'information, directeurs techniques et autres responsables informatiques, dans divers secteurs, aux États-Unis. Les répondants variaient également en fonction de la taille des entreprises d'au moins 1 000 employés.





Les résultats de l'étude de Qualtrics et PwC sur plus de 200 dirigeants informatiques américains fournissent un cadre de référence sur la manière dont les dirigeants ont réorienté leurs investissements technologiques pendant la COVID-19 en fonction des commentaires et des idées des employés et sur la manière dont ces priorités indiquent une tendance plus large à l'autonomisation de la main-d'œuvre de l'avenir.



Les principaux éléments à retenir :

les responsables informatiques ont accéléré les transformations numériques au sein de leur organisation et prennent des mesures appropriées pour répondre aux besoins des employés. 95 % des leaders des technologies de l’information ont déclaré avoir augmenté la fréquence d'écoute des employés depuis le début de la COVID-19 ;

en ce qui concerne le travail à distance, plus de 65 % des responsables informatiques ont déclaré qu'au moins un quart de leur entreprise continuera à travailler à distance de manière permanente ;

pour répondre aux besoins du travail à distance, les leaders des technologies de l’information ont investi dans la sécurité et la confidentialité (82 %), l'infrastructure en cloud (78 %) et du personnel de soutien informatique supplémentaire (71 %), entre autres, pendant la COVID-19. Afin d'établir ces priorités, 76 % de ces leaders ont recueilli les commentaires des employés pour comprendre les besoins et les exigences lorsqu'ils envisagent de nouveaux logiciels ou services, et 73 % savaient quelles initiatives auraient le plus d'impact sur l'expérience des employés. Avec ce changement, les équipes informatiques devront continuer à investir dans les nouvelles technologies et infrastructures pour permettre aux employés de réussir.



« Nos données nous montrent que plus de 65 % des responsables informatiques estiment que ce nouveau modèle est permanent et le rôle de l'informatique dans l'amélioration de l'expérience des employés ne fera que gagner en importance. C'est pourquoi nous pensons que des technologies telles que Qualtrics EmployeeXM pour l'informatique seront essentielles pour aider les responsables informatiques et leurs équipes à repenser leur façon d'écouter les besoins de leurs employés et d'agir en fonction de leurs réactions pour offrir des expériences technologiques de classe mondiale », a déclaré Jay Choi, vice-président et directeur général de EmployeeXM, Qualtrics.





En plus de l'étude, Qualtrics et PwC ont fait équipe pour combiner la technologie de gestion de l'expérience et les capacités de conseil afin d'aider les organisations à fournir des expériences technologiques qui créent et entraînent une main-d'œuvre plus habilitée et plus productive.



Qualtrics est en train de changer la façon dont les organisations gèrent et améliorent les quatre expériences fondamentales de l'entreprise : le client, l'employé, le produit et la marque. Les croyances, les émotions et les intentions disent pourquoi les choses se passent et ce qu'il faut faire à ce sujet. Qualtrics XM Platform est un système d'action qui aide les entreprises à attirer des clients qui restent plus longtemps et achètent plus, à engager des employés qui créent une culture positive, à développer des produits révolutionnaires que les gens aiment et à créer une marque qui les passionne. Basé sur Qualtrics XM Platform, EmployeeXM for IT comprend une suite de solutions d'écoute, d'analyse et d'action pour aider les dirigeants à comprendre comment la technologie, les outils et les services internes peuvent soutenir au mieux la main-d'œuvre.



Les solutions pré configurées de PwC aident les entreprises à obtenir un retour sur investissement maximal en matière de technologies de l'information et de transformation de la main-d'œuvre grâce à des communications, à la conception d'enquêtes et de tableaux de bord, ainsi qu'à une expertise en matière de gestion du changement et de culture d'entreprise.



