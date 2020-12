La suite bureautique open source en ligne ONLYOFFICE est disponible en version 6.1 Avec les notes de fin, l'affichage tableau et d'autres optimisations 0PARTAGES 2 0 Éditeur de solutions bureautiques open source, alternatives à Microsoft Office et Google Workspace, Ascensio System SIA a sorti la nouvelle version de sa suite bureautique en ligne ONLYOFFICE Docs. Suite aux mises à jour importantes présentées dans







Option « Affichage tableau » pour optimiser la collaboration sur les feuilles de calcul



L’affichage tableau permet d’activer le mode aperçu pour trier et filtrer les données de votre feuille de calcul riche d’un fort volume de données.

Pour l’activer, cliquez sur le bouton « Affichage tableau » dans l’onglet « Aperçu ». Dès que l’icône « Œil » apparaisse dans l’en-tête de l’éditeur, vous pouvez :



appliquer vos propres filtres, sans impact sur la vue de vos collègues ;

enregistrer les différentes vues pour les utiliser ultérieurement ;

créer des filtres différents pour chaque collaborateur afin d’améliorer l'accès aux informations désirées.



Vos collègues ayant un accès complet au document, sont capables de voir vos vues sauvegardées si besoin, et vous, à votre tour, pouvez utiliser les leurs.







En outre, il est devenu beaucoup plus facile de modifier les données du graphique. A l’aide de l’option « Sélectionner les données », vous pouvez modifier et réorganiser les données depuis la fenêtre du gestionnaire de données où vous pouvez également éditer les plages de données et déplacer les lignes et les colonnes.



Navigation plus facile grâce aux notes de fin, renvois, numérotation des lignes



Le traitement de texte supporte dès maintenant les notes de fin qui sont similaires aux notes de pied de page, mais sont utilisées à la fin du document entier ou l’une de ses sections.



A propos, il est possible de convertir vos notes de pied de page aux notes de fin et vice versa, vous pouvez également les déplacer.







Le renvoi permet de créer les références vers tout type du contenu au sein de votre texte.



Juste en cliquant une référence, vos lecteurs peuvent facilement retrouver et passer vers un tableau, une image, un graphique, ou tout autre élément.



A partir de cette version, le traitement de texte ONLYOFFICE compte automatiquement les lignes d'un document et en affiche le nombre à côté de chaque ligne du texte.



Nouvelles options d’autocorrection



En version 6.1 vous avez à votre disposition de nouvelles options de correction : autocorrection mathématique des équations et définition d’expressions reconnues comme fonction.



Lors du travail sur les documents et feuilles de calcul, vous pouvez aussi activer la correction automatique, par exemple pour créer automatiquement des listes numérotées ou à puces.



Pour en savoir davantage sur ONLYOFFICE Docs, visitez



