La pandémie de la COVID-19 est arrivée et nous a fait repenser nos méthodes de travail. Le bureau à domicile a connu une croissance exponentielle et les réunions d'affaires se sont transformées en appels vidéo professionnels.Dans ce contexte, Bill Gates a prédit que dans l'ère post Covid-19, les voyages d'affaires seront réduits de plus de 50 % et que plus de 30 % de la vie au bureau disparaîtra. Le patron de Microsoft a décrit sa vision de l'avenir du travail lors d'une interview avec Andrew Ross Sorkin à la conférence DealBook du New York Times, mardi dernier.Selon Bill Gates, les changements radicaux que nous avons observés cette année dans le travail de bureau et les voyages d'affaires ne disparaîtront pas, même après la fin de la pandémie. Pour celui-ci, l'un des plus grands changements dans la façon de mener les affaires concernera les voyages professionnels. « Ma prévision est que plus de 50 % des voyages d'affaires et plus de 30 % des jours passés au bureau disparaissent », a-t-il déclaré.Selon le fondateur de Microsoft, les entreprises vont commencer à remettre en question le fait de faire un voyage « juste pour discuter », il est donc probable que les voyages d'affaires cesseront d'être courants. « Nous continuerons à aller au bureau et nous continuerons à faire des voyages d'affaires, mais beaucoup moins », a-t-il déclaré.Le type de voyage d'affaires où il est important de prendre l'avion pour s'asseoir physiquement en face de quelqu'un d'autre afin de discuter de quelque chose en personne ne sera plus la référence absolue, a précisé Bill Gates. Il prédit que la plupart des entreprises auront des critères très strictes pour effectuer ce type de voyages d'affaires.Quand il s'agit de travailler à domicile, « certaines entreprises seront extrêmes d'un côté ou de l'autre », a déclaré Bill Gates, faisant probablement allusion à des entreprises comme Twitter , qui ont dit que leurs employés peuvent travailler à distance pour toujours, de n'importe où.Bill Gates a révélé un inconvénient des réunions virtuelles par rapport aux rencontres en personne : l'incapacité à rencontrer de nouvelles personnes. Il a déclaré à Sorkin qu'il ne s'était pas fait de nouveaux amis cette année parce qu'il ne rencontre jamais des gens au hasard. « On pourrait faire davantage du côté des logiciels pour permettre des rencontres fortuites après les réunions », a déclaré Gates.De nombreuses entreprises, en particulier celles du monde de la technologie, dont Gates est membre, reconsidèrent l'avenir du travail maintenant que la pandémie a mis fin à la majorité des voyages et du travail au bureau cette année. Twitter n'est pas la seule entreprise à avoir déclaré que les employés n'avaient jamais besoin de retourner au bureau : Slack, Stripe, et Facebook ont tous dit que les employés peuvent déménager loin du siège social de l'entreprise, même si dans certains cas, ils subiront des réductions de salaire. Chez Microsoft , les employés passeront à un lieu de travail hybride où ils ne se présenteront au bureau que la moitié de la semaine. Les employés pourront ainsi travailler librement depuis leur domicile pendant moins de 50 % de leur semaine de travail, et les cadres pourront approuver le travail à distance de manière permanente. Les employés qui optent pour l'option de travail à distance permanent renonceront à l'espace de bureau qui leur a été attribué, mais ils auront toujours la possibilité d'utiliser l'espace de travail disponible dans les bureaux de Microsoft.Les prévisions de Bill Gates sur les voyages d'affaires concordent avec les recherches des experts de l'industrie, qui ont estimé qu'il faudra probablement plusieurs années pour revenir aux niveaux d'avant la pandémie. Selon une étude de la Bank of America datant d'octobre, les voyages d'affaires ne devraient pas reprendre avant « fin 2023 ou en 2024 ».Source : DealBook Que pensez-vous des prédictions de Bill Gates ? D’après vous sont-elles plausibles ?