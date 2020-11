Pour faire concurrence à Amazon, un collectif de librairies indépendantes et d'éditeurs lancent un service en ligne Mais celui-ci est hébergé dans le cloud sur Amazon Web Services 27PARTAGES 6 0 Il est décrit comme un « moment révolutionnaire dans l'histoire de la vente de livres » : une alternative à Amazon qui permet aux lecteurs d'acheter des livres en ligne tout en soutenant leur libraire local indépendant. Après un lancement extrêmement réussi aux États-Unis, l’initiative s’est poursuivie au Royaume-Uni.



Bookshop a été imaginé par l'écrivain et co-fondateur de Literary Hub, Andy Hunter. Il permet aux librairies indépendantes de créer leur propre vitrine virtuelle sur le site, les librairies recevant la pleine marge bénéficiaire (30% du prix de vente) de chaque vente. Tout le service client et l'expédition sont assurés par Bookshop et ses partenaires distributeurs, les titres étant proposés à un petit prix et livrés sous deux à trois jours.



« Ce fut une course folle », a déclaré Hunter, qui a lancé le site aux États-Unis en janvier. « Cinq semaines après le début de ce que nous pensions être une période de six mois de raffinage, d'amélioration et de petits changements, Covid-19 a frappé et soudain, nous avons fait des affaires massives ».



Au départ, avec 250 librairies, plus de 900 se sont désormais inscrites aux États-Unis. « Nous sommes passés de la vente de 50 000 $ (42 900 €) de livres en février à 50 000 $ par jour en mars, puis 150 000 $ (128 705 €) par jour en avril », a déclaré Hunter. En juin, Bookshop avait vendu 1 million de dollars de livres par jour. La plateforme a désormais levé plus de 7,5 millions de dollars (6,44 millions d’euros) pour des librairies indépendantes à travers les États-Unis.





« Nous étions quatre employés plus moi, travaillant à la maison, nous levant le plus tôt possible et nous couchant le plus tard possible, essayant de faire en sorte que tout fonctionne. Ce fut une véritable course contre la montre », a déclaré Hunter. « Mais c'était extrêmement gratifiant parce que tout le temps que nous recevions des messages des librairies disant : "Dieu merci, vous êtes venu, vous nous avez permis de payer notre loyer ainsi que notre assurance maladie cette année". Si vous allez devoir travailler dans des circonstances insensées et avec d'énormes quantités de stress, c'est bien de le faire dans quelque chose qui vous fait du bien ».



Hunter pense que la raison du succès rapide de Bookshop est le penchant des lecteurs pour leurs libraires locaux. « Les librairies sont en difficulté depuis un certain temps à cause de la croissance d'Amazon, mais cette pandémie a vraiment accéléré la situation. Amazon est devenu beaucoup plus puissant, alors qu'il y a des magasins centenaires qui se battent pour survivre », a-t-il déclaré. « Je pense que nous avons eu un tel succès parce que suffisamment de gens en étaient conscients et voulaient se rassembler autour de leurs librairies bien-aimées, car ils se soucient du monde dans lequel nous émergeons de cette pandémie. »



Hunter avait prévu de lancer Bookshop au Royaume-Uni en 2021 ou 2022. Mais après avoir constaté le succès de la plateforme aux États-Unis, des librairies, des éditeurs et des auteurs britanniques lui ont demandé d'accélérer le calendrier. Bookshop.org sera lancé au Royaume-Uni lundi, avec plus de 130 librairies britanniques déjà inscrites et 200 attendues d'ici la fin de l'année. La branche britannique de la société sera dirigée par la directrice générale Nicole Vanderbilt, ancienne vice-présidente internationale d'Etsy.



Les librairies ne font aucun investissement financier, tout le service client et les expéditions étant gérés par Bookshop et, au Royaume-Uni, par le distributeur Gardners. L'expérience de navigation est destinée à « refléter la joie de découvrir un nouveau livre dans une librairie physique », explique l'entreprise, avec des experts, plutôt que des algorithmes, faisant des propositions. Chaque indépendant qui rejoint a sa propre page « vitrine », où les clients peuvent parcourir les tableaux virtuels des livres recommandés.



Les libraires et éditeurs britanniques ont salué son arrivée.



Philip Gwyn Jones, éditeur chez Picador, a décrit Bookshop comme « un moment positivement révolutionnaire dans l'histoire de la librairie au Royaume-Uni et dans l'évolution de la relation entre écrivains et lecteurs ».



« Il est difficile pour nous de faire concurrence à quelqu'un qui a son propre entrepôt et vend des livres parfois à perte ou avec de très faibles marges bénéficiaires. Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. C'est donc bien que Bookshop.org rivalise avec Amazon d'une manière que nous ne pourrions pas faire seuls ou même collectivement », a déclaré Georgia Eckert, de la librairie Imagined Things à Harrogate. « Vous devez avoir la portée, un site suffisamment grand, géré par une bonne équipe de personnes qui y sont dédiées. Nous gérons tous nos propres entreprises et n'avons pas le temps de le faire ».



Ironiquement, bookshop.com est hébergé par Amazon et se sert de son service cloud AWS.





Bookshop est une B Corporation, créée avec pour mission « de servir le bien public en contribuant au bien-être de la communauté littéraire indépendante ». Les règles stipulent qu'il ne peut jamais être vendu à un grand détaillant américain, y compris Amazon.



La certification dite « B Corp » (aussi connue comme certification « B Corporation » ou label « B Lab ») est une certification octroyée aux sociétés commerciales (à but lucratif) répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Cette dénomination est une abréviation de « Benefit Corporation », désignant une société reconnue pour avoir des effets bénéfiques sur le monde (la communauté B Corp travaille pour réduire les inégalités, réduire les niveaux de pauvreté, apporter un environnement plus sain, des communautés plus fortes et la création d'emplois de plus haute qualité avec dignité et but), tout en étant rentable.



L’objectif de B Corp est donc de certifier les entreprises qui intègrent dans leur modèle d’affaires et dans leurs opérations des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Les B Corps souhaitent apporter leur contribution positive à la société et ne cherchent pas à être les meilleures AU monde, mais les meilleures POUR le monde! Au-delà de leur propre démarche de progrès, elles développent le principe d’interdépendance : Les projets entre B Corps sont privilégiés et les B Corps cherchent à polliniser tout leur écosystème de fournisseurs, clients ou partenaires.



Sources : mouvement B Corp



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative ?

Les pays francophones en général et la France en particulier gagneraient-ils à s'en inspirer ? Est-elle selon vous susceptible de porter ses fruits ? Dans quelle mesure ?

Que pensez-vous du fait d'héberger ce service sur Amazon ? Des représailles sont-elles à envisager/craindre étant donné le passif de la société avec la concurrence ou alors le contexte (enquête antitrust aux USA) est favorable à Bookshop ?

Que pensez-vous des B Corporations dans l'absolu ?



