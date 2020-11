Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou les universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant être différés

Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) et les livraisons à domicile;

Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;

Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants ;

Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

Les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ;

La participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Du côté de l'éducation :

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé dont le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) est également maintenue tout comme les structures d’accueil spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou psychique notamment les instituts médico-éducatifs. Les formations et concours font aussi l’objet de dérogation. Concernant l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours magistraux et travaux dirigés sont désormais en distanciel sauf exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux bibliothèques universitaires est possible mais uniquement sur rendez-vous. Les restaurants universitaires ne pourront que faire de la vente à emporter.

Du côté des personnes âgées :

Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont autorisées pendant le confinement dans le strict respect des mesures barrières.

Sur le volet du travail :

Le télétravail est obligatoire à 100 % partout où il est possible. Cependant, contrairement au confinement de mars le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que les usines et les exploitations agricoles peuvent poursuivre leur activité. Les bureaux de poste et les guichets de service publics restent également ouverts.

Du côté des commerces et établissements recevant du public (ERP) :

Les commerces et établissements recevant du public (ERP) non essentiels seront fermés pendant le confinement. L’ensemble des secteurs faisant l’objet de fermetures administratives bénéficieront d’aide allant jusqu’à 10 000 euros via le fonds de solidarité. La cellule de continuité économique a été réactivée, le dispositif d’activité partielle est étendu jusqu’au 31 décembre 2020 et les prêts garantis par l’Etat sont prolongés jusqu’au 30 juin 2021. Des dispositifs de prise en charge des loyers pour les PME seront prochainement présentés. En miroir, contrairement au mois de mars un certain nombre d’activités sont maintenues en particulier les services publics, notamment de guichet, les commerces de gros, les marchés alimentaires et évidemment les laboratoires d’analyse. Les parcs, jardins, plages et plans d’eau restent également accessibles.

Lieux de culte :

Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes. Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement.

Déplacements internationaux :

Si les frontières avec l’Union Européenne restent ouvertes, sauf exception les frontières extérieures sont fermées. Les Français de l’étrangers restent bien sûr libres de regagner le territoire national. Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. Par ailleurs dans les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées.



Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire qui est en ligne dans différents formats

PDF-LIB

qrcode

Bootstrap

Font Awesome



Exemple d'attestation générée

make clean ; make

make config

make

docker-compose up -d

config/config.inc

config/config.inc

config_file

config_courses.inc

config_file=config/config_courses.inc make -e

cgi-bin

cgi-bin/attestation

cd /usr/lib/cgi-bin sudo ln -s /chemin/vers/attestation-covid19/cgi-bin/attestation attestation-covid19.sh sudo chown myuser /chemin/vers/attestation-covid19/cgi-bin/attestation attestation-covid19.sh

sudo a2enmod alias sudo a2enmod cgi

Code : Sélectionner tout sudo a2enconf serve-cgi-bin

Code : Sélectionner tout http://localhost/cgi-bin/attestation-covid19.sh

Code : Sélectionner tout http://localhost/cgi-bin/attestation-covid19.sh?config_courses.inc

La situation sanitaire ne va pas en s’améliorant et les pouvoirs publics français ont donc pris la décision de faire à nouveau appel au confinement la population. Le 28 octobre 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1décembre minimum.Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation uniquement pour :Cette nouvelle phase de confinement diffère de la précédente en plusieurs points. Les Français devront adapter leur quotidien comme suit :Des attestations permanentes sont en ligne pour les déplacements domicile travail et pour amener les enfants à l’école. Pour les autres motifs les attestations individuelles seront à remplir à chaque déplacement. Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement, 200 € en cas de récidive et de 3750 € ainsi qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement dans le cas de trois infractions répétées en 30 jours.C'est donc dans ce contexte que les attestations de déplacement dérogatoire signent leur retour. Les Français ont le choix entre une version .pdf (également en .pdf FALC (Facile À Lire et à Comprendre), une version destinée aux personnes déficientes intellectuelles), .txt et .doc de l’attestation de déplacement dérogatoire et du justificatif de déplacement professionnel.Le code source du formulaire est consultable en ligne. Ce projet a été réalisé à partir d'un fork du dépôt deplacement-covid-19 de lui-même réalisé à partir d'un fork du dépôt covid-19-certificate de Johann Pardanaud.Les projets open source suivants ont été utilisés pour le développement de ce service :Certains développeurs ont entrepris de développer des générateurs officieux d'attestations qui répondent à des problématiques particulières. C'est le cas du développeur Tangui Morlier qui propose attestation-covid19, un générateur d'attestation de déplacement dérogatoire Covid19 avec gestion de profil. Il explique :« J'avais créé lors du premier confinement un générateur d'attestation en python depuis un fork d'un autre générateur. Je l'ai mis à jour pour ce reconfinement.« En plus de satisfaire cette passion du terminal pour les plus geeks d'entre vous, ce générateur permet la création de profils afin de ne pas réécrire les informations statiques comme la date de naissance ou l'adresse !« J'espère que ce générateur servira à d'autres personnes que moi même, n'hésitez pas à me faire part de problèmes ou de pistes d'améliorations ».L'outil fonctionne comme suit :Depuis votre console (et après vous être assuré que les dépendances étaient installées), à la racine du projet, tapez :. Si vous n'avez pas de fichier de configuration, un assistant vous demandera de saisir les valeurs du formulaire (permet de l’exécuter à la demande). L'attestation généré se trouve à la racine du projet sous le nom attestation.pdf.Pour utiliser Docker, vous pouvez utiliser la commande suivante pour lancer lepar l'intermédiaire de celui-ci :. N'oubliez pas de créer ou modifier le fichier de configurationavant d'exécuter la commande précédente.Bien entendu, il est possible d'utiliser un autre fichier de configuration que. Le fichier de configuration est défini par la variable Makefile. Vous pouvez la surcharger (pardans cet exemple) ainsi :. Si le fichier n'existe pas, il sera créé via le générateur comme pour le fichier classique.Il est possible de brancher ce code avec votre serveur web. Un scriptest fourni dans ce dépôt (). Il permet à un serveur web comme apache2 de générer une attestation à la demande.Pour l'installer, il suffit de placer le script (via un lien symbolique) dans le répertoire dédié aux cgi (/usr/lib/cgi-bin en général) :Par défaut, apache2 est activé avec SymLinksIfOwnerMatch, il faut donc veiller à ce que le propriétaire des deux fichiers soit le même. C'est l'objet de la dernière commande.Dans certaines distributions, cgi n'est pas activé. Veillez à ce qu'il le soit :Pour Debian/Ubuntu, la configuration classique s'appelle serve-cgi-bin, veillez à ce qu'elle soit activée :Si les modules ou la configuration n'étaient pas activés, n'oubliez pas de redémarrer apache.Vous pouvez maintenant générer une attestation à la demande via l'url dédiée à au script cgi :Si vous souhaitez utiliser un autre fichier de configuration que le fichier par défaut, vous pouvez passer le nom de ce fichier en paramètre du script :Attestation de déplacement dérogatoire ( formulaire en ligne) Source : Ministère de l'intérieurComment allez-vous gérer vos attestations de déplacement dérogatoire ? Vous allez télécharger le formulaire sur une feuille de papier que vous allez remplir ? Vous allez modifier un formulaire au format PDF en y appliquant des informations qui ne vont pas changer (comme votre nom, votre date de naissance, etc.) et en imprimer plusieurs ? Vous allez passer par une autre solution ?Que pensez-vous des générateurs d'attestations en général et du générateur d'attestations avec gestion de profil en particulier ?