Google lance une mise à jour pour Google Maps afin d'aider à éviter les zones les plus inondées de cas de Covid-19

Face à la persistance de la pandémie, Google vient de lancer une mise à jour pour Google Maps pour aider les gens à éviter de fréquenter les zones les plus inondées de cas de Covid-19. Selon Google, la nouvelle fonctionnalité permet d'avoir une moyenne sur sept jours des nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 personnes pour la zone de la carte que vous regardez, ainsi qu'une étiquette indiquant si les cas suivent une tendance à la hausse ou à la baisse. L'entreprise estime que ces informations critiques permettront à chacun de prendre des décisions plus éclairées pour se déplacer.



D’après Google, plus d’un milliard de personnes se tournent vers son outil Google Maps pour obtenir des informations essentielles sur la façon de se déplacer d’une région à une autre, en particulier pendant la pandémie, où les questions de sécurité sont prioritaires. Des fonctionnalités telles que les heures d'affluence et l'activité en direct, les alertes Covid-19 dans les transports en commun et les points de contrôle Covid dans la navigation au volant ont toutes été conçues afin de vous aider à rester en sécurité lorsque vous êtes en déplacement.



Selon l’entreprise, c’est pour continuer sur cette voie qu’elle a introduit la nouvelle fonction nommée « couche Covid » dans les cartes. C’est un outil qui affiche des informations essentielles sur les cas Covid-19 dans une zone afin que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées sur les endroits à visiter et les mesures à prendre.



Comment ça marche ?



Via sa nouvelle fonctionnalité, Google veut permettre à chaque utilisateur d’avoir des données précises sur une zone donnée afin de savoir où aller et quoi faire. Lorsque vous ouvrez Google Maps, appuyez sur le bouton des couches en haut à droite de votre écran et cliquez sur "Covid-19 info". Vous verrez alors une moyenne sur sept jours des nouveaux cas de Covid pour 100 000 personnes pour la zone de la carte que vous regardez. De même, il y a une étiquette indiquant si les cas suivent une tendance à la hausse ou à la baisse. Mais ce n’est pas tout.



Un code de couleur vous permet aussi de distinguer facilement la densité des nouveaux cas dans une zone donnée. Selon l’entreprise, cette nouvelle fonctionnalité sera largement déployée dans le monde. « Les informations sur les tendances des cas sont visibles au niveau du pays pour les 220 pays et territoires pris en charge par Google Maps, ainsi que les données au niveau de l'État ou de la province, du comté et de la ville lorsqu'elles sont disponibles », a écrit Google dans un billet de blogue expliquant comment fonctionne cette nouvelle mise jour.



D’où proviennent les données ?



Selon Google, les données figurant dans la couche Covid proviennent de plusieurs sources faisant autorité, dont Johns Hopkins, le New York Times et Wikipédia. En outre, ces sources tirent leurs données d'organisations de santé publique comme l'Organisation mondiale de la santé, de ministères de la Santé, ainsi que d'agences de santé et d'hôpitaux locaux et d'État. « Nombre de ces sources alimentent déjà les informations sur les cas COVID dans Search, et nous étendons maintenant ces données à Google Maps », a expliqué Google sur son site.



Enfin, Google estime que, bien qu'il soit plus compliqué de se déplacer de nos jours, il espère que ces fonctionnalités de Google Maps vous aideront à vous rendre à l’endroit où vous devez être le plus efficacement et le plus sûrement possible. La couche Covid commencera à être déployée dans le monde entier sur Android et iOS cette semaine.



D’autres efforts de Google



Depuis le début de la crise sanitaire, Google a remodelé les SERP (search engine result page) pour offrir une place importante aux données critiques sur le Covid-19 lorsqu’un utilisateur faire une recherche avec des mots clés comme “coronavirus”, “pandémie”, “covid”. Avec le mot clé “coronavirus”, ces données comprennent des cartes régionales montrant l’évolution de la pandémie dans la zone d’où l’utilisateur a émis sa requête et des données provenant de sites faisant autorité dans la région. En avril, il s’est associé à Apple



La technologie proposée par les deux géants du Web a suscité l’intérêt de nombreux pays qui l’ont utilisé dans le but d’accélérer le déploiement de leurs applications respectives. Même si la situation actuelle semble moins critique qu’au début de la pandémie, les entreprises de la Tech continuent de mettre leur grain de sel dans la lutte pour réduire au maximum les nouveaux cas de contamination au Covid-19.



