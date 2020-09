L'Union Européenne va mettre à jour ses règles antitrust et injecter plus de fonds pour les projets numériques 18PARTAGES 4 0 La Commission européenne va réviser ses règles antitrust au début de l'année prochaine pour s'adapter aux changements mondiaux, et investir un cinquième de son fonds de relance COVID-19 de 750 milliards d'euros (890 milliards de dollars) dans des projets numériques, a déclaré son chef.



Les règles relatives aux fusions d'un milliard d'euros et aux aides d'État aux entreprises seront actualisées pour garantir que les entreprises mondiales jouent le jeu équitable, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans des remarques qui soulignent la pression exercée par l'Allemagne et la France pour qu'elles adoptent une politique plus défensive.



Le bloc a dévoilé en mars une nouvelle stratégie industrielle visant à promouvoir les industries vertes et numériques. Mme Von der Leyen a déclaré aux législateurs européens que depuis lors, "les six derniers mois n'ont fait qu'accélérer cette transformation - à un moment où le paysage concurrentiel mondial est en train de changer fondamentalement".



"C'est pourquoi nous allons actualiser notre stratégie industrielle au cours du premier semestre de l'année prochaine et adapter notre cadre de concurrence, qui devrait également suivre le rythme", a-t-elle déclaré.



L'investissement de 20 % du fonds de relance COVID-19 dans des projets numériques comprendrait 8 milliards d'euros pour la prochaine génération de superordinateurs, a-t-elle déclaré.



"Nous voulons montrer la voie, la voie européenne, vers l'ère numérique : sur la base de nos valeurs, de notre force, de nos ambitions mondiales".



Mme Von der Leyen a réitéré les engagements pris précédemment pour s'assurer que les grandes entreprises technologiques américaines faisant des affaires dans le bloc, comme Google et Facebook, GOOG.OFB.O, paient leur part d'impôts. Si les négociations mondiales n'aboutissent pas à un accord sur la taxation des entreprises technologiques, le bloc serait prêt à faire cavalier seul, a-t-elle déclaré.





Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne

Source : Reuters



Et vous ?



Quelle est votre opinion sur l'engagement de la Commission dans la transformation numérique ?

Le bloc européen pourra-t-il vraiment faire cavalier seul si aucun accord sur la taxation n'est décidé avec les géants américains ?



Voir aussi



L'Union Européenne appelle Facebook, Google et Twitter à faire plus contre la désinformation Les règles relatives aux fusions d'un milliard d'euros et aux aides d'État aux entreprises seront actualisées pour garantir que les entreprises mondiales jouent le jeu équitable, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans des remarques qui soulignent la pression exercée par l'Allemagne et la France pour qu'elles adoptent une politique plus défensive.Le bloc a dévoilé en mars une nouvelle stratégie industrielle visant à promouvoir les industries vertes et numériques. Mme Von der Leyen a déclaré aux législateurs européens que depuis lors,, a-t-elle déclaré.L'investissement de 20 % du fonds de relance COVID-19 dans des projets numériques comprendrait 8 milliards d'euros pour la prochaine génération de superordinateurs, a-t-elle déclaré.Mme Von der Leyen a réitéré les engagements pris précédemment pour s'assurer que les grandes entreprises technologiques américaines faisant des affaires dans le bloc, comme Google et Facebook, GOOG.OFB.O, paient leur part d'impôts. Si les négociations mondiales n'aboutissent pas à un accord sur la taxation des entreprises technologiques, le bloc serait prêt à faire cavalier seul, a-t-elle déclaré.Source : ReutersQuelle est votre opinion sur l'engagement de la Commission dans la transformation numérique ?Le bloc européen pourra-t-il vraiment faire cavalier seul si aucun accord sur la taxation n'est décidé avec les géants américains ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème