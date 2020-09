L'Union Européenne appelle Facebook Google et Twitter à faire plus contre la désinformation 6PARTAGES 4 0 Deux ans après la signature d’un code de bonne conduite en matière de lutte contre la désinformation, Facebook, Alphabet, la maison mère de Google ou encore Twitter doivent s’efforcer d’être plus efficaces, a déclaré jeudi la Commission européenne, alors que la pandémie de COVID-19 a renforcé les appels en faveur d’une vigilance accrue des réseaux sociaux.



Ces entreprises, mais aussi Mozilla et des intermédiaires de la publicité, ont signé le code en 2018 dans le but d’éviter un durcissement de la réglementation. Microsoft et TikTok les ont ensuite rejoints.



Ce code présente cependant des lacunes, mises en lumière lors de l’évaluation de sa première année d’application, a estimé la Commission dans un rapport.





“Celles-ci entrent dans quatre catégories: l’application incohérente et incomplète du code sur les différentes plateformes et dans les Etats membres, l’absence de définitions uniformes, l’existence de failles dans la couverture des engagements du code et des limites intrinsèques à la nature autorégulatrice du code”, est-il écrit dans le rapport.



Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne chargée du respect des valeurs de l’Union Européenne et de la transparence, a appelé à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir de nouveaux risques.



“Alors que nous voyons de nouvelles menaces et de nouveaux acteurs se développer, le moment est venu d’aller plus loin et de proposer de nouvelles mesures. Les plateformes doivent devenir plus responsables et plus transparentes. Elles doivent s’ouvrir et fournir entre autres un meilleur accès aux données”, a-t-elle déclaré.



Vera Jourova travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau plan d’action censé renforcer les démocraties européennes face aux menaces liées au numérique.



La Commission doit également proposer d’ici la fin de l’année de nouvelles règles, rassemblées dans le Digital Services Act, qui renforceront les obligations des réseaux sociaux et leurs responsabilités quant au contenu de leurs plateformes.





Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne

Source : Reuters



Et vous ?



Que pensez-vous du phénomène de désinformation sur les réseaux sociaux ?

Faut-il plus de modération au risque de censurer, ou ne rien faire au titre de la liberté d'expression ? Ces entreprises, mais aussi Mozilla et des intermédiaires de la publicité, ont signé le code en 2018 dans le but d’éviter un durcissement de la réglementation. Microsoft et TikTok les ont ensuite rejoints.Ce code présente cependant des lacunes, mises en lumière lors de l’évaluation de sa première année d’application, a estimé la Commission dans un rapport., est-il écrit dans le rapport.Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne chargée du respect des valeurs de l’Union Européenne et de la transparence, a appelé à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir de nouveaux risques., a-t-elle déclaré.Vera Jourova travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau plan d’action censé renforcer les démocraties européennes face aux menaces liées au numérique.La Commission doit également proposer d’ici la fin de l’année de nouvelles règles, rassemblées dans le Digital Services Act, qui renforceront les obligations des réseaux sociaux et leurs responsabilités quant au contenu de leurs plateformes.Source : ReutersQue pensez-vous du phénomène de désinformation sur les réseaux sociaux ?Faut-il plus de modération au risque de censurer, ou ne rien faire au titre de la liberté d'expression ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre expérimenté https://www.developpez.com 2 0 On parle de BFM TV, de CNEWS ou d'Europe 1 ? parce tous les jours ils sortent des "infos" pas vérifiées, pas vrai ou qui relevent de la manipulation. J'en ai fait une bonne liste. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Sandra Coret Envoyé par Que pensez-vous du phénomène de désinformation sur les réseaux sociaux ? Que pensez-vous du phénomène de désinformation sur les réseaux sociaux ?

La liberté d'expression ça veut dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi (tant que ça n'appelle pas à la haine ou la violence).



Si il y a 2 clampins qui pensent que la terre est plate qu'est-ce que ça peut faire ? Ils ont le droit d'avoir tort.

On est en démocratie ou bien ?



Pensez à la phrase qui n'a jamais été prononcé par Voltaire : "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire".

Le but de la liberté d'expression c'est d'avoir le droit de dire des choses qui dérangent tout le monde. 0 1 Ce qu'ils appellent "désinformation" j'appelle ça "liberté".La liberté d'expression ça veut dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi (tant que ça n'appelle pas à la haine ou la violence).Si il y a 2 clampins qui pensent que la terre est plate qu'est-ce que ça peut faire ? Ils ont le droit d'avoir tort.On est en démocratie ou bien ?Pensez à la phrase qui n'a jamais été prononcé par Voltaire : "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire".Le but de la liberté d'expression c'est d'avoir le droit de dire des choses qui dérangent tout le monde.