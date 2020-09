Un ingénieur de Facebook décide de démissionner en guise de protestation. Il accuse le RS de « profiter de la haine aux États-Unis et dans le monde » et indique ne plus vouloir y contribuer 0PARTAGES 2 0 « Après presque 5 ans et demi, c'est aujourd'hui mon dernier jour sur Facebook. J'arrête parce que je ne peux plus supporter de contribuer à une organisation qui profite de la haine aux États-Unis et dans le monde ». C’est par ces mots qu’un ingénieur logiciel de Facebook a annoncé sa démission et a publiquement critiqué l'entreprise mardi, accusant Facebook de « profiter de la haine ».



Sur un billet détaillant sa décision de démissionner, Ashok Chandwaney a cité certaines des actions récentes de Facebook comme des points de rupture qui l’ont conduit à cette option. Plus précisément, Chandwaney a dénoncé l'incapacité de Facebook à supprimer l'événement d'un groupe de milice incitant à la violence contre les manifestants à Kenosha, dans le Wisconsin, ainsi que son choix de ne pas supprimer un message du président Donald Trump qui disait : « lorsque le pillage commence, la fusillade commence ».



Les arguments avancés par Ashok Chandwaney



« Des groupes haineux violents et des milices d'extrême droite existent, et ils utilisent Facebook pour recruter et radicaliser des personnes qui continueront à commettre des crimes de haine violents. Alors, où est la métrique à ce sujet ? Notre réponse PR (Public Relation) à #StopHateForProfit sur le sujet n'a même pas répondu à la question



« On m'a répété à plusieurs reprises que "Facebook évolue beaucoup plus vite que {mettre ici le nom d’une entreprise x}". Dans mon travail, aller vite ressemble à un biais à l'action : lorsque je suis confronté à un problème, je cherche rapidement une solution. Des fois cela signifie qu’on me communique l’existence d’un bogue pendant une réunion et que je me retrouve en train de le corriger avant la fin de la réunion.



« Le contraste entre cela et notre approche de la haine sur plateforme est étonnant.



« La société civile s'est engagée avec Facebook sur des problématiques telles que la question de savoir si le "nationalisme blanc" est un contenu haineux (signalé pour la première fois en 2018), la prévention de la discrimination illégale dans les publicités (encore possible en décembre), et le refus de prendre des mesures de bonne foi pour réduire la haine sur la plateforme.



« Les commentaires sont censés être un cadeau, mais malgré les énormes commentaires (et les multiples poursuites judiciaires, pour des publicités discriminatoires), très peu de mesures ont été prises. En fait, nous continuons à nous renvoyer la balle avec l'échec de Kenosha Guard étant imputé aux modérateurs de contenu sous contrat, qui sont sous-payés et sous-pris en charge dans leur travail - deux choses que Facebook pourrait presque instantanément résoudre s'il le souhaitait. Les mesures qui ont été prises sont faciles et pourraient être interprétées comme ayant un impact parce qu'elles nous donnent une belle apparence, plutôt que percutantes parce qu'elles apporteront des changements substantiels.





« J'ai appris à m'engager honnêtement et avec enthousiasme avec les gens qui veulent avoir des conversations avec moi au travail, quel que soit leur rôle ou leur équipe.



« Le manque d'ouverture de la part de Facebook sur la question de la haine sur la plateforme met cette idée en évidence. Après qu'il est apparu que le raciste d’extrême droite Breitbart obtient un laissez-passer sur nos politiques de désinformation, la réponse de la société a été de cacher les reçus. Notre malhonnêteté à propos des fusillades de Kenosha est pareillement, euh, pas très ouverte



« À ce jour, le sens de cette valeur m'échappe. J'ai entendu de nombreuses explications insatisfaisantes sur la façon dont les diverses choses sur lesquelles j'ai travaillé ici ont créé une valeur sociale.



« Dans tous mes rôles au sein de l'entreprise, en fin de compte, les décisions se résument à la valeur commerciale. Ce que j'aurais aimé voir, c'était une priorisation sérieuse du bien social, même lorsqu'il n'y a pas de valeur commerciale immédiatement évidente, ou lorsqu'il peut y avoir un préjudice commercial qui en découle - par exemple, en supprimant l'incitation à la violence du président en exercice, ce qui pourrait conduire à une action réglementaire.



« Il semble que Facebook n'a pas trouvé la valeur commerciale à avoir en poursuivant de manière agressive les stratégies crédibles existantes pour éliminer la haine de la plateforme - malgré la pression de la société civile, de nos propres employés, de nos propres consultants et de nos propres clients via le boycott.



« Si aucune de ces choses ne peut nous obliger à être audacieux et à agir rapidement contre la haine, il semble que la seule source de pression qui reste provient du gouvernement ou des mesures réglementaires. Bien que je sache que beaucoup d'entre nous gémissent à l'idée d'une intervention gouvernementale de quelque nature que ce soit, il s'agit d'une approche qui a vu une réduction marquée du contenu haineux sur les médias sociaux allemands ».



Plusieurs employés ont quitté l'entreprise après avoir exprimé des inquiétudes similaires



Plusieurs employés de Facebook ont quitté l'entreprise ces derniers mois après avoir exprimé des inquiétudes similaires - au moins trois en l'espace d'une semaine après que le PDG Mark Zuckerberg a déclaré aux employés que l'entreprise ne supprimerait pas le message de Trump acclamant les fusillades. Ces griefs s'appuient sur des années de scandales chez Facebook, y compris son rôle supposé dans l'ingérence électorale par des russes, le profilage de Cambridge Analytica et un génocide au Myanmar.





Rappelons que la Ligue anti-diffamation, la NAACP et d'autres organisations ont initié la campagne « Stop Hate For Profit » qui vise à demander aux grands annonceurs d’arrêter les campagnes publicitaires sur Facebook pendant un mois. Et d’expliquer :



« Ils ont permis l'incitation à la violence contre les manifestants luttant pour la justice raciale en Amérique dans le sillage de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Rayshard Brooks et tant d'autres. Ils ont nommé Breitbart News une "source d'informations fiable" et ont fait de The Daily Caller un "vérificateur des faits", bien que les deux publications aient des antécédents de travail avec des nationalistes blancs connus. Ils ont fermé les yeux sur la répression flagrante des électeurs sur leur plateforme ».



Néanmoins, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg,



« Nous n'allons pas changer nos politiques ou notre approche sur quoi que ce soit à cause d'une menace sur un petit pourcentage de nos revenus, ou sur n'importe quel pourcentage de nos revenus », a avancé Zuckerberg. « Je suppose que tous ces annonceurs seront de retour sur la plateforme bien assez tôt », a-t-il ajouté, précisant que le boycott était un « problème de réputation et de partenariat » plutôt qu'un problème financier, car la plupart des revenus de Facebook proviennent des petites entreprises et non des grandes marques.



Facebook a pris des mesures ces derniers mois pour réprimer les discours de haine et les contenus qui glorifient la violence - la société a récemment mis en œuvre une interdiction des milices et a commandé un audit des droits civils de sa plateforme. Mais dans sa lettre de démission, Chandwaney a déclaré que les récentes initiatives de Facebook semblaient plus motivées par les relations publiques que par la volonté de changer. Chandwaney a ajouté qu'il était déçu par la mission déclarée de Facebook de « créer une valeur sociale », regrettant que la valeur commerciale prenne le pas.



Les ingénieurs en logiciel sont parmi les employés de Facebook les plus recherchés et les mieux payés, selon les données salariales.



Chandwaney a écrit dans sa lettre de démission qu’elle était en partie motivé par le travail de Colour of Change, un groupe d'activistes qui a fait pression sur Facebook pour qu'il adopte une position plus dure sur la modération du contenu et supprime le contenu comme le message de Trump « lorsque le pillage commence, la fusillade commence ».



Le président de Colour of Change, Rashad Robinson, a applaudi la lettre de Chandwaney dans un communiqué mardi. « Color Of Change est heureux de le soutenir, mais c'est dommage que les employés de Facebook ressentent le besoin de se tourner vers les organisations de défense des droits civiques pour protéger les communautés de couleur, plutôt que leur propre employeur », a déclaré Robinson dans un communiqué.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de la décision d'Ashok Chandwaney ?

Que pensez-vous des arguments qu'il utilise pour expliquer que Facebook « profite de la haine » ?

