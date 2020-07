Stop Hate for Profit : Zuckerberg déclare que Facebook ne va pas changer son approche sur quoi que ce soit « à cause d'une menace sur un petit pourcentage de nos revenus » 14PARTAGES 4 0 La Ligue anti-diffamation, la NAACP et d'autres organisations ont initié la campagne « Stop Hate For Profit » qui vise à demander aux grands annonceurs d’arrêter les campagnes publicitaires sur Facebook pendant un mois. Et d’expliquer :



« Ils ont permis l'incitation à la violence contre les manifestants luttant pour la justice raciale en Amérique dans le sillage de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Rayshard Brooks et tant d'autres. Ils ont nommé Breitbart News une "source d'informations fiable" et ont fait de The Daily Caller un "vérificateur des faits", bien que les deux publications aient des antécédents de travail avec des nationalistes blancs connus. Ils ont fermé les yeux sur la répression flagrante des électeurs sur leur plateforme ».



La campagne #StopHateforProfit a été lancée le 19 juin après la mort de George Floyd qui a été tué par des policiers de Minneapolis et des protestations mondiales qui ont suivi. Facebook avait alors refusé de prendre des mesures face à un message du président Donald Trump, qui a menacé les manifestants de violence : « lorsque le pillage commence, les tirs commencent ».



Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré la semaine dernière à ses employés que la société ne changerait pas son approche en matière de discours de haine, même si des dizaines d'annonceurs boycottaient la plateforme, a rapporté mercredi The Information.



« Nous n'allons pas changer nos politiques ou notre approche sur quoi que ce soit à cause d'une menace sur un petit pourcentage de nos revenus, ou sur n'importe quel pourcentage de nos revenus », a déclaré Zuckerberg lors d'une discussion en ligne vendredi, selon The Information.



« Je suppose que tous ces annonceurs seront de retour sur la plateforme bien assez tôt », a-t-il déclaré, selon le même média, ajoutant que le boycott était un « problème de réputation et de partenariat » plutôt qu'un problème financier, car la plupart des revenus de Facebook proviennent des petites entreprises et non des grandes marques.





Facebook a vu 60 milliards de dollars de valeur marchande effacés en seulement deux jours plus tôt cette semaine alors que de grandes marques se sont jointes au boycott, mais ses actions ont largement rebondi depuis lors.



Plus de 600 entreprises, y compris de grandes marques telles que Coca-Cola, Ford, Starbucks, Verizon, Adidas et Unilever, ont retiré des publicités de la plateforme de médias sociaux dans le cadre de cette campagne.



Vendredi, alors que le boycott prenait de l'ampleur, Facebook a déclaré qu'il apposerait des étiquettes sur les messages « dignes d'intérêt » de politiciens qui violaient ses politiques de discours de haine et qu’il renforçait ses règles pour les annonceurs.



Les dirigeants de Facebook ont également tenté, lors de multiples discussions privées, de répondre aux préoccupations des annonceurs, mais ces discussions ont finalement échoué, les annonceurs estimant que les efforts de Facebook « n’étaient pas significatifs » et les organisateurs du boycott exigeant que Zuckerberg y assiste personnellement car « il est l'autorité ultime ».



Les commentaires de Zuckerberg vendredi suggèrent qu'il a peut-être déjà pris sa décision, et il semble laisser entendre que le boycott pourrait en fait se retourner contre lui : « Si quelqu'un vous menace pour vous obliger à faire quelque chose, cela vous met en fait dans une boîte où, à certains égards, il est encore plus difficile de faire ce qu'il veut parce que cela va ressembler à de la capitulation et cela envoie le mauvais message parce que d’autres seront tentés de faire pareil ».



Un représentant de Facebook a déclaré : « Nous prenons ces questions très au sérieux et respectons les commentaires de nos partenaires. Nous faisons de réels progrès en évitant les discours de haine sur notre plateforme, et nous ne bénéficions pas de ce type de contenu. Cependant, comme nous l'avons dit, nous apportons des changements de politique basés sur des principes et non sur des pressions sur les revenus ».



Le réseau social a confirmé que les commentaires de son PDG rapportés par The Information sont exacts et a également annoncé un nouveau développement : Mark Zuckerberg va rencontrer les dirigeants de la NAACP, de Color of Change et de l'Anti-Defamation League. Une information confirmée par le représentant de l'ADL, Todd Gutnick.



Les annonceurs qui ont récemment rejoint le mouvement



Starbucks Corp



La chaîne de café américaine a déclaré qu'elle suspendrait la publicité sur toutes les plateformes de médias sociaux pendant qu'elle poursuit les discussions en interne, avec les partenaires des médias et les organisations de défense des droits civiques.



Unilever Plc



La société de biens de consommation a déclaré qu'elle cesserait de faire de la publicité sur Facebook, Instagram et Twitter aux États-Unis pour le reste de l'année, citant « des dissensions et des discours de haine pendant cette période électorale polarisée aux États-Unis ».



Adidas AG



Le géant allemand des vêtements de sport a déclaré que lui et sa filiale Reebok suspendaient la publicité sur Facebook et Instagram dans le monde entier en juillet.



Coca-Cola Co



Le fabricant de boissons suspendra la publicité payante sur toutes les plateformes de médias sociaux dans le monde pendant au moins 30 jours, a déclaré le directeur général James Quincey dans un communiqué.



Merck & Co



Le fabricant de médicaments a déclaré qu'il arrêtait les publicités sur Facebook et Instagram et surveillait les mesures prises par Facebook.



Target Corp



Le détaillant a déclaré qu'il suspendait toutes les publicités sur Facebook et Instagram tout au long du mois de juillet et qu'il réévaluait ses plans pour le reste de l'année.



Ford Motor Co



Le constructeur automobile américain a déclaré qu'il suspendrait la publicité sur toutes les plateformes de médias sociaux aux États-Unis pendant 30 jours, ajoutant qu'il évaluerait également ces dépenses dans d'autres régions.



HP Inc



Le fabricant d'ordinateurs a déclaré qu'il arrêtait la publicité américaine sur Facebook jusqu'à ce que la plateforme mette en place des garanties plus solides contre le contenu répréhensible. Il a ajouté qu'il revoyait sa stratégie de médias sociaux sur tous les marchés et plateformes.





Lululemon Athletica Inc



Le fabricant de yogawear a déclaré qu'il suspendrait la publicité payante sur Facebook et Instagram.



Levi Strauss & Co



Le fabricant de denim a déclaré que sa filiale Dockers suspendrait toutes les publicités sur Facebook et Instagram, appelant la société de médias sociaux à prendre des mesures pour mettre fin à la désinformation et aux discours de haine.



Beiersdorf AG



Le fabricant de crème Nivea a déclaré qu'il suspendait les publicités de toutes ses marques sur Facebook et Instagram tout au long du mois de juillet.



Chipotle Mexican Grill Inc



Chipotle a déclaré qu'il suspendait temporairement la publicité payante sur Facebook et Instagram à partir du 1er juillet.



Diageo Plc



Le plus grand fabricant de spiritueux au monde suspendra toutes les publicités payantes à l'échelle mondiale sur les principales plateformes de médias sociaux à partir du 1er juillet.



Clorox Co



Le fabricant d'agents de blanchiment a déclaré qu'il arrêterait les dépenses publicitaires avec Facebook jusqu'en décembre.



Verizon Communications Inc



L'opérateur de télécommunications a déclaré qu'il suspendait la publicité jusqu'à ce que Facebook crée « une solution acceptable qui nous met à l'aise ».



The North Face



L’unité de VF Corp a déclaré qu'elle se retirerait de toutes les plateformes appartenant à Facebook.



Ben & Jerry’s



Le fabricant de glaces a déclaré qu'il suspendrait toutes les publicités payantes sur Facebook et Instagram aux États-Unis à compter du 1er juillet.



Magnolia Pictures



Le distributeur de films et le studio sont devenus la première entreprise hollywoodienne à rejoindre le mouvement. La société a déclaré dans un tweet qu'elle cesserait de faire de la publicité sur Facebook et Instagram, à compter de fin juillet au moins.



Patagonia



La marque a déclaré qu'elle diffuserait toutes les publicités sur Facebook et Instagram au moins jusqu’à fin juillet.



Sources : liste des entités impliquées dans le boycott, Pantagonia, Starbucks, Lululemon Athletica Inc, Levi’s La Ligue anti-diffamation, la NAACP et d'autres organisations ont initié la campagne « Stop Hate For Profit » qui vise à demander aux grands annonceurs d’arrêter les campagnes publicitaires sur Facebook pendant un mois. Et d’expliquer :« Ils ont permis l'incitation à la violence contre les manifestants luttant pour la justice raciale en Amérique dans le sillage de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Rayshard Brooks et tant d'autres. Ils ont nommé Breitbart News une "source d'informations fiable" et ont fait de The Daily Caller un "vérificateur des faits", bien que les deux publications aient des antécédents de travail avec des nationalistes blancs connus. Ils ont fermé les yeux sur la répression flagrante des électeurs sur leur plateforme ».La campagne #StopHateforProfit a été lancée le 19 juin après la mort de George Floyd qui a été tué par des policiers de Minneapolis et des protestations mondiales qui ont suivi. Facebook avait alors refusé de prendre des mesures face à un message du président Donald Trump, qui a menacé les manifestants de violence : « lorsque le pillage commence, les tirs commencent ».Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré la semaine dernière à ses employés que la société ne changerait pas son approche en matière de discours de haine, même si des dizaines d'annonceurs boycottaient la plateforme, a rapporté mercredi The Information.« Nous n'allons pas changer nos politiques ou notre approche sur quoi que ce soit à cause d'une menace sur un petit pourcentage de nos revenus, ou sur n'importe quel pourcentage de nos revenus », a déclaré Zuckerberg lors d'une discussion en ligne vendredi, selon The Information.« Je suppose que tous ces annonceurs seront de retour sur la plateforme bien assez tôt », a-t-il déclaré, selon le même média, ajoutant que le boycott était un « problème de réputation et de partenariat » plutôt qu'un problème financier, car la plupart des revenus de Facebook proviennent des petites entreprises et non des grandes marques.Facebook a vu 60 milliards de dollars de valeur marchande effacés en seulement deux jours plus tôt cette semaine alors que de grandes marques se sont jointes au boycott, mais ses actions ont largement rebondi depuis lors.Plus de 600 entreprises, y compris de grandes marques telles que Coca-Cola, Ford, Starbucks, Verizon, Adidas et Unilever, ont retiré des publicités de la plateforme de médias sociaux dans le cadre de cette campagne.Vendredi, alors que le boycott prenait de l'ampleur, Facebook a déclaré qu'il apposerait des étiquettes sur les messages « dignes d'intérêt » de politiciens qui violaient ses politiques de discours de haine et qu’il renforçait ses règles pour les annonceurs.Les dirigeants de Facebook ont également tenté, lors de multiples discussions privées, de répondre aux préoccupations des annonceurs, mais ces discussions ont finalement échoué, les annonceurs estimant que les efforts de Facebook « n’étaient pas significatifs » et les organisateurs du boycott exigeant que Zuckerberg y assiste personnellement car « il est l'autorité ultime ».Les commentaires de Zuckerberg vendredi suggèrent qu'il a peut-être déjà pris sa décision, et il semble laisser entendre que le boycott pourrait en fait se retourner contre lui : « Si quelqu'un vous menace pour vous obliger à faire quelque chose, cela vous met en fait dans une boîte où, à certains égards, il est encore plus difficile de faire ce qu'il veut parce que cela va ressembler à de la capitulation et cela envoie le mauvais message parce que d’autres seront tentés de faire pareil ».Un représentant de Facebook a déclaré : « Nous prenons ces questions très au sérieux et respectons les commentaires de nos partenaires. Nous faisons de réels progrès en évitant les discours de haine sur notre plateforme, et nous ne bénéficions pas de ce type de contenu. Cependant, comme nous l'avons dit, nous apportons des changements de politique basés sur des principes et non sur des pressions sur les revenus ».Le réseau social a confirmé que les commentaires de son PDG rapportés par The Information sont exacts et a également annoncé un nouveau développement : Mark Zuckerberg va rencontrer les dirigeants de la NAACP, de Color of Change et de l'Anti-Defamation League. Une information confirmée par le représentant de l'ADL, Todd Gutnick.Starbucks CorpLa chaîne de café américaine a déclaré qu'elle suspendrait la publicité sur toutes les plateformes de médias sociaux pendant qu'elle poursuit les discussions en interne, avec les partenaires des médias et les organisations de défense des droits civiques.Unilever PlcLa société de biens de consommation a déclaré qu'elle cesserait de faire de la publicité sur Facebook, Instagram et Twitter aux États-Unis pour le reste de l'année, citant « des dissensions et des discours de haine pendant cette période électorale polarisée aux États-Unis ».Adidas AGLe géant allemand des vêtements de sport a déclaré que lui et sa filiale Reebok suspendaient la publicité sur Facebook et Instagram dans le monde entier en juillet.Coca-Cola CoLe fabricant de boissons suspendra la publicité payante sur toutes les plateformes de médias sociaux dans le monde pendant au moins 30 jours, a déclaré le directeur général James Quincey dans un communiqué.Merck & CoLe fabricant de médicaments a déclaré qu'il arrêtait les publicités sur Facebook et Instagram et surveillait les mesures prises par Facebook.Target CorpLe détaillant a déclaré qu'il suspendait toutes les publicités sur Facebook et Instagram tout au long du mois de juillet et qu'il réévaluait ses plans pour le reste de l'année.Ford Motor CoLe constructeur automobile américain a déclaré qu'il suspendrait la publicité sur toutes les plateformes de médias sociaux aux États-Unis pendant 30 jours, ajoutant qu'il évaluerait également ces dépenses dans d'autres régions.HP IncLe fabricant d'ordinateurs a déclaré qu'il arrêtait la publicité américaine sur Facebook jusqu'à ce que la plateforme mette en place des garanties plus solides contre le contenu répréhensible. Il a ajouté qu'il revoyait sa stratégie de médias sociaux sur tous les marchés et plateformes.Lululemon Athletica IncLe fabricant de yogawear a déclaré qu'il suspendrait la publicité payante sur Facebook et Instagram.Levi Strauss & CoLe fabricant de denim a déclaré que sa filiale Dockers suspendrait toutes les publicités sur Facebook et Instagram, appelant la société de médias sociaux à prendre des mesures pour mettre fin à la désinformation et aux discours de haine.Beiersdorf AGLe fabricant de crème Nivea a déclaré qu'il suspendait les publicités de toutes ses marques sur Facebook et Instagram tout au long du mois de juillet.Chipotle Mexican Grill IncChipotle a déclaré qu'il suspendait temporairement la publicité payante sur Facebook et Instagram à partir du 1er juillet.Diageo PlcLe plus grand fabricant de spiritueux au monde suspendra toutes les publicités payantes à l'échelle mondiale sur les principales plateformes de médias sociaux à partir du 1er juillet.Clorox CoLe fabricant d'agents de blanchiment a déclaré qu'il arrêterait les dépenses publicitaires avec Facebook jusqu'en décembre.Verizon Communications IncL'opérateur de télécommunications a déclaré qu'il suspendait la publicité jusqu'à ce que Facebook crée « une solution acceptable qui nous met à l'aise ».The North FaceL’unité de VF Corp a déclaré qu'elle se retirerait de toutes les plateformes appartenant à Facebook.Ben & Jerry’sLe fabricant de glaces a déclaré qu'il suspendrait toutes les publicités payantes sur Facebook et Instagram aux États-Unis à compter du 1er juillet.Magnolia PicturesLe distributeur de films et le studio sont devenus la première entreprise hollywoodienne à rejoindre le mouvement. La société a déclaré dans un tweet qu'elle cesserait de faire de la publicité sur Facebook et Instagram, à compter de fin juillet au moins.PatagoniaLa marque a déclaré qu'elle diffuserait toutes les publicités sur Facebook et Instagram au moins jusqu’à fin juillet.Sources : The Information Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 11 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert éminent sénior https://www.developpez.com 4 0 Je propose de boycotter les entreprises qui veulent boycotter... Membre confirmé https://www.developpez.com Envoyé par Neckara Envoyé par Je propose de boycotter les entreprises qui veulent boycotter...



Ça me rappel juste les appels au boycott des produits israéliens ils y a quelques année, je me souvient qu'il y avais des débats là dessus sur la légalité de l'appel au boycott en France car considéré comme discriminatoire envers le groupe de personnes qui représente la/les entreprise(s) ciblée(s). 1 0 C'est pas illégal en France ?Ça me rappel juste les appels au boycott des produits israéliens ils y a quelques année, je me souvient qu'il y avais des débats là dessus sur la légalité de l'appel au boycott en France car considéré comme discriminatoire envers le groupe de personnes qui représente la/les entreprise(s) ciblée(s). Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par strato35 Envoyé par C'est pas illégal en France ?



Envoyé par strato35 Envoyé par Ça me rappel juste les appels au boycott des produits israéliens ils y a quelques année, je me souvient qu'il y avais des débats là dessus sur la légalité de l'appel au boycott en France car considéré comme discriminatoire envers le groupe de personnes qui représente la/les entreprise(s) ciblée(s).



Mais le problème n'était pas des individus/citoyens, mais des "fonctionnaires". Le problème étant que lorsque tu es fonctionnaire, tu représente l'État, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. 1 0 Non, ce n'est pas illégal.Je ne suis pas au courant pour la France, mais en Amérique, ils avaient eu ce problème.Mais le problème n'était pas des individus/citoyens, mais des "fonctionnaires". Le problème étant que lorsque tu es fonctionnaire, tu représente l'État, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Membre actif https://www.developpez.com



Les plateformes comme Facebook ou Instagram ne font que mettre en relation des gens. Encore une fois on ne s'attaque pas à la racine du problème mais seulement a un de ses symptômes. 0 0 Pour le coup je suis assez d'accord avec lui. Ces marques surf sur la vague juste pour ce faire bien voir. Comme le dis l'adage : "on ne négocie pas avec les terroristes".Les plateformes comme Facebook ou Instagram ne font que mettre en relation des gens. Encore une fois on ne s'attaque pas à la racine du problème mais seulement a un de ses symptômes. Membre habitué https://www.developpez.com 0 0 Et une quenelle, une pour la bien-pensance !

EKXEL - Consultant décisionnel SAP BI ↳ EKXEL IT Services & Financial Engineering - Luxembourg - Luxembourg Développeur/Intégrateur Wordpress H/F ↳ Page Personnel - Ile de France - Boulogne-Billancourt (92100) Responsable de marché (Print) H/F ↳ Epson Europe BV - France - Levallois-Perret Voir plus d'offres