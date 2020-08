La capitalisation boursière du secteur US de la technologie dépasse celle de l'Europe tout entière Y compris le Royaume-Uni et la Suisse, selon Bank of America 32PARTAGES 6 0 La capitalisation boursière des actions technologiques américaines a dépassé les 9 billions de dollars (9000 milliards de dollars, à ne pas confondre avec 2 billions de dollars dans le système anglophone qui correspond à 2 milliards en français) et le secteur vaut désormais plus que l'ensemble du marché boursier européen, selon une note de Bank of America Global Research. La même source indique que le marché boursier européen était quatre fois plus grand que le marché boursier des entreprises technologiques américaines en 2007.



Avec 9,1 billions de dollars, la capitalisation boursière du secteur américain de la technologie dépasse celle de l’Europe tout entière, y compris le Royaume-Uni et la Suisse, dont la capitalisation boursière s’élève à 8,9 billions de dollars.



Cette note survient alors que le marché américain est de plus en plus concentré sur les actions technologiques à méga capitalisation, une situation qui inquiète certains analystes. Les cinq plus grands noms de la technologie (notamment Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Facebook) représentaient 17,5 % du S&P 500 (un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis) en janvier, et la rotation dans la technologie pendant la pandémie de coronavirus a poussé ce pourcentage bien au-dessus de 20 %.





Cours de l'action Apple sur les dix dernières années

Apple a lui seul vaut plus de 2 billions de dollars. D’ailleurs, ce mois-ci,



Microsoft et Amazon suivent Apple comme les sociétés américaines les plus précieuses cotées en bourse, chacune avec environ 1,6 billion de dollars. Ils sont suivis par Alphabet, le propriétaire de Google, qui est à un peu plus de 1 billion de dollars.





Cours de l'action Amazon sur les dix dernières années

Bien que le coronavirus ait créé des difficultés économiques pour de nombreuses entreprises et travailleurs, le contexte a été une aubaine pour Apple et d'autres grandes entreprises technologiques ; les personnes confinées se sont tournées vers la technologie pour disposer d'appareils et de services numériques leur permettant de travailler ou étudier de chez eux, d'effectuer des commandes (boissons, nourriture, vêtements, etc.) et bien d'autres choses encore.



Cette pandémie est encore plus profitable pour Amazon. La société est devenue une force dominante dans le commerce électronique depuis les années 1990, mais l'explosion de l'industrie du cloud computing a contribué à la montée en flèche de ses actions au cours de la dernière décennie. Le cours de son action était environ 20 fois plus élevé jeudi qu'il ne l'était en août 2010.





La situation où la capitalisation boursière des actions technologiques américaines dépasse celle de l'Europe se reflète également dans la performance globale des marchés américain et européen. Depuis le début de 2010, le S&P 500 a gagné près de 200 %, tandis que l'Euro Stoxx 50 (un indice boursier au niveau de la zone euro. Au même titre que le CAC 40 pour la France, l'EURO STOXX 50 regroupe 50 sociétés selon leur capitalisation boursière au sein de la zone euro et non pas au niveau de l'Europe ni de l'Union européenne) a augmenté de 13,4 % et le FTSE 100 (un indice boursier des cent entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres, leur capitalisation représentant plus de 70 % du marché londonien) a gagné un peu moins de 11 %.



La capitalisation boursière est la valorisation au prix de marché de l'ensemble des actions en circulation d'une société par actions. Elle correspond donc au prix qu'il faudrait payer s'il était possible de racheter toutes les actions d'une société à leur cours de marché actuel. Cependant ce prix dépend du volume de demande pour cette action. Il ne faut pas confondre la capitalisation boursière avec la valeur de l'entreprise, qui mesure la valeur de marché de l'ensemble des capitaux investis dans l'entreprise. Celle-ci comprend non seulement la capitalisation boursière, mais aussi la dette financière. La dette est en effet considérée comme l'argent investi par les prêteurs, de la même manière que la capitalisation est l'argent investi par les actionnaires. Ainsi, lorsqu'une entreprise est endettée, sa valeur totale est supérieure à sa capitalisation boursière.



Source : Forbes



Et vous ?



Cela vous paraît-il crédible ? Êtes-vous surpris ?

Qu'est-ce que cela pourrait signifier ou impliquer ?

