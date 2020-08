Apple montre des signes qu'il pourrait bientôt lancer un moteur de recherche : Des changements dans Spotlight Search, une importante mise à jour de la page de support Applebot, et autres 11PARTAGES 2 0 Certains signes - tels que des changements dans Spotlight Search sur iOS et iPadOS 14 beta, une mise à jour importante de la page de support Applebot d’Apple et bien d’autres activités récentes – indiquent que le fabricant d’iPhone serait en train de travailler sur son propre moteur de recherche qui pourrait concurrencer Google. À ce stade, tout est basé sur l'observation et la conjecture, toutefois les signes sont nombreux, et Jon Henshaw de Coywolf est celui qui a attiré l’attention pour la dernière fois. De plus, Apple a de bonnes raisons de lancer son propre moteur de recherche .



Selon des rapports (comme celui de CNBC publié en 2017), Google verse des milliards de dollars à Apple, depuis plusieurs années, pour qu'il reste le moteur de recherche par défaut sur Safari pour iOS, iPadOS et macOS. L'accord garantit que les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac effectuent des recherches avec Google lorsqu'ils utilisent Safari. À moins qu'ils ne modifient manuellement le moteur de recherche par défaut dans les préférences de Safari. Le moteur de recherche Google a toujours été prédéfini sur chacun de ces appareils, mais il semble qu'Apple pourrait remplacer Google par son propre moteur de recherche.





Plusieurs signes, des activités récentes d’Apple à la pression croissante des autorités sur la société à propos de l'accord en question, laissent croire que bientôt ledit accord arrivera à son terme. Parlant de pressions réglementaires, Reuters a signalé en juillet dernier que l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés s'intéressait à l'accord et veut qu'Apple abandonne Google comme moteur de recherche par défaut.



Dans son rapport final sur les plateformes en ligne et la publicité numérique, l'Autorité de la concurrence a estimé « que les accords existants entre Apple et Google créent une barrière importante à l'entrée et à l'expansion pour les rivaux, ce qui affecte la concurrence entre les moteurs de recherche sur les mobiles. Si les régulateurs britanniques prennent des mesures, il pourrait y avoir un effet d'entraînement de la part de l'Union européenne, qui a l'habitude de s'en prendre à Google pour comportement anticoncurrentiel.



Une relation contentieuse qu’Apple a avec Google depuis quelques années pourrait également être une bonne raison pour la société de lancer son propre moteur de recherche. En effet, Apple mène une guerre silencieuse depuis plusieurs années contre Google,



Il a aussi qu’Apple investit massivement dans la recherche, comme le montrent ses offres d'emploi pour les ingénieurs de recherche. Les offres d'emploi révèlent qu'ils intègrent l'IA, le machine learning, le Natural Language Processing, et plus encore dans tous leurs services et applications. Mais surtout la maturation de Siri et iCloud d'Apple offrent l'occasion à la société de créer et de lancer un moteur de recherche, a suggéré Henshaw.



Les changements apportés à Spotlight Search dans les bêtas iOS et iPadOS 14 (selon un article publié par Apple en janvier), une mise à jour importante de sa page de support Applebot effectuée en juillet dernier, et une augmentation du crawling depuis Applebot, laissent penser que nous pourrions voir un moteur de recherche Apple bientôt. Le blogueur a récemment remarqué une augmentation des visites d'un moteur de recherche Apple. Selon ses weblogs, Applebot a récemment "lu" son blog tous les jours, alors qu'auparavant cela n'arrivait qu'occasionnellement.





Les ajouts apportés à la page support d'Applebot comprennent, entre autres : la vérification du trafic depuis Applebot ; des informations plus détaillées sur l'agent utilisateur Applebot, y compris les différences entre la version de bureau et la version mobile ; l’extension des règles de robots.txt ; et une section sur le classement des recherches et les facteurs qui influent sur la manière dont il classe les résultats des recherches sur le Web.



Ce que gagnerait Apple en lançant un moteur de recherche



Selon Henshaw, un moteur de recherche d'Apple aura probablement un aspect et un fonctionnement légèrement différents des moteurs de recherche modernes comme Google, Bing et DuckDuckGo, pour la simple raison qu’il aura un autre objectif que de montrer des annonces et d'explorer des données. Selon lui, il pourrait être similaire à Google Assistant sur Android, mais différent puisqu'il ne contiendra pas (au départ) d'annonces, sera complètement privé et aura une intégration beaucoup plus poussée avec le système d'exploitation.



Voici quelques avantages évidents dont le fabricant d’iPhone bénéficierait :



La promotion d'applications dans les résultats de recherche qui bénéficieront aux services d'Apple et détourneront l'attention de l’intérêt de Google de favoriser les PWA (Progressive Web App).

Un affaiblissement du monopole de Google sur la recherche et un coup dur pour ses revenus publicitaires et son exploration de données.

La promotion des produits et services d'Apple. Y compris les services en difficulté comme Apple News+ et Apple TV+.

La poursuite du contrôle et du verrouillage de l'écosystème Apple. Les utilisateurs deviendront dépendants de résultats de recherche personnalisés avec des intégrations de services et de produits approfondies qui ne sont possibles que via leur moteur de recherche.

L'extension de leur plateforme de diffusion publicitaire permettra aux développeurs d'applications de promouvoir leurs applications dans les résultats de recherche.

Cependant, le lancement d'un moteur de recherche par Apple pourrait facilement être décrit comme l'utilisation d'un monopole sur sa plateforme pour pénétrer un nouveau marché, à l'instar de Microsoft, par exemple, qui a lancé un nouveau navigateur par défaut sur Windows dans les années 1990. Toutefois, si ces signent confirment vraiment l’intention d’Apple de lancer son propre moteur de recherche, l'impact pourrait être spectaculaire, la plupart des recherches étant actuellement effectuées sur les mobiles, et les utilisateurs les plus rentables étant trouvés sur iOS.



« J'espère qu'ils le feront - Google est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dominant dans cet espace, et les petits opérateurs historiques n'ont pas vraiment de chance. S'ils maintiennent leur position favorable à la protection de la vie privée, cela pourrait vraiment devenir quelque chose de bien. J'aimerais qu'il y ait au moins un peu de concurrence dans l'espace "Gardien du savoir humain" », a écrit un commentateur. « Honnêtement, je n'aime pas que les résultats de mes recherches se mêlent à ceux du secteur de la publicité : tous les résultats sont biaisés, on ne peut pas se fier aux informations si elles ne sont pas impartiales », a renchéri un autre. Et vous, que pensez-vous d’un éventuel moteur de recherche d’Apple ?



Sources : Support Applebot



Et vous ?



Que pensez-vous d’un moteur de recherche d’Apple ?

Pensez-vous qu’Apple pourrait conquérir une grande part de marché de recherche devant Google ?



