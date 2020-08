L'utilisation d'un compte Facebook sera obligatoire dès octobre 2020 Pour pouvoir se servir d'un casque Oculus 0PARTAGES 7 0 Oculus a annoncé des mises à jour sur la façon dont les gens se connectent à ses appareils tout en conservant leur profil VR :

À partir d'octobre 2020 :

Toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se connecter avec un compte Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant et que vous possédez déjà un compte Oculus, vous aurez la possibilité de vous connecter avec Facebook et de fusionner vos comptes Oculus et Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant et que vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes, vous pouvez continuer à utiliser votre compte Oculus pendant deux ans.

À partir de janvier 2023 :

Nous mettrons fin au support des comptes Oculus. Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, même si certains jeux et applications peuvent ne plus fonctionner. Cela peut être dû au fait qu'ils nécessitent un compte Facebook ou au fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le jeu que vous avez acheté.



Pour expliquer ce changement dans sa politique, Oculus explique :



« Après le 1er janvier 2023, nous mettrons fin au support des comptes Oculus. Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, bien que nous nous attendions à ce que certains jeux et applications ne fonctionnent plus. Cela peut être dû au fait qu'ils incluent des fonctionnalités nécessitant un compte Facebook ou au fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le jeu que vous avez acheté. Tous les futurs appareils Oculus inédits nécessiteront un compte Facebook, même si vous avez déjà un compte Oculus.



« Offrir aux utilisateurs un moyen unique de se connecter à Oculus, en utilisant leur compte Facebook et leur mot de passe, facilitera la recherche, la connexion et le jeu avec des amis en VR. Nous savons que la réalité virtuelle sociale a tellement plus à offrir, et ce changement permettra d'intégrer de nombreuses fonctionnalités que les gens connaissent et aiment sur Facebook. Cela nous permettra également de présenter plus d'expériences multijoueurs et sociales alimentées par Facebook à venir en VR, comme Horizon, où vous pouvez explorer, jouer et créer des mondes. La majorité de nos utilisateurs se connectent déjà à Oculus avec un compte Facebook pour utiliser des fonctionnalités telles que les chats, les fêtes et les événements, ou pour se connecter à des expériences en direct dans Oculus Venues. Nous facilitons également le partage sur nos plateformes si vous le souhaitez. Par exemple, les gens ont déjà la possibilité de diffuser en direct ou de partager leur expérience de VR sur Facebook, et bientôt vous pourrez utiliser votre avatar de RV sur d'autres applications et technologies Facebook.



« Lorsque vous vous connectez avec un compte Facebook, vous pouvez toujours créer ou maintenir un profil VR unique. Et si vous ne voulez pas que vos amis Oculus vous trouvent par votre nom Facebook, ils ne le pourront pas, il suffit de le rendre visible à "Seulement moi" dans vos paramètres Oculus. Vous pouvez également choisir les informations sur votre activité VR que vous publiez sur votre profil Facebook ou votre chronologie, soit en donnant la permission de publier, soit en mettant à jour vos paramètres. Et nous prévoyons d'introduire la possibilité pour plusieurs utilisateurs de se connecter au même appareil en utilisant leur propre compte Facebook, afin que les gens puissent facilement partager leur casque avec leurs amis ou leur famille tout en gardant leurs informations séparées.



« L'utilisation d'un profil VR soutenu par un compte Facebook et une identité authentique nous aide à protéger notre communauté et permet d'offrir des outils d'intégrité supplémentaires. Par exemple, au lieu d'avoir un code de conduite Oculus distinct, nous adopterons les normes communautaires de Facebook ainsi qu'une nouvelle politique supplémentaire axée sur la réalité virtuelle. Cela nous permettra de continuer à prendre en compte les considérations uniques de la VR tout en offrant un moyen plus cohérent de signaler les mauvais comportements, de responsabiliser les gens et de contribuer à créer un environnement plus accueillant sur nos plateformes. Et comme Facebook ajoute de nouveaux outils de confidentialité et de sécurité, Oculus peut les adopter et en tirer parti également ».



Plus loin, l'entreprise précise : « Oculus appartient à Facebook et est l'une des applications et technologies de Facebook. L'utilisation d'un compte Facebook offre un moyen unique de se connecter aux appareils Oculus et facilite la recherche, la connexion et le jeu avec des amis en VR. Il permet également des expériences sociales alimentées par Facebook, comme un jeu en streaming en direct sur votre chronologie Facebook, passer des appels avec des parties, rejoindre des événements et explorer de nouvelles expériences comme Facebook Horizon. Et comme Facebook ajoute de nouveaux outils de confidentialité et de sécurité, ils peuvent également être ajoutés en VR ».



Voici quelques exemples de fonctionnalités sociales dont les utilisateurs peuvent bénéficier :

Chats, afin que vous puissiez envoyer un message à vos amis dans ou hors du casque Oculus avec des réponses rapides pour vous lancer ensemble dans les jeux.

La possibilité de créer des événements, vous pourrez donc organiser des tournois ou des jeux multijoueurs avec des amis.

La possibilité d'effectuer des diffusions en direct vers des groupes Facebook depuis votre partie en réalité virtuelle.

La possibilité de partager des photos avec des groupes Facebook depuis le casque de réalité virtuelle.

La possibilité de créer des soirées ouvertes auxquelles n'importe lequel de vos amis Oculus peut se joindre.

L'ajout de vos amis Facebook sur Oculus.





Des changements qui viennent consolider la gestion des plateformes de Facebook



Les nouveaux changements consolident apparemment la gestion de Facebook de ses plateformes. Une nouvelle politique de confidentialité sera administrée par Facebook lui-même, et non par la filiale matérielle distincte de Facebook Technologies. De plus « Facebook gérera toutes les décisions concernant l'utilisation, le traitement, la conservation et le partage de vos données. » Oculus adoptera également les normes communautaires de base de Facebook plutôt que d’utiliser un code de conduite distinct et Facebook ajoutera une nouvelle section «axée sur la réalité virtuelle» à ses normes. Un seul identifiant simplifie également légèrement les expériences de lancement comme Horizon, le monde de la réalité virtuelle sociale que Facebook a annoncé l'année dernière.



Lorsque



L'entreprise avait alors expliqué que « Si vous vous connectez à Facebook sur Oculus, Facebook utilisera les informations relatives à votre profil, votre présence et votre activité sur la plateforme Oculus pour fournir et améliorer votre expérience produit dans la famille d'applications Facebook. Ces informations sont également partagées pour vous fournir un contenu plus pertinent, y compris des publicités ».



Voici des exemples d'informations partagées entre Oculus et Facebook lorsque vous choisissiez de vous connecter à Facebook :

Les applications VR que vous utilisez, Oculus pourra donc vous recommander de nouvelles applications que vous n'avez pas encore essayées.

Votre liste d'amis Facebook, vous pouvez donc rejoindre vos amis Facebook qui sont également sur Oculus en VR si vous le souhaitez.

Des invitations et acceptations pour les événements que vous avez créés [sur Facebook].

Des informations telles que votre nom et les métadonnées de messagerie pour les chats dans Oculus, afin que Facebook puisse envoyer ces messages.

Vos photos et le contenu connexe comme les légendes, les j'aime et les commentaires si vous utilisez la fonction « partager des photos » pour partager des photos de VR sur votre chronologie Facebook.

et les commentaires si vous utilisez la fonction « partager des photos » pour partager des photos de VR sur votre chronologie Facebook. Les informations sur votre activité Oculus, telles que les applications que vous utilisez, pour vous montrer des annonces pour d'autres applications VR que vous pourriez aimer.



Les divisions ont partagé des informations bien avant cela, un fait qui a préoccupé les critiques des pratiques de collecte de données de Facebook. En 2018, Facebook a confirmé qu'il pouvait faire des choses comme interdire les comptes de spam liés sur les plateformes, mais il a nié le suivi invasif du comportement des utilisateurs. Cette nouvelle politique supprime une dernière couche de séparation entre les comptes Oculus et Facebook, et elle oblige toute personne qui ne fait pas partie du service principal de Facebook à enfin s'inscrire.



Source :



Et vous ?



Disposez-vous d'un casque de réalité virtuelle ? Lequel ?

Que pensez-vous de ce changement de politique qui vise à contraindre les utilisateurs à disposer d'un compte Facebook avant de pouvoir profiter de leur casque Oculus ?

Les raisons avancées vous semblent-elles convaincantes ?

3 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre actif https://www.developpez.com 0 0 Dommage, un Oculus Quest tout neuf qui partira à la poubelle... Membre à l'essai https://www.developpez.com 0 0 S'il n'y avait que ça : les appareils vendus par Google (Chromecast et cie) nécessitent d'avoir un compte Google et d'activer la géolocalisation. Membre confirmé https://www.developpez.com



A ce rythme là il faudra bientôt faire un compte chez le fabricant du grille pain ou de sa brosse a dents pour l'utiliser.



De mon point de vue c'est clairement de l'abus ces obligations de devoir créer un compte sur X ou Y plateforme pour pouvoir utiliser du matériel (hormis quelque cas spécifiques on est d'accord).



Je trouve vraiment inquiétant tout ce qui se passe ces dernières années avec les avancées technologiques.



L'humain à quand même une capacité incroyable pour innover et développer de nouvelles technologie et, ensuite les retourner contre lui sous prétextes de bénéfice pour l'humanité qui ne sont souvent que pour du business. 0 0 Bonjour,A ce rythme là il faudra bientôt faire un compte chez le fabricant du grille pain ou de sa brosse a dents pour l'utiliser.De mon point de vue c'est clairement de l'abus ces obligations de devoir créer un compte sur X ou Y plateforme pour pouvoir utiliser du matériel (hormis quelque cas spécifiques on est d'accord).Je trouve vraiment inquiétant tout ce qui se passe ces dernières années avec les avancées technologiques.L'humain à quand même une capacité incroyable pour innover et développer de nouvelles technologie et, ensuite les retourner contre lui sous prétextes de bénéfice pour l'humanité qui ne sont souvent que pour du business.