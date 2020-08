1 0

Quel interet de tels débits quand la fibre (voir meme l'ADSL ou la "4G") suffit pour la grande partie des besoins, jeux en ligne, regarder des matchs de foot, piloter son frigo ?Pendant ce temps on ne sait toujours pas cloner un cheveu, on ne sait toujours pas guerir les maladies comme le sida, les hépatites (certes c'est un business lucratif pourquoi chercher), le covid etc.Meme raoult l'a dit justement, on est mauvais sinon on aurait déjà des remedes a tous ces vrais besoins. Jouer avec la techno pour créer de faux besoins ca par contre on sait faire. C'est tellement plus fun.C'est beau le progres, mais comme déjà dit en filigrane plus haut on ira sur mars pour s'eloigner de cette planete devenue poubelle.