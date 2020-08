Google Lens annonce un nouveau filtre pour les "devoirs" qui va résoudre les problèmes mathématiques à partir d'une photo, En apportant des solutions étape par étape et des explications de concepts 29PARTAGES 3 0 Google veut faciliter la recherche et la compréhension des concepts mathématiques qui posent problème aux apprenants. Alors que la pandémie mondiale du coronavirus oblige de nombreux élèves et étudiants à étudier à partir de chez eux, le géant américain de la technologie va mettre à leur disposition quelques outils utiles pour faciliter les études à domicile. Une nouvelle fonction vous aidera à résoudre des problèmes de mathématiques simplement en les photographiant à l'aide de Google Lens.



Google Lens est une technologie de reconnaissance d'image développée par Google, conçue pour afficher des informations pertinentes liées aux objets qu'elle identifie à l'aide d'une analyse visuelle basée sur un réseau neuronal. Google a annoncé un nouveau filtre de l’application pour la résolution de problèmes mathématiques pour les étudiants et leurs parents, afin de faciliter les études à domicile. Pour faire fonctionner la nouvelle fonction Lens, Google utilise la technologie d'une application d'apprentissage mobile appelée Socratic, que la société a acquise en 2019.





Fondée en 2013 par Chris Pedregal et Shreyans Bhansali dans le but de créer une communauté qui rende l'apprentissage accessible à tous les étudiants, l’application Socratic offrait au départ une plateforme de questions-réponses de type Quora où les étudiants pouvaient poser des questions auxquelles des experts répondaient. Elle a ensuite inclus une fonction permettant de prendre une photo d'une question de devoir afin d'obtenir des explications instantanées grâce à l'application mobile lancée en 2015.



Une fois que Google Lens aura saisi un problème mathématique sur le matériel d'étude et mis en évidence une équation difficile à résoudre, il donnera l'explication étape par étape avec de minutieuses explications. L'objectif de cette application est de rendre des problèmes complexes de la manière la plus granulaire possible, selon Google.



Comment fonctionne-t-il le filtre pour les "devoirs" ?



Le filtre "Devoirs" comporte une icône de graduation qui vous invite à prendre un instantané de l'équation complexe de la question de devoir. Le viseur permet de cadrer directement les problèmes mathématiques et les questions. Après avoir appuyé sur le bouton de capture, Google Lens mettra en évidence l'ensemble de l'équation et des questions. En sélectionnant l'une d'entre elles, la feuille sera retirée pour copier/coller l'équation ou la question, et l'envoyer au navigateur via Chrome ou modifier l'équation mathématique.





Une carte "Étape à résoudre" apparaîtra à l'écran avec plusieurs options - Résoudre en utilisant la formule quadratique ; Résoudre en utilisant la factorisation. Les utilisateurs se verront présenter ensuite l'étape de décomposition avec les réponses.



Lorsque vous pointez sur les questions scientifiques, le filtre Devoir de Google Lens déclenche une carte de panneau de connaissances superficielle avec des graphiques pour expliquer le concept sous-jacent. Selon Google, ces caractéristiques aident à améliorer la compréhension des sujets principaux.



« Lorsqu'un élève se tournera vers Google Search pour obtenir de l'aide pour ses devoirs sur les STIM cet automne, Search le mettra en contact avec des explications potentielles, une décomposition étape par étape pour les équations mathématiques complexes et des informations détaillées sur les concepts sous-jacents, comme le célèbre théorème de Pythagore. Ces fonctionnalités aident à améliorer la compréhension et la maîtrise des sujets principaux », a écrit dans un billet de blog publié mardi Jennifer Holland, directrice de la gestion des programmes pour l'éducation chez Google.



L'idée est de faciliter la recherche des concepts mathématiques qui vous posent problème, car l'application des concepts et des formules ne vient qu'après leur compréhension, a-t-elle écrit. Google n'a pas dit quand la fonction Lens sera déployée, mais Socratic lui-même est disponible sous forme d'applications autonomes pour iOS et Android.





Autres outils d’aide à l’éducation lancés par Google



En mai dernier, Google a lancé une fonction de réalité augmentée dans Search qui permet de visualiser des modèles anatomiques et des structures cellulaires en 3D. Pour cette fonction, Google a déclaré avoir maintenant mis à la disposition des utilisateurs dans Search près de 100 objets 3D liés à STIM (regroupant les disciplines : science, technologie, ingénierie et mathématiques). Par exemple, si l'utilisateur fait une recherche sur le "Modèle mécanique quantique", il verra un modèle atomique en 3D. Il pourra ensuite utiliser la réalité augmentée pour l'amener dans son environnement.



Jennifer Holland a également mis en avant d'autres outils qui peuvent aider les étudiants qui doivent rester chez eux en raison de la pandémie. Elle a évoqué "Read Along", qui pourrait favoriser l'amour de la lecture chez les enfants. Diya, le compagnon de lecture de l'application, utilise la technologie de synthèse vocale et de reconnaissance vocale de Google pour aider les enfants lorsqu'ils ont du mal à lire et les récompenser avec des étoiles lorsqu'ils réussissent, selon Holland.



Holland a également présenté une fonction intelligente de haut-parleur et d’écran intelligent appelée "Family Bell", qui peut aider votre famille à rester sur la bonne voie tout au long de la journée en matière d’apprentissage, en annonçant quand il est temps de commencer un cours en ligne et quand il est temps de faire une pause grâce à des rappels. Pour commencer, dites simplement « Hey Google, create a Family Bell » ou tapez sur Family Bell dans les paramètres de l’assistant Google.



Les enfants passeront tellement de temps en ligne maintenant pour l'école que Google a aussi lancé l’application "Family Link", qui vous permet d'établir des règles de base concernant l'utilisation des appareils numériques, afin de mieux les accompagner dans leurs apprentissages, leurs jeux et leur navigation sur Internet. Selon Holland, vous pouvez maintenant ajouter un compte scolaire pour un utilisateur de Family Link afin de fixer ces règles pour l’apprenant pendant qu'il fait ses devoirs dans Google Classroom, Docs et d'autres sites Web où il se connecte avec Google.



Que pensez-vous de la nouvelle fonction de Google Lens ?

Avez-vous déjà utilisé Socratic ? Qu’en pensez-vous en comparaison des autres applications comme Photomath, Mathway et autres ?

Que pensez-vous des autres outils d’éducation lancés par Google ?



