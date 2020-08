Le marché des tablettes explose de 26 % grâce à l'essor du travail à distance, Cette augmentation est due à une hausse de la demande d'équipements de télétravail à petit budget, affirme Canalys 33PARTAGES 5 0 Les expéditions mondiales de tablettes ont atteint 37,5 millions d'unités au deuxième trimestre 2020, soit une augmentation remarquable de 26 % par rapport à l'année précédente. Les tablettes, qui font partie du marché des PC, ont connu une baisse ces dernières années, mais la demande au deuxième trimestre 2020 a été stimulée par les consommateurs et les entreprises qui souhaitent un accès abordable à une puissance de calcul de base et à des écrans plus grands pour faciliter le travail, l'apprentissage et les loisirs à distance. Les vendeurs ont pu augmenter leur production pour répondre à cette nouvelle demande. Dans le même temps, les détaillants et les transporteurs de divers marchés ont offert des incitations financières sur les appareils et les données pour encourager l'achat de tablettes.



Vendeur (entreprise) Deuxième trimestre 2020

envois Deuxième trimestre 2020

part de marché Deuxième trimestre 2019

envois Deuxième trimestre 2019

part de marché Croissance annuelle Apple 14,249,000 38 % 11,894,000 40 % 19.8 % Samsung 7,024,000 18.7 % 5,048,000 17 % 39.2 % Huawei 4,770,000 12.7 % 3,300,000 11.1 % 44.5 % Amazon 3,164,000 8.4 % 2,308,000 7.8 % 37.1 % Lenovo 2,810,000 7.5 % 1,838,000 6.2 % 52.9 % Autres 5,525,000 14.7 % 5,379,000 18.1 % 2.7 % Total 37,542,000 100 % 29,767,000 100 % 26.1 % Expéditions mondiales des tablettes (part de marché et croissance annuelle)



Les cinq premiers vendeurs de tablettes ont tous profité de l'envolée de la demande pour afficher une croissance à deux chiffres et atteindre des niveaux de livraison habituellement associés à la période des fêtes du quatrième trimestre. Apple a augmenté les expéditions d'iPad de 20 %, ce qui lui a permis d'être à nouveau en tête du marché, avec plus de 14 millions d'unités expédiées, un record pour un deuxième trimestre. Samsung a maintenu sa deuxième place, avec 7 millions d'unités expédiées et une croissance de 39 %. Huawei est arrivé en troisième position, avec des expéditions en hausse de 45 % d'une année sur l'autre, grâce à une performance particulièrement forte en Europe occidentale. Amazon a suivi avec une augmentation de 37 %, puis Lenovo, qui est en tête du marché global des PC, et a été le vendeur de tablettes à la croissance la plus rapide, avec une hausse de 53 %.





« Les tablettes ont connu une renaissance au deuxième trimestre 2020 parce que les appareils cochent tellement de cases pour le travail à distance et l'éducation. La capacité à collaborer virtuellement ainsi qu'à visualiser et à interagir avec le contenu numérique est devenue primordiale, en particulier dans le domaine de l'éducation. La pandémie du nouveau coronavirus a accru la concurrence pour l'accès à l'écran commun entre les membres du foyer obligés de rester à l'intérieur. Les tablettes aident à surmonter ce problème en permettant à chaque membre de la famille d'avoir son propre appareil. Et elles sont plus économiques que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Pour les utilisateurs ayant des besoins de productivité plus importants, la prolifération des tablettes détachables a été une aubaine. Ces appareils ont gagné en popularité en tant que dispositifs primaires pour le travail et il est vital de les inclure dans l'évaluation du marché des PC dans son ensemble. Le succès récent d'Apple et de Lenovo montre que le fait d'avoir une offre de tablettes en tant que vendeur de PC grand public est inestimable », a déclaré Ishan Dutt, analyste chez Canalys.



« L'écosystème des canaux et des transporteurs autour des tablettes a également joué un rôle important dans cette performance exceptionnelle du deuxième trimestre. Les vendeurs et les détaillants des marchés matures ont offert des remises massives dans le cadre de leurs promotions de la rentrée. Ils ont également renforcé leur capacité à gérer les ventes et les livraisons en ligne face aux mesures de confinement. Les transporteurs ont également pris des mesures importantes qui vont au-delà de la simple fourniture d'appareils. Par exemple, aux États-Unis, AT&T a offert 60 jours de service de données sans fil illimité pour les tablettes émises par l'éducation aux écoles admissibles dans tout le pays. Sur de nombreux marchés de l'Asie Pacifique, où la connectivité 4G est souvent moins chère et plus fiable que le haut débit, il est essentiel de disposer d'un large éventail d'options de tablettes connectées pour permettre l'enseignement à distance », a déclaré Ben Stanton, analyste principal chez Canalys.



Vendeur (entreprise) Deuxième trimestre 2020

expéditions Deuxième trimestre 2020

part de marché Deuxième trimestre 2019

expéditions Deuxième trimestre 2019

part de marché Croissance annuelle Lenovo 20,206,000 18.3 % 18,109,000 18.7 % 11.6 % Apple 19,600,000 17.7 % 16,624,000 17.2 % 17.9 % HP 18,136,000 16.4 % 15,443,000 16 % 17.4 % Del 12,084,000 10.9 % 11,699,000 12.1 % 3.3 % Samsung 7,530,000 6.8 % 5,329,000 5.5 % 41.3 % Autres 32,952,000 29.8 % 29,461,000 30.5 % 11.8 % Total 110,508,000 100 % 96,664,000 100 % 14.3 % Expéditions mondiales des tablettes (part de marché et croissance annuelle)



Le marché total des PC, y compris les tablettes, a augmenté de 14 % pour atteindre 110,5 millions au deuxième trimestre 2020. Lenovo a pris la première place, avec 20,2 millions d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de tablettes, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Apple est arrivé en deuxième position avec 19,6 millions d'expéditions, soit une hausse de 18 % en comparaison à l'année précédente, après un trimestre impressionnant pour ses iPad et MacBook. HP, Dell et Samsung complètent le top 5.



Source :



Voir aussi :



Les expéditions mondiales de tablettes diminuent de 18 % au premier trimestre 2020, Apple domine le marché mondial selon IDC



Le marché des tablettes poursuit son déclin pour un 16e trimestre consécutif, d'après les estimations d'IDC



Les tablettes seront taxées au titre de la copie privée avec une redevance proportionnelle au volume de mémoire des appareils



le seul intérêt d'une tablette c'est pour les gens qui bougent H24 et écrivent pas/peu comme les commerciaux par exemple. Donc des métiers impossible pendant le confinement et fortement impacté pendant cette crise.



mais pour du télétravail (donc du travail chez soi sur son bureau) moi c'est le pc portable du boulot, une chaise très confortable, un bureau, un clavier une souris et 3 écrans de 27pouces.



c'est peut être des tablettes sous windows branché à un hub et du coup qui permet d'avoir les grands écrans et le combo clavier/souris mais du coup pourquoi une tablette...



et aussi j'ai jamais vu quelqu'un travailler sous android ou IOS, si vous en connaissez j'aimerais bien connaitre leurs professions.

Le dev android ou ios ca compte pas car il code sur son pc et test ensuite sur la tablette 0 0 qui bosse chez lui avec une tablettele seul intérêt d'une tablette c'est pour les gens qui bougent H24 et écrivent pas/peu comme les commerciaux par exemple. Donc des métiers impossible pendant le confinement et fortement impacté pendant cette crise.mais pour du télétravail (donc du travail chez soi sur son bureau) moi c'est le pc portable du boulot, une chaise très confortable, un bureau, un clavier une souris et 3 écrans de 27pouces.c'est peut être des tablettes sous windows branché à un hub et du coup qui permet d'avoir les grands écrans et le combo clavier/souris mais du coup pourquoi une tablette...et aussi j'ai jamais vu quelqu'un travailler sous android ou IOS, si vous en connaissez j'aimerais bien connaitre leurs professions.Le dev android ou ios ca compte pas car il code sur son pc et test ensuite sur la tablette