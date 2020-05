Faits marquants

Quelques précisions de l’IDC

le marché total des tablettes comprend les tablettes graphiques et les tablettes détachables ;

les expéditions comprennent les envois aux canaux de distribution ou aux utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous la société ou marque sous laquelle elles sont vendues ;

la "société" représente la société mère actuelle pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.

La pandémie COVID-19 en cours a accentué le déclin du marché mondial des tablettes. Les expéditions mondiales sont tombées à 24,6 millions d'unités, soit une baisse de 18,2 % par rapport à l'année précédente au cours du premier trimestre 2020. C'est ce qui ressort de récentes données préliminaires du Worldwide Quarterly Tablet Tracker de l'International Data Corporation (IDC). Les appareils détachables continuent à gagner des parts de marché avec une croissance de 56,8 % en comparaison à l’année antérieure, principalement grâce aux appareils iOS. Les tablettes graphiques pour leur part voient leurs expéditions diminuer de 36,4 % par rapport au premier trimestre 2019.Apple est resté le premier fournisseur. Malgré que la fermeture de certaines usines au premier trimestre (en raison du COVID-19) a conduit la société à produire moins d'unités que prévu : ce qui a entraîné une baisse significative de 30,4 %. Toutefois, l'entreprise reste leader sur le marché des appareils détachables, car tous les iPad, à l'exception du mini, sont désormais équipés d'un clavier détachable. Cela positionne la gamme de tablettes de Apple comme une gamme qui peut répondre aux besoins de productivité autant qu'à ceux de divertissement.Samsung a conservé la deuxième place et a enregistré une croissance des livraisons de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Malgré la crise mondiale actuelle, la société a réussi à expédier cinq millions d'unités au cours du trimestre, car de nombreux clients ont eu recours à l'achat d'appareils pour non seulement l'apprentissage en ligne, mais également le travail à domicile. La croissance s'est manifestée tant dans le portefeuille des appareils détachables que dans celui des graphiques. Samsung a également lancé la Galaxy Tab S6 5G, faisant de la société le premier fournisseur à introduire la 5G dans les tablettes, mais le modèle n'a pas été commercialisé dans de nombreuses régions.Huawei a livré trois millions d'unités au premier trimestre de l'actuelle année, soit une baisse de 8,3 %. La société a réussi à enregistrer une croissance de son portefeuille de tablettes détachables, mais les livraisons de la société proviennent principalement de ses tablettes graphiques. La croissance des tablettes détachables n'a donc pas compensé la baisse globale des livraisons de tablettes. En outre, l'entreprise continue de se battre sur les marchés extérieurs à la Chine en raison de la réaction politique et du manque de services Google.Lenovo est passé à la quatrième place et a été l'une des deux entreprises du top 5 avec une croissance positive. La société a expédié 1,6 million d'unités, soit une croissance de 1,9 % d'une année à une autre. Cette croissance a été principalement significative au Japon, aux États-Unis et en Europe occidentale.Amazon s'est assuré la cinquième place avec une baisse de 24,5 %. La société a également perdu des parts de marché, passant de 6,3 % au premier trimestre de l'année 2019 à 5,8 % au dernier trimestre de la même année. Si l'Europe occidentale a pu augmenter légèrement sa part de marché au cours des derniers trimestres, les États-Unis représentent toujours plus des trois quarts des ventes de la société et continuent d'en être le principal moteur.Les données sont préliminaires et sujettes à modification. Certaines estimations sont antérieures aux rapports sur les résultats financiers. Les données de toutes les entreprises sont déclarées pour des périodes civiles :Source : IDC Croyez-vous que le marché des tablettes a encore un bel avenir devant lui ?Les constructeurs arriveront-ils à sauver le marché des tablettes ?