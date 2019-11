IDC : le marché mondial des tablettes renoue avec la croissance au troisième trimestre 2019 Grâce aux lancements de nouveaux produits 4PARTAGES 6 0 Alors alors que tout le monde a cru que c’était la fin des tablettes, voilà que le marché connaît un nouveau souffle. Vers la fin de l’année 2018 en effet, Huawei, Microsoft et Apple ont vu leurs ventes baisser de 6 %. Une tendance qui a continué jusqu’au premier trimestre 2019. Mais au troisième trimestre de cette année, les ventes mondiales de tablettes ont connu une augmentation de 1,9 %, soit 37,6 millions de tablettes vendues dans le monde.





Cette progression est en partie due à Apple et Amazon. Par rapport à l’année dernière, la marque à la pomme a progressé de 21,8 %. À la fin du premier trimestre, elle a sorti un nouvel iPad, qui lui a permis de gagner une importante part de marché. Au premier trimestre 2018 jusqu’au troisième trimestre 2019, la marque a vu ses parts grimper de 26,3 % à 31,4 %. Évidemment, ce succès de l’iPad n’est pas sans raison. Grâce à un clavier détachable, l’appareil fait en effet office d’un mini-ordinateur que l’on peut transporter partout. Il n’est donc pas surprenant que la firme de Cupertino ait conquis le cœur de nombreux consommateurs avec l'iPad Pro.



Quant à Amazon, il a réussi à se hisser à la seconde place grâce à son Kindle. En seulement un an, il a vu ses ventes augmenter de 21 %. La troisième place est détenue par Samsung, la quatrième à Huawei et la cinquième à Lenovo.





Source : IDC Worldwide Quarterly PC Tracker, 31 octobre 2019

En Chine et dans la région EMEA, Huawei rafle d'importantes parts de marchés notamment sur le segment des terminaux Android. « La situation est plus rose pour de nombreuses entreprises encore actives dans le secteur des tablettes, ce qui explique pourquoi la concurrence est si vive », rapporte une porte-parole du cabinet.



Source : IDC



Et vous ?



Croyez-vous que le marché des tablettes a encore un bel avenir devant lui ?

Les constructeurs arriveront-ils à sauver le marché des tablettes ?



