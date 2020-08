Lorsque l'on parle des pays qui offrent le meilleur mode de vie à leurs citoyens, il est courant de se référer à l'indice de qualité de vie. Mais avez-vous déjà réfléchi aux pays où la qualité de vie numérique est la plus élevée ? Les résultats de l'étude réalisée par Surfshark, un fournisseur de VPN, indique que les cinq premiers pays pour la qualité de vie numérique se sont avérés être le Danemark, la Suède, le Canada, la France et la Norvège. Ces pays ne se sont pas tous classés dans les cinq premiers pour chaque facteur, mais collectivement, ils ont devancé d'autres pays qui devraient être en tête de liste. Les États-Unis se sont classés vingt-deuxième.Surfshark a classé les pays en fonction de cinq facteurs : accessibilité de l'internet (nombre moyen d'heures travaillées pour couvrir l'internet à large bande le moins cher) ; qualité de l'internet (vitesse et stabilité de la téléphonie mobile et du haut débit) ; infrastructure électronique (nombre de personnes utilisant l'internet) ; sécurité électronique (lois sur la cybersécurité et la protection des données) et l’administration électronique (services d'administration en ligne disponibles et préparation à l'IA).Se référant aux résultats de cette étude comparative réalisée par Surfshark, la France fait partie des pays à la pointe en ce qui concerne la qualité de la vie numérique offerte à ses citoyens. L’ étude "Digital Life Qualiy Index" classe l'Hexagone au quatrième rang mondial selon l'indice de qualité de vie numérique en 2020. Les scores des 85 pays analysés ont été calculés à partir d'indicateurs tels que l'accessibilité et la qualité d'Internet, le développement et l'inclusivité des infrastructures numériques, la cybersécurité et le niveau d'administration électronique. On notera toutefois l'absence de la Corée du Sud dans cette étude, pays qui aurait peut-être pu prétendre à une place dans le top 10 présenté ici.Les atouts qui justifient le bon score de la France sont entre autres, le coût d'Internet pour les utilisateurs, le niveau de sécurité numérique et de protection des données (législation), ainsi que le développement de l'administration électronique (services publics en ligne). L'Hexagone se situe dans la moyenne des pays développés concernant le développement de ses infrastructures numériques, mais obtient en revanche un score médiocre pour la stabilité des connexions Internet, c'est-à-dire 73e sur 85.Surfshark a déclaré avoir trouvé d'autres performances surprenantes. Pour leur sécurité et leur Internet abordable, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Chine, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Malaisie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et l'Uruguay ont obtenu des résultats supérieurs aux attentes. En revanche, les pays riches du Moyen-Orient, dont le Bahreïn, le Koweït et l'Arabie Saoudite, se sont classés en dessous pour la qualité et la sécurité médiocres de l'internet.L'année 2020 a exercé des pressions uniques sur la vie numérique en raison de la pandémie de du nouveau coronavirus. C'est ainsi que 49 des 85 pays ont connu une baisse de la connexion mobile et 44 de la vitesse du haut débit en raison de l'augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile. Les informations utilisées pour l'étude ont été recueillies à partir de sources de données ouvertes fournies par les Nations unies, la Banque mondiale, l'Union internationale des télécommunications, le Département d'État américain, le Forum économique mondial et d'autres organismes.Source : Surfshark Qu’en pensez-vous ?Quelle pertinence donnez-vous aux conclusions de cette étude ?