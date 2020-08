Selon le nouveau rapport de la société d'analystes technologiques Canalys, Apple a été le seul grand fournisseur qui a accru ses livraisons ce trimestre. Le rapport mentionne qu’Apple a expédié 45,1 millions d’iPhone dans le monde au cours du dernier trimestre, ce qui représente une croissance de 25 % d’une année sur l’autre. Et ce, malgré le fait que le marché mondial des smartphones ait chuté à 285 millions d’unités, pour le deuxième trimestre consécutif, en raison de la pandémie de COVID-19 qui a persisté jusqu’en avril et mai. Le rapport souligne également, qu’il est inhabituel pour Apple d’avoir une croissance significative des livraisons au cours du deuxième trimestre, car la société n’introduit généralement pas de nouveaux smartphones pendant cette période. Si l’iPhone 11 a bien performé, Apple n’a atteint ces résultats qu’avec les fortes ventes de l’iPhone SE de deuxième génération.Apple a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires de 59,7 milliards de dollars et un bénéfice de 11,25 milliards de dollars au cours du troisième trimestre fiscal de 2020, avec 26,42 milliards de dollars de revenus provenant de l’iPhone. Cependant, la société a également confirmé que l’iPhone 12 sera lancé quelques semaines plus tard que d’habitude en raison de contraintes d’approvisionnement, ce qui pourrait affecter les ventes d’iPhone pour le prochain trimestre fiscal.Source : Canalys Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Pertinents ou pas ?Pensez-vous que Apple puisse maintenir cette perfomance pour le futur ?