Un peu plus tôt dans ce mois, NVIDIA, le fabricant américain de processeurs, cartes, puces graphiques et consoles de jeux a annoncé la mise sous licence open source d’une partie de son SDK NVAPI. NVAPI est le kit de développement logiciel de base de NVIDIA qui permet d’avoir un accès direct aux GPU (processeurs graphiques) et pilotes NVIDIA sur toutes les plates-formes Windows. Initialement, ce SDK était uniquement exposé aux fabricants d’équipements et outils de développement de jeux.Aussi, pour permettre à tous les développeurs de tirer parti des GPU NVIDIA, la firme a opté pour la mise sous licence MIT d’une partie de ce kit de développement logiciel. Ainsi, que vous concevez des jeux ou applications dotés d’interface graphique ou non, il est désormais possible pour les développeurs d’avoir un accès complet aux pilotes et GPU NVIDIA.Selon NVIDIA, son SDK NVAPI s’avère supérieur aux API graphiques DirectX et OpenGL, car il prend en charge des catégories d’opérations qui vont au-delà de la portée de celles trouvées dans ces dernières.En guise de preuve, NVIDIA met en avant les fonctionnalités suivantes qui sont accessibles à travers son SDK :Toutefois, si vous souhaitez utiliser NVAPI pour cibler le système d’exploitation Windows Vista, le contexte d’application utilisant NVAPI doit être lancé dans la Session 1 ou supérieur.Au-delà des applications Windows qui pourront tirer profit des GPU NVIDIA en exploitant les fonctionnalités de ce SDK, certains acteurs du monde Linux estiment qu’ils pourront également porter leurs travaux à un niveau supérieur. En effet, dans le SDK NVIDIA, il est directement mentionné qu’il contient le fichier nvapi.h qui permet d’activer l’implémentation de NVAPI pour les environnements d’émulation Windows. Wine, la couche de compatibilité capable d’exécuter des applications Windows sur les systèmes d’exploitation POSIX comme Linux, macOS et BSD ou encore Proton, basé sur un fork de Wine, pourront donc directement tirer profit des fonctionnalités exposées par le SDK pour rendre Windows et ses applications encore plus performantes sur ces systèmes POSIX.Avec la mise sous licence MIT de ce SDK NVAPI, NVIDIA fait un petit pas vers l’open source. Pour les développeurs, c’est déjà appréciable en espérant l’entreprise continue pour adopter cette approche comme modèle de base pour ses produits.Source : NVIDIA Comment accueillez-vous la mise sous licence open source du SDK NVAPI de NVIDIA ?Comme NVIDIA, pensez-vous que les opérations qu’il est possible d’effectuer avec ce SDK sont supérieures à celles de DirectX et OpenGL ? ou croyez-vous plutôt que les affirmations de NVIDIA sont surfaites ?