Le FBI s'est secrètement servi de Sabre, une grande agence de voyage, comme d'un outil de surveillance à grande échelle, En s'appuyant sur la loi All Writs Act 40PARTAGES 8 0 La plupart d’entre nous lorsqu’on entend parler du FBI, on s’imagine que cette agence tire ses informations des bases de données d’espionnage ou encore d’enregistrements téléphoniques à l’insu des personnes, mais la réalité pourrait vous surprendre. En effet, il a été récemment révélé que le FBI s’est secrètement servi de Sabre, une très grande entreprise de voyage, comme outil de surveillance mondial. Rappelons que Sabre est la plus grande des 3 entreprises qui stockent la grande majorité des informations sur les voyages dans le monde, des sièges des compagnies aériennes aux réservations d'hôtels. Les deux autres étant Amadeus et le British Travelport.



Cette entreprise texane détient donc de vastes quantités de données sur un nombre incalculable d'individus et le fait que le FBI ait pu s’en servir pose un grave problème de confidentialité. Pour arriver à cela, il a été révélé que le FBI s’est servi de la loi All Writs Act, la même qu'il a essayé d'utiliser en 2016 pour forcer Apple à remettre les données de l'iPhone. En réalité, il semble que cela ne date pas d’aujourd’hui et que tout aurait commencé depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, après lesquelles la société a aidé le gouvernement à retracer les trajectoires des pirates de l'air. Bien après cela, la société a continué à collaborer avec le gouvernement américain.





On apprend d’ailleurs qu’en 2015, le FBI s’est servi de Sabre et de Travelport pour obtenir des informations sur un fugitif russe du nom de Aleksei Yurievich Burkov. Ce dernier était soupçonné de diriger un marché en ligne d'achat et de vente de données de cartes de crédit volées. Cela a finalement abouti en novembre 2019 à son extradition d’Israël. On apprend également qu’en décembre 2019, le FBI a demandé à Sabre une surveillance hebdomadaire en temps réel d'un fugitif indien, Deepanshu Kher, qui avait été arrêté en janvier de la même année et assigné à résidence. La surveillance a duré six mois et pendant cette période, l’entreprise était tenue de fournir au FBI les ordres de voyage, les transactions ou les réservations du suspect.



Jusqu’à présent, il n’est pas possible de déterminer à quelle fréquence le gouvernement américain se serait servi de la loi All Writs Act pour contraindre les entreprises à la surveillance. C’est ce qu’a déclaré Riana Pfefferkorn, directrice associée de la surveillance et de la cybersécurité au Stanford Center for Internet and Society : « Tant que le gouvernement pourra s'en tirer avec des ordres secrets pour les entreprises qui ne ripostent pas et que les juges continuent d'approuver les ordres que le gouvernement rédige pour eux, nous ne le saurons pas ». Cependant, certains internautes dénoncent l'hypocrisie du comportement du gouvernement américain qui reproche à la Chine ce genre d’agissements alors qu’il fait pareil.



