Des chercheurs japonais ont créé un masque facial intelligent connecté capable de traduire et transcrire la voix en 8 langues différentes, Il sera bientôt mis en vente pour 40 dollars l'unité 72PARTAGES 4 0 Le port d’un masque facial fait partie des nombreux changements apportés par la pandémie de COVID-19 et peu à peu, les gens ont commencé à s’y habituer. Seulement, il est venu à l’idée de certains chercheurs qui cherchaient un moyen pour aider leur entreprise à survivre à la pandémie, d’utiliser ces masques de protection pour en faire quelque chose de bien plus utile encore. C’est ainsi qu’ils ont mis au point masque facial intelligent doté d'un haut-parleur intégré et capable de traduire la parole en 8 langues différentes.



Ces chercheurs qui travaillent pour la startup japonaise Donut Robotics, ont redéfini le masque facial en y ajoutant une connectivité, un amplificateur intégré et un traducteur de parole. Ce masque, qui est en plastique blanc, a été nommé le C-Mask et pour l'utiliser, il suffit de le placer sur n'importe quel masque facial standard et le connecter via Bluetooth à votre smartphone ou tablette via une application dédiée. Le C-Mask est livré avec un microphone intégré pour créer des enregistrements d'informations importantes qui peuvent ensuite être stockées sur le smartphone auquel il est connecté.





Il fonctionne en enregistrant votre message puis en le transcrivant dans un message texte envoyé via bluetooth en neuf langues : japonais, anglais, chinois, français, coréen, thaï, espagnol et vietnamien. De plus, ce masque peut passer des appels, aider à projeter et à amplifier la voix de celui qui le porte. On apprend également que la société facturera également un abonnement mensuel supplémentaire pour accéder aux services de traduction.



« Nous avons travaillé dur pendant des années pour développer un robot et nous avons utilisé cette technologie pour créer un produit qui réponde à la façon dont le coronavirus a remodelé la société », tels ont été les propos de Taisuke Ono, PDG de Donut Robotics. Le projet recherche actuellement un financement sur le site japonais de crowdfunding, fundinno (



