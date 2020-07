Envoyé par Jonathan Envoyé par Le risque d’espionnage par la société chinoise est donc très élevé à ce niveau et on pourrait comprendre cette décision.

Voilà qui a le mérite d'être clair. Cela fait des années que l'on prête aux Etats-Unis la volonté de lancer, un jour, un raid sur l'un des champions européens des équipements télécoms, à savoir le finlandais Nokia et le suédois Ericsson. Ce dernier, par exemple, est souvent cité comme une cible de choix pour l'américain Cisco, un cador des infrastructures de réseaux. Mais ce jeudi, le gouvernement du pays de l'Oncle Sam a mis les pieds dans le plat. Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a publiquement proposé, lors d'un colloque, que les Etats-Unis « prennent le contrôle » de Nokia ou d'Ericsson, « soit directement, soit à travers un consortium d'entreprises privées américaines et alliées ».



A l'en croire, cette manœuvre permettrait de donner à l'un des équipementiers européens une assise financière suffisante pour damer le pion à Huawei, aujourd'hui leader technologique dans la 5G, la prochaine génération de communication mobile. « L'inquiétude principale par rapport à [Nokia et Ericsson], c'est qu'ils n'ont ni la taille de Huawei, ni le soutien d'un pays puissant avec un vaste marché comme la Chine », a insisté Bill Barr.

Grâce à Snowden on sait que les USA nous espionnent. On sait que sous Obama, Hollande était sous écoute.Par contre pour l'instant je n'ai pas encore vu de preuve que la Chine nous espionnait également.Le problème c'est que les USA ont infiltré des entreprises européennes :Donc on ne peut pas dire "on va se passer des entreprises US et des entreprises chinoises et passer par des entreprises européennes", parce qu'au final les entreprises européennes se sont fait infiltrer par les USA.Quoi qu'on fasse on sera surveillé par les USA...