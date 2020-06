Microsoft, qui n'a ouvert aucun de ses magasins physiques dans le monde depuis mars à cause de COVID-19, A décidé de les fermer définitivement 38PARTAGES 9 0 Microsoft, qui n'a rouvert aucun de ses magasins dans le monde depuis le début du confinement, a décidé de les fermer définitivement. Microsoft envisageait déjà ce changement de stratégie avant la crise sanitaire ; l'entreprise espérait fermer ses boutiques en 2021 pour se recentrer sur le web, mais a finalement décidé de profiter des fermetures provisoires pour précipiter cette stratégie.



Selon Microsoft, depuis la fermeture des magasins Microsoft Store fin mars en raison de la pandémie de COVID-19, l'équipe de vente au détail a aidé les petites entreprises et les clients dans le domaine de l'éducation à se transformer numériquement ; formé virtuellement des centaines de milliers de clients des entreprises, du gouvernement et de l'éducation, au travail à distance et aux logiciels d'apprentissage ; et aidé les clients par le biais d'appels d'assistance. L'équipe a soutenu les communautés accueillant plus de 14 000 ateliers en ligne et camps d'été et a aidé plus de 3000 écoles et 1,5 million d'élèves à célébrer les remises de diplômes virtuels.



Dans un billet de blog, la société a annoncé son intention de fermer définitivement tous les sites Microsoft Store aux États-Unis et dans le monde, à l'exception de quatre sites qui seront « repensés » en tant que centres d'expérience qui ne vendent plus de produits, notamment à Londres, à New York City, à Sidney et à Redmond. L’entreprise a indiqué qu’elle allait continuer de colocaliser l'ingénierie, les ventes, le support, les centres de visualisation, les centres de briefing pour cadres et les espaces de vente au détail « pour un impact maximal pour nos clients et notre entreprise ».



Les membres de l’équipe de vente au détail de la société continueront de servir les clients des installations de Microsoft et de fournir à distance des ventes, de la formation et du support. Microsoft a déclaré qu’elle allait continuer d'investir dans ses vitrines numériques sur Microsoft.com et ses magasins sur Xbox et Windows, atteignant plus de 1,2 milliard de personnes chaque mois sur 190 marchés.



« Nos ventes de matériel et de logiciels ont continué à évoluer en ligne, notre portefeuille de produits Microsoft ayant évolué vers des produits numériques, notamment Microsoft 365, les jeux et le divertissement. Nous avons constaté une forte croissance sur Microsoft.com et nos vitrines numériques Xbox et Windows atteignant jusqu'à 1,2 milliard de clients par mois dans 190 marchés », a déclaré David Porter, vice-président de Microsoft.





« L'équipe Microsoft Store est depuis longtemps célébrée chez Microsoft et incarne notre culture », a déclaré Kathleen Hogan, directrice des ressources humaines de Microsoft. « L'équipe a fait ses preuves pour attirer, motiver et développer divers talents. Cette infusion de talents est inestimable pour Microsoft et crée des opportunités pour des milliers de personnes. »



Pas de licenciement au sein de l’équipe de vente au détail



La société a indiqué qu'aucun licenciement ne résultera de la décision qu’elle a prise. En effet, l’éditeur a indiqué que son équipe de vente au détail s'est développée pour servir tous les clients ( consommateurs, petites entreprises, secteur de l’éducation et entreprises) : « Nos équipes ont été constituées avec des antécédents et des compétences diversifiées, parlant plus de 120 langues et servant des clients de n'importe où. L'évolution de nos effectifs nous a permis de continuer à servir des clients de toutes tailles au moment où ils avaient le plus besoin de nous, en travaillant à distance au cours des derniers mois ».



L’équipe semble donc fin prête pour répondre à ce défi.



Microsoft voudrait se focaliser sur les approches suivantes :

Les membres de son équipe vont continuer de servir les consommateurs, les petites entreprises, le secteur de l'éducation et des entreprises, en se concentrant sur les ventes, la formation et le support. Ils travailleront à partir des bureaux de Microsoft et à distance. Microsoft assure que son engagement à faire grandir et à développer des carrières à partir de ce bassin de talents diversifié est plus fort que jamais.

Microsoft voudrait faire de ses vitrines numériques le meilleur endroit pour apprendre, acheter et recevoir une assistance sur les logiciels et le matériel. Aujourd'hui, l’éditeur propose des outils, y compris le support client virtuel de ses experts de confiance, des didacticiels en ligne, des ateliers virtuels avec des conseils et bien plus encore. Microsoft voudrait continuer d'investir dans des solutions numériques innovantes.

« C'est un nouveau jour pour la façon dont les membres de l'équipe du Microsoft Store serviront tous les clients », a déclaré Porter. « Nous sommes enthousiasmés par l'opportunité d'innover dans la façon dont nous nous engageons avec tous les clients, maximisons nos talents pour un impact maximal et, surtout, aidons nos précieux clients à en faire plus.



