Robinhood apporte des changements à son application de trading après le suicide d'un jeune utilisateur de 20 ans, Qui pensait avoir perdu plus de 730 000 dollars 7PARTAGES 3 0 Un jeune utilisateur de l'application de trading très populaire, Robinhood, s'est suicidé le 12 juin après avoir vu un solde négatif de 730 165 dollars, a rapporté CNBC. Alexander Kearns, un étudiant de l'université du Nebraska aux États-Unis, vivait avec ses parents à Naperville, dans l'Illinois, lorsqu'il est décédé. Mais selon Bill Brewster, un membre de a famille de Kearns qui est analyste financier chez Sullimar Capital Group, Alex avait peut-être mal compris l'état financier affiché par la plateforme Robinhood.



Alexander Kearns est mort par suicide en laissant une note à ces parents, dans laquelle il se demandait comment il avait pu obtenir un tel avantage sur a plateforme d'investissement de détail. « Comment un jeune de 20 ans sans revenu a-t-il pu se voir attribuer un levier de près d'un million de dollars ? » peut-on lire dans la note vue par CNBC. « Il n'y avait aucune intention d'être assigné autant et de prendre autant de risques, et je pensais seulement que je risquais l'argent que je possédais réellement », a-t-il ajouté.





« Il pensait qu'il était exposé, il pensait que mettre fin à sa vie protégerait sa famille de l'exposition », a déclaré Bill Brewster lors d'une interview téléphonique accordée à CNBC. « Il est monté sur son vélo et n'est jamais rentré à la maison ». Son corps a été retrouvé vendredi, a déclaré Jon Stratton, le chef des pompiers de Plainfield Illinois, à CNBC. Alex était en deuxième année de gestion à l'université et s'intéressait de plus en plus aux marchés financiers, selon sa famille.



Dans une déclaration à CNBC, un porte-parole de Robinhood a dit : « Chez Robinhood, nous sommes tous profondément attristés d'apprendre cette terrible nouvelle et nous avons tendu la main pour partager nos condoléances avec la famille au cours du week-end ». Le porte-parole a confirmé que Kearns avait bien un compte auprès de la startup de courtage, mais qu'il ne fournirait pas de détails supplémentaires, a rapporté CNBC le jeudi dernier.



Selon CNBC, l’application de libre-échange que Kearns utilisait est devenue un point d'entrée populaire sur le marché boursier pour les nouveaux investisseurs. Elle est passée d'un million d'utilisateurs en 2016 à 10 millions au début de cette année, avec un public fidèle sur les médias sociaux. CNBC rapporte que les traders plaisantent souvent, sur un forum communautaire, à propos des pertes importantes des clients de Robinhood et publient des captures d'écran de leurs gains.



Kearns aurait mal interprété l'état de son compte Robinhood



Robinhood, l'une des premières entreprises à avoir vulgarisé le commerce des actions sans commission, vaut plus de 8 milliards de dollars à la suite de son dernier cycle de financement. Selon Crunchbase, la plateforme, qui compte quelque 13 millions d'utilisateurs, est devenue l'une des startups de technologie financière les mieux financées et les plus utilisées ces dernières années, accélérant l'appétit d'une nouvelle génération de traders pour les transactions sans commission par téléphone. Les utilisateurs qualifiés peuvent s'inscrire dans l'application pour négocier des contrats d'options, des investissements intrinsèquement risqués qui donnent aux acheteurs le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre une action à un certain prix dans un certain délai.



Robinhood, comme les autres sociétés de courtage réglementées, sont tenues par le régulateur, la FINRA, d'approuver chaque client individuel qui souhaite négocier des options, selon CNBC. Dans le cas de Robinhood, les traders remplissent un questionnaire sur l'application qui certifie leur expérience en matière d'investissement et leur niveau de sophistication, ainsi qu'une reconnaissance du risque, a rapporté CNBC.



Cette tragédie rappelle les risques, et le potentiel de grosses pertes, qui peuvent survenir avec des instruments de trading compliqués tels que les options. Au lendemain du suicide d’Alex, Brewster s'est exprimé sur Twitter pour trouver des réponses et, ce faisant, a mis en garde contre les pièges du day trading. « C'est encore très brut et j'ai plus de questions que de réponses. Mais, c'est très important et cela recoupe ce dont je parle ici. J'espère que la tragédie de ma famille pourra aider une autre famille à éviter la tragédie », a-t-il écrit.





Dans la note trouvée par sa famille, Alex a accusé Robinhood de lui avoir permis de prendre trop de risques. Il a affirmé que les options de vente qu'il avait achetées et les actions vendues « auraient dû s'annuler », mais avec le recul, il a dit qu'il n'avait « aucune idée » de ce qu'il faisait. Cependant, Brewster a déclaré qu'Alex a peut-être mal interprété le solde de son compte Robinhood, d’après CNBC.



CNBC déclare n’avoir pas vu les détails du compte de trading de Kearns, mais a écrit qu’un pouvoir d'achat négatif et des liquidités négatives ne sont pas la même chose qu'une dette normale. Le montant de 730 000 dollars aurait pu refléter l'autre facette d'un échange d'options non encore réglé et la valeur des actions liées à ces options. Selon le site Web de l'information économique, une transaction correspondante pour couvrir un achat n'est souvent pas exécutée avant le jour de bourse suivant. Dans ce cas, le cash et le pouvoir d'achat seront négatifs jusqu'à ce que l'autre partie soit traitée. L'affichage négatif temporaire n'est pas un solde de dette et la valeur globale du portefeuille refléterait la valeur du compte, d’après CNBC.



Bien que Brewster ait félicité l'entreprise pour avoir tendu la main à la famille et pour l’avoir contacté pour échanger, il a dit qu'il voulait aussi savoir comment le solde du compte Robinhood était affiché au départ et comment la plateforme prévoit d'éviter des incidents similaires à l'avenir. Il a déclaré à CNBC qu'il plaidait pour plus de transparence et de garanties pour les nouveaux traders.



« J'aimerais qu'ils corrigent la façon dont ils présentent une exposition - je veux qu'ils agissent comme une plateforme financière devrait le faire », a déclaré Brewster. « Lorsque vous traitez avec de l'argent de détail et que vous sollicitez activement les traders de moins de 30 ans pour qu'ils commettent des erreurs comme celle-ci, c'est inexcusable ».





Robinhood a annoncé des changements à l’application et l'embauche d'un spécialiste de la formation aux options



Une semaine après que Kearns se soit suicidé et ait laissé une note exprimant sa confusion sur le produit de la plateforme, les fondateurs de l'application de trading Robinhood, Vladmir Tenev et Baiju Bhatt, ont déclaré vendredi dernier qu'ils introduisaient des changements et engageaient un spécialiste de la formation pour aider les utilisateurs à naviguer dans des stratégies de trading sophistiquées.



Divers aspects sont pris en compte dans la mise à jour du produit, notamment l’amélioration des messages et les courriels envoyés aux clients sur les écarts d'options à plusieurs transactions, a rapporté Business Insider. La startup ajoute également de nouveaux détails à la page d'historique de l'application pour mieux aider les utilisateurs à « comprendre les mécanismes d'attribution des premières options » et travaille à modifier certaines parties de son interface utilisateur.



« Nous envisageons d'ajouter des critères et une formation supplémentaire pour les clients qui cherchent à obtenir une autorisation de niveau 3 pour les options afin de s'assurer que les clients comprennent les opérations sur options plus sophistiquées », ont déclaré Tenev et Bhatt dans un communiqué. Ils ont déclaré que les changements « prendront un peu de temps pour être mis en place », selon Business Insider.



NBC news a publié un article sur l’application mobile Robinhood en septembre dernier en donnant comme titre « Conçue pour distraire : l'application de stock Robinhood incite les utilisateurs à prendre des risques ». À l’époque, Tara Falcone, planificatrice financière certifiée et fondatrice de ReisUP, une société d'éducation financière, a déclaré : « Je compare cela à donner les clés d'une voiture de sport à un enfant de 12 ans ».



Sources : Business Insider



Le montant de 730 000 dollars aurait pu refléter l'autre facette d'un échange d'options non encore réglé et la valeur des actions liées à ces options. Selon le site Web de l'information économique, une transaction correspondante pour couvrir un achat n'est souvent pas exécutée avant le jour de bourse suivant. Dans ce cas, le cash et le pouvoir d'achat seront négatifs jusqu'à ce que l'autre partie soit traitée. L'affichage négatif temporaire n'est pas un solde de dette et la valeur globale du portefeuille refléterait la valeur du compte, d’après CNBC.

Mais est-ce que c'est possible d'acheter une option à 100€ et de devoir payé beaucoup plus en cas de problème ? Normalement au pire tu te retrouve à 0, mais pas dans le négatif, non ?



C'est compliqué ces histoires d'actions liés à des options.

Il existe des produits financiers bizarre comme les credit default swaps (CDS). 0 0 Il s'est inquiété un peu trop vite le type. Ce serait intéressant de savoir combien il a réellement perdu.Mais est-ce que c'est possible d'acheter une option à 100€ et de devoir payé beaucoup plus en cas de problème ? Normalement au pire tu te retrouve à 0, mais pas dans le négatif, non ?C'est compliqué ces histoires d'actions liés à des options.Il existe des produits financiers bizarre comme les credit default swaps (CDS). Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par Stan Adkens Envoyé par Comment un jeune de 20 ans sans revenu a-t-il pu se voir attribuer un levier de près d'un million de dollars ?

De toute façon les plateformes de trading sont à bannir,ce qui leur permet de fonctionner c'est les commissions prises sur les transactions ( bref comme les banques d'ailleurs)



Et puis ce genre de plateforme ça sent bon l'arnaque pyramidale, le schéma de Ponzi..



Ensuite si vous avez un projet d'entreprise méfiez-vous des investisseurs en tous genres moi je crois à l'auto-financement plutôt. 1 2 c'est évident que si vous devez rembourser plus de 700 000 dollars à un établissement financier eh bien il faudra passer le reste de sa vie à travailler quitte à avoir deux ou trois emplois pour rembourser.De toute façon les plateformes de trading sont à bannir,ce qui leur permet de fonctionner c'est les commissions prises sur les transactions ( bref comme les banques d'ailleurs)Et puis ce genre de plateforme ça sent bon l'arnaque pyramidale, le schéma de Ponzi..Ensuite si vous avez un projet d'entreprise méfiez-vous des investisseurs en tous genres moi je crois à l'auto-financement plutôt.

