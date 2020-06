Les analystes de données passent seulement la moitié de leur temps à analyser les données Selon une étude 17PARTAGES 3 0 Au cours d'une journée de travail, les analystes de données passent seulement la moitié de leur temps à analyser les données d'une nouvelle étude, conclusion tirée par Fivetran, société spécialisée dans les solutions améliorées SaaS, suite à une étude menée à sa demande par Dimensional Research, entreprise spécialisée dans les études de marché pour les entreprises technologiques.



En effet, l'enquête fut réalisée en ligne auprès d'environ 500 professionnels des données sur les cinq continents. Les résultats révèlent que 68 % des analystes affirment avoir des idées qui permettraient d'accroître les bénéfices de leur organisation mais, qu'ils manquent de temps pour les mettre en œuvre.



Plus de 60 % des personnes interrogées déclarent perdre du temps à attendre des ressources techniques plusieurs fois par mois et de passer souvent un tiers de leur journée de travail à essayer d'accéder à des données. En outre, 90 % des personnes interrogées déclarent que leur travail a été ralenti par de nombreuses sources de données peu fiables au cours des 12 derniers mois, tandis que 92 % déclarent qu'elles doivent souvent effectuer des tâches en dehors de leur expertise.





« Pour faire avancer les projets d'analyse critique, ces héros méconnus doivent faire face à de nombreuses solutions de contournement pour compenser l'indisponibilité des ressources d'ingénierie et le manque de fiabilité des sources de données », déclare George Fraser, co-fondateur et PDG de Fivetran.



En même temps, bien que 86 % des entreprises aient des difficultés à travailler avec des données obsolètes, 41 % déclarent avoir utilisé des données datant de deux mois ou plus et 60 % doivent faire face à des schémas de données qui changent fréquemment.



Parmi les autres conclusions de l'étude, 71 % des entreprises prévoient d'embaucher davantage d'analystes de données au cours de l'année prochaine, tandis que 74 % d'entre elles accroîtront leur soutien au BI (Business Intelligence, en anglais ou informatique décisionnelle) au cours de la même période. Le graphique ci-dessous donne plus d’informations sur les services qui intégreront davantage le BI.





