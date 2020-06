Sondage : avez-vous déjà été affecté par un des problèmes de santé courants des professionnels de l'informatique ? 6PARTAGES 8 0 Avez-vous déjà été affecté par un des problèmes de santé courants des professionnels de l'IT ? L'informatique ne cesse de connaître une croissance considérable. Les développeurs et autres professionnels de l'IT sont de plus en plus sollicités pour mettre en oeuvre des solutions de plus en plus innovantes. Ils passent donc énormément de temps devant leur écran d'ordinateur, et cela n'est pas sans conséquence sur leur santé. Les urgences informatiques peuvent survenir à tout moment, les employés doivent souvent surveiller les systèmes informatiques en dehors des heures normales de bureau. La technologie de l'information n'est pas seulement utilisée par les professionnels de l'informatique, mais même par d'autres professionnels comme les avocats, les médecins, les comptables agréés, etc. de plus en plus.



Outre les ordinateurs, nous avons maintenant des smartphones et autres périphériques connectés. Tout le monde utilise la technologie de l'information pour ses besoins quotidiens. Les services basés sur les applications sont maintenant communs, donc des adultes aux enfants, tout le monde utilise fréquemment des ordinateurs, des smartphones et d'autres gadgets. De longues périodes d'utilisation peuvent nuire à votre santé. Voici quelques problèmes de santé courants rencontrés par les informaticiens et les moyens de les éviter.



Problèmes respiratoires



Généralement dans les entreprises informatiques, les bureaux manquent de ventilation. Chaque pièce est climatisée centralement, la possibilité de mettre des fenêtres pour la ventilation est toujours ignorée. Le niveau de dioxyde de carbone augmente lorsque beaucoup de gens expirent dans le hall mal ventilé. Le cerveau reçoit moins d'oxygène et sur une période de temps, il pourrait y avoir des troubles de santé mentale, y compris la dépression, l'anxiété, le manque de concentration. De mauvaises habitudes respiratoires provoquent également une faiblesse musculaire, une insomnie, une mauvaise coordination œil-main, une diminution de la mémoire, des tensions et des douleurs dans le corps et une mauvaise circulation sanguine.



Pour prévenir ces maux, il est conseillé de respirer plus profondément en permanence, c'est-à-dire de prendre plus d'oxygène. Si possible, organisez la ventilation ou sortez parfois sur le balcon ou les toits pour respirer frais. La pratique du yoga aide beaucoup aussi. En somme, il est conseillé de faire régulièrement de l'exercice respiratoire.



Dépendance à l'Internet



La dépendance à l'Internet présente de nombreux risques pour la santé dus aux ordinateurs et autres périphériques connectés. Tout en bénéficiant de l'exemption du monde réel, les internautes se sentent plus à l'aise sur le World Wide Web imaginaire. De nombreuses études ont révélé que l'abus d'alcool et de tabac, la dépression et d'autres problèmes de santé majeurs sont dus à la dépendance à Internet. Les problèmes courants comprennent la dépression, la dépendance, l'anxiété, l'entêtement, le manque de responsabilités sociales, le manque de respect envers les aînés et les sautes d'humeur. Pour prévenir ces maux, il est conseillé d'essayer de la musique classique pour rendre votre esprit plus fort.



Obésité ou surpoids



Il s'agit d'un problème typique auquel les professionnels de l'informatique sont confrontés de nos jours. La raison est simple, le manque de mouvement, d'activités et d'exercices et toujours aller pour la nourriture rapide ou la malbouffe, car vous n'avez pas le temps de cuisiner ou vous n'avez personne pour cuisiner pour vous. Rester assis constamment sur la chaise devant l'ordinateur ajoute des kilos en trop à votre corps. Cela peut apporter du cholestérol et également augmenter les risques de maladies cardiaques.



Vous devez éviter la malbouffe. Les salades (les carottes et les concombres sont les meilleurs) ou quelque chose de comestible riche en fibres. Essayez d'éviter les articles frits (l'huile étant la principale raison du cholestérol). L'exercice régulier, le yoga et le jogging sont recommandés. Évitez de vous asseoir sur la chaise pendant de longues heures, prenez de petits freins d'exercice.





Douleur lombaire



Assis sur une chaise de bureau pendant des heures d’affilée peut provoquer de graves maux et douleurs, en particulier dans le bas du dos. Les personnes qui passent plus de 8 heures devant un ordinateur sont souvent victimes d'un stress important sur les articulations osseuses et des cartilages du dos entraînant des maux de dos. Au fil du temps, une mauvaise posture peut endommager de façon permanente la structure de la colonne vertébrale, entraînant une douleur chronique sévère.



Il est donc important de porter une attention constante à votre posture. Vérifiez simplement la courbe que vous faites à partir du bas du dos. Moins la courbe que vous faites, meilleure est la posture. Placer un oreiller de soutien derrière le bas du dos peut vous aider. Essayez de vous asseoir droit et ne vous penchez pas en avant pour taper ou pour voir le moniteur de près. Vous pouvez également mettre un certain soutien pour combler l'écart de courbe afin d'éviter de tels dommages.



Insomnie



L'insomnie ou la difficulté à dormir est l'un des problèmes de santé les plus courants chez les professionnels de l'IT. De nombreux informaticiens travaillent tard dans la soirée. Mais, regarder un écran éclairé avant le coucher peut altérer la production de la mélatonine, une hormone qui vous aide à vous endormir. Au fil du temps, la libération de cette hormone change de façon permanente, entraînant une insomnie chronique. L'insomnie chronique peut entraîner d'autres problèmes de santé.



Comme prévention, essayez de dormir au moins 6 heures (8 heures recommandées). Pensez à éteindre vos appareils électroniques une heure ou une demi-heure avant de vous endormir. Baissez les lumières et lisez un livre pour préparer votre corps au repos.



Maladie cardiaque



Des études ont montré un risque accru de maladie cardiaque chez les personnes qui passent la plupart de leurs journées assis. Une étude a révélé que les hommes qui déclaraient plus de 23 heures par semaine d'activité sédentaire avaient un risque 64 % plus élevé de mourir d'une maladie cardiaque que ceux qui déclaraient moins de 11 heures par semaine d'activité sédentaire. Une mauvaise respiration et une mauvaise circulation sanguine peuvent également causer ce problème. Pour les informaticiens qui passent la plupart de leur temps assis devant un ordinateur, cela peut être un gros problème.



Évitez de rester assis pendant de longues heures, assurez-vous de vous lever une fois toutes les 15 à 20 minutes. Rester actif. Optez régulièrement pour le jogging, car les exercices cardio sont les meilleurs pour éviter ce problème. Vous pouvez également prendre l'habitude de faire des exercices simples lorsque vous n'interagissez pas avec un ordinateur. Faire du yoga. Préférez les escaliers aux ascenseurs et garez votre véhicule un peu loin de la place de parking pour aller au bureau.



Thrombose



Ce problème de santé habituel chez les professionnels du logiciel se produit en raison du manque de mouvement dans les jambes. Les jambes supportent un flux sanguin important en raison de la force gravitationnelle. Habituellement, le sang impur (désoxygéné) de nos jambes est pompé vers le cœur, puis les poumons pour la purification (oxygénation), c'est un processus régulier et continu - rester assis pendant de longues heures sans aucune activité peut faire stagner le sang dans les vaisseaux sanguins de nos jambes qui conduisent à la formation de caillots. La veine au stade ultérieur se raidit, commence à souffrir, puis donne une entorse insupportable et une rigidité dans les jambes.



Bougez vos jambes, levez-vous régulièrement pour une courte pause, faites une courte marche et revenez. Ne gardez pas de bouteille d'eau avec vous. Lorsque vous avez soif, descendez à la fontaine d'eau, même une courte marche vers la salle de bain ou la fontaine d'eau peut faire couler votre sang et éviter les caillots. Un massage régulier aide également. Vous pouvez également envisager d'acheter un bureau debout.



Syndrome du canal carpien



Un problème de santé courant chez les professionnels de l'informatique, le syndrome du canal carpien, est une condition où un nerf connu sous le nom de nerf médian qui traverse le poignet est comprimé en raison du mouvement constant, mais limité de l'articulation du poignet. La condition commence progressivement, avec des symptômes tels que des brûlures ou des picotements dans la main, mais elle peut éventuellement entraîner une douleur intense et une mobilité réduite du poignet. L'inflammation tendineuse résultant d'un travail répétitif, comme une frappe ininterrompue, peut provoquer des symptômes du canal carpien.



Faites pivoter ou étirez votre poignet toutes les heures. Fléchissez et détendez les doigts plusieurs fois. Assurez-vous que votre poste de travail est correct. Mettez quelque chose de spongieux sous votre poignet. Gardez un fin tapis de souris afin que l'épaisseur du tapis ne fasse pas mal au poignet lors du déplacement de la souris. Ajustez le niveau de votre position assise. Lorsque vous tapez, gardez vos poignets droits, avec vos coudes à un angle de 90 degrés. Le poignet doit être parallèle au bureau afin de ne pas former d'angle lors de la frappe ou du déplacement de la souris. Ne restez pas assis et tapez pendant des heures, faites de courtes pauses entre les deux et exercez les articulations de votre main.



Syndrome de vision par ordinateur



Ceux qui passent la plupart de leur temps à regarder un écran d'ordinateur sont susceptibles de souffrir d'une affection appelée syndrome de vision par ordinateur - les yeux sont rouges, démangeaisons, constamment irritants, sensibilité aux reflets, douleur autour des yeux, maux de tête et fatigue globale. Si le problème est grave, vous voyez de très petites particules où vous déplacez les yeux. C'est en fait dans vos yeux et pas vraiment présent. Les personnes qui passent de 8 à 12 heures par jour à regarder un écran d'ordinateur développeront des problèmes oculaires. La raison simple est l'écran, son rayonnement et sa résolution (c'est-à-dire la luminosité et le contraste).



Évitez d'utiliser votre ordinateur dans une pièce sombre. Gardez une distance de 18 à 24 pouces pour garder vos yeux en bonne santé. Puisque tout est sans fil de nos jours, éloignez votre clavier du bureau de l'ordinateur et placez-le quelque part plus près de vous et faites-le avec la souris également.

Peu importe la qualité des affirmations que vous voyez dans les publicités, le rayonnement de l'écran affecte vos yeux. Utilisez une lentille / des lunettes antireflet.



Anxiété, stress et dépression



Anxiété, stress et dépression sont trois problèmes de santé majeurs chez les programmeurs, les développeurs et les autres professionnels de l'informatique. Objectifs et délais, entendre ces deux mots suffit à induire du stress et de l'anxiété chez la plupart des informaticiens. Les informaticiens gèrent généralement les crises et la reprise après sinistre, ce qui peut être extrêmement stressant. En plus de provoquer des sautes d'humeur et de l'anxiété, le stress récurrent peut entraîner divers problèmes physiques. Les informaticiens et les personnes dépendantes d'Internet étaient plus susceptibles de développer une dépression. La dépression peut grandement affecter la qualité de vie. Cela peut également avoir un impact négatif sur les relations personnelles.



Vous devez donc limiter votre travail au lieu de travail tout le temps. Limiter l'utilisation de l'ordinateur, en particulier le temps sur Internet, en dehors des heures de travail peut vous aider à éviter la dépression. Pour le stress et l'anxiété, l'exercice est un moyen efficace. Des formes d'exercice apaisantes, y compris le yoga, peuvent être particulièrement utiles pour réduire le stress. Les événements de groupe sont bénéfiques, car ils aident les gens à interagir les uns avec les autres et aident à oublier leur stress et leurs soucis.



Et vous ?



Souffrez-vous ou pas d'un de ces maux sus-cités ?

Quels sont les moyens de prévention que vous employez souvent ?

En dehors des maux sus-cités, quels autres maux connaissez-vous ?



A + 1 0 Tendinite du poignet dû a une utilisation intensive de la souris... remède : repos, poignet en néoprène et souris verticale....A + Membre expert https://www.developpez.com



Pour moi la santé n'est pas à négliger et voici pourquoi j'ai voté (de la pathologie la moins pénible à la plus sérieuse):

1) Insomnie: cela ne m'arrive que lors de phases intenses de développement. En fait, je 'm'endors' en pensant à ma solution à implémenter pour le lendemain. La nuit portant conseil, je la pense trop en essayant de m'endormir. Bon, je me réveille la tête un peu dans le c.. mais ça le fait et je rattrape la nuit suivante une fois le travail bien accompli.

2) Surpoids/obésité: Ouais, bon, je sais mon IMC fait la gueule ! Avec le printemps, je me bouge plus le joufflu avec des marches et du vélo (au moins une sortie par jour d'une heure)

3) Dépression...: oui, ça m'est arrivé une fois, j'ai fait un burnout. J'étais responsable d'un projet. J'ai jamais vu des clients se foutre éperdument d'un projet pour lesquels ils étaient concernés en premier chef. En fait la goutte d'eau, ce fut un email d'un de mes 'utilisateurs' d'une connerie telle (j'ai pas signé le document comme il fallait paske j'ai pas le temps, je m'en fout et je veux pas être formé) que j'ai littéralement dégoupillé et explosé. Bref, pendant une semaine, je me suis mis en off. Au retour, j'ai rué dans les brancards et j'ai dit mes 4 vérités à tous et la situation s'est détendue. Mais j'avoue que ça m'a bien entamé et j'ai préféré me mettre out pour aussi préserver les miens. Je n'ai que trop vu les effets d'un burnout longue durée sur certaines de mes connaissances.



@++ 1 0 Bonjour à tous,Pour moi la santé n'est pas à négliger et voici pourquoi j'ai voté (de la pathologie la moins pénible à la plus sérieuse):1) Insomnie: cela ne m'arrive que lors de phases intenses de développement. En fait, je 'm'endors' en pensant à ma solution à implémenter pour le lendemain. La nuit portant conseil, je la pense trop en essayant de m'endormir. Bon, je me réveille la tête un peu dans le c.. mais ça le fait et je rattrape la nuit suivante une fois le travail bien accompli.2) Surpoids/obésité: Ouais, bon, je sais mon IMC fait la gueule ! Avec le printemps, je me bouge plus le joufflu avec des marches et du vélo (au moins une sortie par jour d'une heure)3) Dépression...: oui, ça m'est arrivé une fois, j'ai fait un burnout. J'étais responsable d'un projet. J'ai jamais vu des clients se foutre éperdument d'un projet pour lesquels ils étaient concernés en premier chef. En fait la goutte d'eau, ce fut un email d'un de mes 'utilisateurs' d'une connerie telle (j'ai pas signé le document comme il fallait paske j'ai pas le temps, je m'en fout et je veux pas être formé) que j'ai littéralement dégoupillé et explosé. Bref, pendant une semaine, je me suis mis en off. Au retour, j'ai rué dans les brancards et j'ai dit mes 4 vérités à tous et la situation s'est détendue. Mais j'avoue que ça m'a bien entamé et j'ai préféré me mettre out pour aussi préserver les miens. Je n'ai que trop vu les effets d'un burnout longue durée sur certaines de mes connaissances.@++ Membre habitué https://www.developpez.com 1 0 Il n'y a pas que les lombaires dans la vie... :-) y'a aussi les cervicales. Modérateur https://www.developpez.com



C'est à mon avis du à 2 facteurs principaux :

- Un bonne hygiène de vie. le sport permettant de lutter efficacement contre une grande partie de ces maux

- Un équipement adapté : Bonne chaise , vrai bureau , double écran , etc ... Si on passe sa journée sur un pc portable sur un coin de table ca fini forcément mal. 0 0 0 problèmes pour ma part depuis presque 13 ans de travail.C'est à mon avis du à 2 facteurs principaux :- Un bonne hygiène de vie. le sport permettant de lutter efficacement contre une grande partie de ces maux- Un équipement adapté : Bonne chaise , vrai bureau , double écran , etc ... Si on passe sa journée sur un pc portable sur un coin de table ca fini forcément mal. Membre du Club https://www.developpez.com 0 0 Concernant l'insomnie et le stress pour mon cas ça me provoque un genre d'insomnie du matin. Je me réveille avant l'heure et immédiatement je pense au travail. Il m'est impossible de penser à autre chose ou de me rendormir. Il faut que je me lève et que je fasse ce que j'ai à faire.

