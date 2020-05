faire un clic droit sur un onglet ;

cliquer sur « Ajouter un onglet au groupe » ;

sélectionner un groupe existant vers lequel déplacer l’onglet ou créer un nouveau

Google Chrome lance une nouvelle fonctionnalité dans le but d’aider les personnes qui utilisent plusieurs onglets. Il s’agit d’un projet initié il y a deux ans et testée en mars 2019. Cette fonctionnalité permettra de regrouper, nommer et personnaliser un groupe d’onglets. Google annonce qu'elle est déjà disponible dans la version bêta de Chrome et sera incluse dans la version 83, qui devrait sortir la semaine prochaine.Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, l’utilisateur devra :D’ailleurs, l’utilisateur peut renommer et attribuer une couleur pour chaque groupe. Il peut également déplacer facilement un onglet vers un autre groupe.La fonctionnalité sera disponible pour Chrome OS (le système d’exploitation de Google), Windows, Mac et Linux.Ce n’est pas la première fois qu’un concept de ce genre a été lancé. En effet, Opera a proposé le sien vers la fin des années 2000. Le navigateur l’a toujours activé jusqu’à aujourd’hui et l’a appelé Workspaces. Vivaldi a également adopté la même fonctionnalité, nommée Tab Stacks. De son côté, Mozilla a déjà proposé la possibilité de regrouper des onglets, mais la fonctionnalité a été supprimée en 2015, car peu de personnes ont choisi de l’utiliser.Source : Google Que pensez-vous de l'utilité de cette fonctionnalité ?