Le PDG et cofondateur de Cloudflare Prince devient milliardaire et rejoint la liste d'entrepreneurs Dont la fortune a bondi suite à l'augmentation de la demande de services induite par la pandémie 41PARTAGES 3 0 Le chef de la direction de Cloudflare Inc., Matthew Prince, est devenu milliardaire jeudi alors que le prix des actions ont grimpé pour atteindre des records avant le rapport sur les résultats trimestriels de la société.



Les actions de la société basée à San Francisco ont progressé de 14% à 28,52 $ à 13 h, heure de New York, donnant à Prince une valeur nette de 1,08 milliard de dollars, selon l'indice Bloomberg Billionaires.



« Cloudflare a été aidé par la montée en puissance du streaming, des jeux et du commerce électronique alors que les gens restent chez eux », a déclaré l'analyste de Bloomberg Intelligence Mandeep Singh.



L'entreprise, dont les actions ont grimpé d'environ 90% depuis son introduction en bourse en septembre, fournit des services tels que des pare-feu, un routage réseau et une gestion du trafic qui permettent aux sites basés sur le cloud de fonctionner plus efficacement. Prince, qui a contribué au lancement de Cloudflare en 2009, détient environ 12,5% de la société, selon son dernier dépôt de procuration. La cofondatrice et chef de l'exploitation, Michelle Zatlyn, contrôle 4,8% du capital.



Dans des documents antérieurs, la société a reconnu qu'elle courait des risques de publicité défavorable en raison de l'utilisation de son réseau par 8chan, un site Web privilégié par les suprémacistes blancs et utilisé par des hommes armés avant des tirs de masse l'année dernière à El Paso, Texas et Christchurch, Nouvelle-Zélande. Il a également cité l'utilisation de ses services par le site Web néo-nazi Daily Stormer à l'époque des manifestations de 2017 à Charlottesville, en Virginie. Cloudflare a finalement cessé de fournir des services à ces entités.





Prince, 46 ans, a cofondé Cloudflare en 2009 avec la directrice générale, Michelle Zatlyn, qui détient une participation de 4,8% dans la société. La société a été introduite en bourse en septembre 2019 et a vu le prix de son action presque doubler de valeur depuis.



Mardi, la société a annoncé son partenariat avec les sociétés Internet chinoises JD Cloud et Al, une filiale de la société de commerce électronique chinoise JD.com, pour exploiter et prendre en charge 150 centres de données à travers la Chine. « Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui investissent dans ce domaine », a déclaré Prince à Forbes la semaine dernière. « Mais je pense qu'avec le temps, c'est inévitable ... Si nous voulions aider à construire un meilleur Internet, cela signifiait intrinsèquement que nous devions construire une plus grande présence en Chine ».



Prince rejoint une liste croissante d'entrepreneurs technologiques dont la fortune a bondi suite à l'augmentation de la demande de services induite par la pandémie. Ils comprennent le fondateur d'Amazon.com Inc., Jeff Bezos, la personne la plus riche du monde, Reed Hastings de Netflix Inc. et Eric Yuan de Zoom Video Communications Inc., dont la valeur nette a plus que doublé cette année pour atteindre environ 7,8 milliards de dollars.



La société a déjà communiqué ses résultats trimestriels. En voici les grandes lignes :

Revenus : Cloudflare a déclaré des revenus totaux de 91,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 48% d'une année à l'autre.

Bénéfice brut : le bénéfice brut GAAP était de 70,4 millions de dollars, ou 77,2% de marge brute, contre 47,4 millions de dollars, ou 76,7%, au premier trimestre de 2019. Le bénéfice brut non-GAAP était de 71,5 millions de dollars, ou 78,3% de marge brute, par rapport à 47,4 $ millions, soit 76,8%, au premier trimestre 2019.

Perte d'exploitation: la perte d'exploitation GAAP s'est élevée à 36,1 millions de dollars, ou 39,5% des revenus totaux, comparativement à 17,1 millions de dollars, ou 27,8% des revenus totaux, au premier trimestre de 2019. La perte d'exploitation non-GAAP s'est élevée à 14,4 millions de dollars, ou 15,8%. des revenus totaux, comparativement à 16,1 millions de dollars, ou 26,0% des revenus totaux, au premier trimestre de 2019.

Perte nette : la perte nette GAAP était de 32,7 millions $, contre 17,1 millions $ au premier trimestre 2019. La perte nette non-GAAP était de 12,3 millions $, contre 16,0 millions $ au premier trimestre 2019. La perte nette GAAP par action était de 0,11 $, par rapport à à 0,20 $ au premier trimestre de 2019. La perte nette par action non-GAAP était de 0,04 $, comparativement à 0,19 $ au premier trimestre de 2019.

Flux de trésorerie : les flux de trésorerie nets provenant de l'exploitation ont été négatifs de 14,3 millions de dollars, contre 9,7 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019. Les flux de trésorerie disponibles ont été négatifs de 30,6 millions de dollars, soit 34% du total des revenus, comparativement à 22,1 millions de dollars, ou 36% de chiffre d'affaires total, au premier trimestre 2019.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres disponibles à la vente s'élevaient à 588 millions de dollars au 31 mars 2020.

« La mission de Cloudflare est d'aider à construire un meilleur Internet, et le monde s'appuyant sur Internet plus que jamais auparavant. Notre réseau mondial évolutif résout les besoins de transformation numérique de nos clients en quelques heures ou minutes, plus rapidement que le matériel ne pourrait même être expédié dans des bureaux vacants », a déclaré Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. « Je suis fier des bons résultats du trimestre et du rôle que nous jouons, en tant que gardien d'Internet, lorsque le monde en a le plus besoin ».



