Apple et Google rendront leur API disponible dès le 28 avril prochain, Le jour du vote à propos de StopCovid à l'Assemblée nationale 30PARTAGES 5 0 Initialement prévue pour mi-mai, la première version de l’API d’Apple et Google dans le cadre du traçage des personnes afin de savoir si elles ont été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 fera son apparition ce mardi 28 avril. La nouvelle vient d’une conversation téléphonique entre le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton et Tim Cook, le PDG d’Apple, la semaine dernière. Thierry Breton s’est entretenu avec Sundar Pichai et Tim Cook afin de s’assurer que leur plateforme commune respecte les prescriptions européennes en matière de vie privée.



Alors que le monde entier se prépare à un déconfinement progressif jusqu’à un retour à la normale, l’utilisation des applications de contact tracing se précise de plus en plus. En France, c’est l’application



L’API est basée sur la technologie Bluetooth. « Tout d’abord, en mai, les deux entreprises publieront des API qui permettent l’interopérabilité entre les appareils Android et iOS à l’aide des applications des autorités de santé publique. Ces applications officielles seront disponibles pour les utilisateurs à télécharger via leurs boutiques d’applications respectives », ont-ils annoncé. Mais, à la suite de l’échange de Thierry Breton et de Tim Cook la semaine dernière, cette date a été modifiée. La toute première version de l’API sera publiée le 28 avril.





Avant Tim Cook, le commissaire européen au marché intérieur avait déjà eu une discussion téléphonique avec le PDG de Google, Sundar Pichaï. Breton s’est engagé sur cette voie pour s’assurer que les cas d’utilisation de l’API vont se limiter effectivement à ce qu’Apple et Google ont annoncé dès le départ. En effet, leur collaboration est perçue comme une menace à la vie privée par certaines personnes. Elles dénoncent les risques que de pareilles applications pourraient faire peser sur la protection des données privées.



« Il est important de s'assurer qu'Apple respecte bien tous les éléments de la boîte à outils de l'Union européenne qui pose des verrous en la matière », a expliqué Breton, à l'issue de son entretien téléphonique. En outre, ces applications doivent aussi faire l’objet d’une approbation par les autorités sanitaires nationales avant leur utilisation. Elles disparaîtront en même temps que l'épidémie du Covid-19 et ne seront ensuite utilisées que sur la base du volontariat.

Cela dit, le projet pourrait connaître un blocage dans certains pays comme la France.



En effet, certains gouvernements souhaitent avoir accès à davantage de données, notamment des informations sur la localisation et l'identification des utilisateurs. Breton a déclaré que les entreprises technologiques devraient faire tout leur possible pour développer des solutions pour les cas d'utilisation nationaux, mais n'a pas mentionné de cas spécifiques. De son côté, Apple a refusé d'ouvrir l'accès de son Bluetooth quand l'application n'est pas utilisée.



Ces points n’ont toutefois pas été abordés lors de l’entretien entre les deux hommes. Le commissaire européen au marché a d’abord insisté sur le fait que les considérations techniques doivent être réglées au niveau des États membres. Selon la rumeur, ces États demandent plus d’accès, car ils craignent de perdre la maîtrise sur la conception de ces applications, au profit de Google et Apple. En France, l’on estime que le développement de l’application StopCovid pourrait être bloqué si Apple ne respecte pas les exigences du gouvernement.



L’API de recherche de contacts sera déployé en tant que mise à jour des services Google Play sur Android, et en tant que mise à jour du logiciel iOS pour les smartphones d’Apple. Apple a déclaré vouloir mettre cette technologie à la disposition du plus grand nombre de personnes possible, ou au moins de tous les appareils Apple actifs qui disposent de la pile Bluetooth appropriée. Cela implique qu'Apple publiera des mises à jour d'OS au moins pour iOS 13 et iOS 12. En plus des dispositions relatives à la protection de la vie privée, la fonctionnalité sera accessible à tous.



Le système d'exploitation demandera aux utilisateurs s'ils souhaitent participer à la recherche des contacts. Les utilisateurs devront également télécharger l'application de santé publique qui correspond à leur région. L’application rassemblera les identifiants Bluetooth anonymes et émettra des alertes si un cas positif au Covid-19 est suivi à proximité. Apple a indiqué qu’il ne permettra à aucune application de l’App Store d'utiliser l’API de recherche de contacts. Les dispositions seront prises pour qu’il y ait une seule application correspondante à une région géographique.



Les utilisateurs ne pourront pas se déclarer comme positifs sans une sorte de vérification médicale, afin d'éviter le trolling et l'abus du système. Par ailleurs, dans la deuxième phase du projet, qui devrait arriver dans les mois à venir, Apple et Google comptent intégrer des parties de ce système de suivi directement dans leurs systèmes d'exploitation respectifs. Cela signifie qu'il ne sera plus nécessaire de télécharger une application pour obtenir des alertes de proximité pour la recherche de contacts. Le projet a été coupé en deux phases en raison de l'urgence de la crise mondiale.



