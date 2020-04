La start-up israélienne, Corsight AI, qui développe une plateforme de reconnaissance faciale en temps réel, a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par Awz Ventures, un fonds de capital-risque canadien spécialisé dans les technologies de renseignement et de sécurité.Corsight AI a été créée en 2019 en tant que filiale du groupe Cortica : société de vision par ordinateur basée à Tel-Aviv, qui développe des technologies de vision artificielle et d'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes et d'autres domaines. Cortica a été fondée en 2007 et a levé à ce jour plus de 70 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Horizon Ventures, Samsung Ventures et Technion Israel Institute of Technology. Les employés du groupe travaillent dans des bureaux à Tel-Aviv, Genève, New York et Haïfa.La start-up affirme que sa technologie est capable d'identifier les individus au milieu des foules de faire face aux revêtements et déguisements faciaux, au mauvais éclairage, à l'identification à longue distance et même aux angles difficiles. L’outil peut reconnaître les visages, même s'ils sont cachés par des masques faciaux, des lunettes de protection et des écrans faciaux en plastique, une combinaison courante chez le personnel médical qui traite les patients COVID-19.Corsight AI propose également un système de reconnaissance faciale en temps réel capable de traiter les informations captées par les caméras vidéo. Ce système « offre une plus grande précision et apporte des solutions à des défis environnementaux importants, notamment les difficultés résultant de la pandémie COVID-19 où une grande partie de la population mondiale se déplace avec le visage partiellement couvert », précise l’entreprise.Cette technologie peut être utile pour émettre des alertes de reconnaissance faciale des personnes en violation des ordres de quarantaine, par exemple, informe la société. « Avec la détection d'un patient COVID-19 dans un lieu public, la technologie peut également aider à identifier une transmission potentielle en passant au crible les personnes qui ont été proches de l'individu malade, à quelle période et à quelle distance », a déclaré Corsight AI dans un communiqué.Cet outil est également utile pour l'accès sans contact aux bâtiments et aux structures, par exemple, en remplaçant les claviers et les lecteurs de cartes. S'il s'avère qu'une personne a le COVID-19 au sein d'une organisation, le système peut rapidement produire un rapport complet des personnes qui ont pu entrer en contact avec la personne malade. « Cette solution remplace la nécessité de fermer des services entiers parce qu'on ne sait pas qui s'est approché du patient et qui a gardé ses distances », a déclaré Corsight AI.Les systèmes de Corsight AI sont actuellement installés dans les aéroports et les hôpitaux européens, dans certaines villes d'Asie, dans les services de police et les postes frontières sud-américains, ainsi que dans les mines et les banques africaines, a indiqué la société.Corsight AI a signalé que les fonds récoltés seront utilisés pour commercialiser la plate-forme et poursuivre son développement.Source : Reuters Que pensez-vous de cet outil développé par Corsight AI ?Cette technologie est-elle la solution idoine pour traquer les malades pendant cette pandémie ?