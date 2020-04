le chiffrement de bout en bout pour améliorer la sécurité ;

la possibilité de faire des captures ;

l’augmentation du nombre de participants, qui passe de 8 à 12 (son concurrent FaceTime d’Apple peut réunir jusqu’à 32 participants à la fois) ;

l’ajout de la prise en charge du codec AV1 (AOMedia Video 1).

Les applications de chat vidéo sont devenues très utilisées depuis le début de la crise sanitaire. Pour le cas de Google Duo, 10 millions de nouveaux profils sont créés chaque semaine et les minutes d’appel ont été multipliées par dix.Hier, la société a présenté quatre nouvelles fonctionnalités pour améliorer les conversations :Ce dernier a été conçu par l’Alliance for Open Media (AOMedia), regroupant plusieurs sociétés comme Amazon, Google, Intel ou Netflix, pour remplacer VP9 en tant que codec de référence pour le streaming et la consultation des contenus multimédias. Les vidéos encodées en AV1 perdent moins de détails lors de la compression par rapport à celles encodées en VP9, surtout dans les zones où les réseaux sont faibles. La spécification AV1 a été publiée en mars 2018. YouTube a commencé en publiant les premières vidéos en AV1 six mois plus tard. Et en février dernier, Netflix avait annoncé qu’il allait diffuser des vidéos en utilisant AV1 sur son application Android.Néanmoins, AV1 nécessite une puissance de calcul plus élevée et peut ainsi consommer jusqu’à quatre fois plus de ressources processeur que VP9 et H264. De plus, le nombre d’appareils mobiles dotés d’un processeur capable de prendre en charge le décodage matériel est encore très faible, sachant que le premier, MediaTek Dimensity 1000, est sorti vers la fin de l’année 2019.Source : Google Qu'en pensez-vous ?