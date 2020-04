Après l’effervescence dont a bénéficié Zoom à cause des mesures de confinement imposant le travail à distance, les utilisateurs et entreprises ont maintenant commencé à prendre du recul vis-à-vis de cette application de vidéoconférence. La raison, de nombreux problèmes de sécurité et de confidentialité ont été rapportés à maintes reprises.Au cours du mois de janvier, la société de cybersécurité Check Point a montré qu’un pirate peut générer facilement des numéros d’identification de réunion actifs, qu’il peut ensuite utiliser pour se joindre aux réunions si celles-ci n’étaient pas protégées par un mot de passe. Bien que l’entreprise Zoom ait fait plusieurs recommandations comme utiliser des salles d’attente, des mots de passe, des contrôles d’inhibition ou limiter le partage d’écran, le public a continué à utiliser Zoom sans faire recours à ces mesures de sécurité.En conséquence, de nombreux cas de zoombombing (intrusion non autorisée dans des réunions de personnes utilisant l’application Zoom à l’effet de les perturber) ont été rapportés. Certains rapports font état de personnes s’introduisant dans des réunions pour y ajouter des vidéos pornographiques. Un journal américain rapporta à la fin du mois passé qu’au cours d’une réunion organisée pour des alcooliques anonymes via l’application Zoom, une voix s’est mise à « proférer des insultes misogynes et antisémites, ainsi que des références à la consommation d’alcool » allant même jusqu’à vanter son goût. Pour freiner ces blagues de mauvais goût, dont les pratiques ne diffèrent en rien des pirates qui s’introduisent sur des systèmes sans autorisation, des procureurs fédéraux du Michigan ont averti le public vendredi dernier en déclarant que le Zoombombing n’est pas une plaisanterie bénigne, mais bien un crime En dehors du zoombombing qui préoccupe actuellement les utilisateurs de la plateforme, d’autres problèmes de sécurité ont également été soulevés. La semaine dernière, un ex-hacker de la NSA, Patrick Wardle , a annoncé avoir découvert deux bogues dans l’application Zoom qui permettent à des tiers malveillants de prendre le contrôle d’un ordinateur Mac, notamment la webcam, le microphone, et même l’accès root complet. À la suite de cette découverte, de nombreuses entreprises ont commencé à prendre leur distance par rapport à l’application, y compris Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX et la NSA.L’application Zoom étant de plus en plus critiquée pour ses problèmes de sécurité, d’autres experts en sécurité ont continué à la disséquer et ont relevé plusieurs problèmes comme le fait que les réunions sur Zoom ne supportent pas le chiffrement de bout en bout , ce qui fait que l’entreprise Zoom pourrait accéder au contenu des réunions réalisées avec son application ou encore que certaines clés de chiffrement de Zoom sont transmises aux participants d’une réunion via basés des serveurs en Chine Tous ces problèmes ont poussé des utilisateurs à se retourner contre l’entreprise. La semaine dernière, un utilisateur de Zoom a intenté une action collective contre l’entreprise Zoom Video Communications devant un tribunal de Californie . L’initiative fait suite à des signalements que l’application Zoom pour iOS envoyait des informations d’analytique à Facebook lors de l’ouverture de l’application par les utilisateurs . Consciente du fait qu’elle a beaucoup de choses à corriger dans son application, l’entreprise Zoom s’est mise à travailler pour apporter une réponse aux problèmes de sécurité et de confidentialité qu’on lui reproche. Mais pour l’instant, les actions semblent insuffisantes, car un de ses actionnaires, notamment Michael Drieu, a lancé mardi dernier un recours collectif contre Zoom Video Communications, en accusant l'entreprise d’avoir surévalué ses normes de confidentialité de son application et de n’avoir pas révélé que son service n’était pas chiffré de bout en bout. L’actionnaire Michael Drieu a déclaré dans un dossier judiciaire qu’une série de récents rapports des médias mettant en évidence des failles de confidentialité et de sécurité qui ont conduit à la chute des actions de la société dont la valeur boursière a connu une forte hausse depuis le début de l’année.Le 27 janvier, une action de Zoom s’échangeait à 70,44 dollars. Elle a ensuite grimpé pour atteindre le pic de 164,50 dollars le 23 mars. Depuis, les scandales ont fait plonger la valeur des actions. Mardi dernier, les actions de la société ont clôturé en baisse de 7,5 % à une valeur de 113,75 dollars. Elles ont perdu près d’un tiers de leur valeur marchande depuis les records atteints à la fin du mois de mars.La semaine dernière, Eric Yuan, PDG de Zoom, s’est excusé auprès des utilisateurs, affirmant que la société n’avait pas répondu aux attentes de la communauté en matière de confidentialité et de sécurité et qu’elle prenait des mesures pour résoudre les problèmes.Source : Reuters Avec tous ces procès intentés contre Zoom, quels commentaires faites-vous quant à son avenir ?Pensez-vous que ces problèmes de sécurité et de confidentialité pourraient amener les utilisateurs à abandonner la plateforme, surtout après la reprise normale des activités ?